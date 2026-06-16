深圳南山必吃Brunch　安格斯牛扒軟嫩爆汁+特色澳洲老乾媽配薯條

深圳必打卡的Brunch，Auvers來南山了。



南緯33°——北緯22°，陽光、綠地、海灘、季風，這店把澳洲的鬆弛感，帶來深圳了。在綠意環繞下，吃頓「澳式」Brunch：澳洲老乾媽薯條、筍海鮮意麵、普洱鬆餅。

把澳洲的鬆弛感搬來深圳了

來自澳洲的Auvers，是當地的人氣Brunch店，5年前把中國首店開到了深圳，被稱作「必打卡的Brunch」，南山店就在深圳灣。

Auvers主打澳洲特色的All Day Brunch，最大特色便是將澳洲特色的食材與世界各地的烹飪手法相融合。

1. 炭烤澳洲安格斯牛排

澳洲安格斯牛+自制昆布醬汁

將整塊澳洲安格斯牛排，果木炭烤呈現完美的美拉德表皮，熟度正好，內裏的肉汁水豐腴，口感軟嫩。搭配自家做的昆布醬汁，更能突顯牛肉鮮香的風味。

2. 春筍酸辣海鮮意麵

應季春筍配肥美海鮮，酸辣鮮香

大蝦、魷魚與春筍炭烤，嚐到的是食材本味的鮮甜。檸檬、辣椒和番茄熬煮成紅亮的醬汁，裹着每一根意麵，酸辣鮮香，搭配海鮮與春筍一同入口，口感富有層次。

3. 塔斯馬尼亞大蝦番茄沙拉

4種番茄配大海蝦，清爽開胃

用到了紅番茄、黃番茄、綠番茄和樹番茄，整體非常清爽，搭配青芒果、楊桃和泰國香草，組成酸甜的基調，搭配青口貝和大蝦，吃起來非常開胃。

4. 維吉麥薯條

被稱作「澳洲老乾媽」的國民神醬

「Vegemite」也被稱作「澳洲臭豆腐」，由釀酒的酵母加工而得到，被認為是澳洲的國民食品，所以它還有一個名字——「澳洲老乾媽」。將維吉麥調和成秘製蘸料，搭配薯條蘸着吃，那個味道只有吃過的才懂。

5. 大片培根奶油海苔意麵

多多大片培根+多多海苔

這道意麵也是他家點單率很高的單品，是回頭客心中「最好吃的奶油意麵」。大片的培根配上奶油意麵，頂部撒上超多海苔，還有自制的醬油溏心蛋，吃起來非常過過癮。

6. 糯香普洱櫻花鬆餅

他家的鬆餅一直都是必點招牌之一，有超高顏值。

新鮮現萃的普洱製成奶醬，搭配豐富的莓果，奶醬淋在鬆餅上，吃起來有爆漿的口感，頂部還有一顆荔枝雪芭，香氣撲鼻，搭配一起吃，品嚐各種食材的香氣。

還有飲品▼▼▼

Auvers 經典菜，食得飽的Brunch

1. 滿口牛肉三明治

Auvers的滿口牛肉三明治一直是店裏的銷量TOP，24小時製作的羅馬尼亞燻牛肉，切開就爆汁，肉汁飽滿。片片牛肉擺放在烘烤酥脆的麵包上，秘製醬料簡單調味，口味就很出彩。

2. 辣烤雞肉芝士薄餅

會爆漿的雞肉芝士薄餅是店裏的點單TOP1，老客都知道Auvers用的都是自家研發的獨家醬料，烤雞肉滋味微微辣。搭配奶香充裕的芝士，及清脆爽口的醃青瓜。多重滋味融合在口中，越吃越香。

3. 安格斯牛肋條燒肉飯

炭烤過的安格斯牛肋條，蓋在米飯上，看起來非常有食慾，搭配泡菜、温泉蛋和自制拌飯醬，戳破温泉蛋均勻攪拌後，大口吃，鹹香的牛肉和爽辣的泡菜，越嚼越香。

4. 煙燻豬肉班尼迪可頌

從悉尼賣到國內的招牌，將brunch裏常見的可頌與班尼迪克蛋融合，也是他家獨創的吃法。翻開可頌，戳爆温泉蛋後塗抹蛋液，麵包能吸收醬汁入味，配上煙燻豬肉與可頌酥脆，一大口咬下去，超滿足。

5. 炭烤串串系列

他家的串串也不容錯過，既適合當做一人食的小配菜，又適合當做聚會聚餐的下酒菜。店裏供應兩種肉類的串串，分別是「和牛肋條」和「雞肉串」，都是由炭火烤制，焦香入味。

還有這些人氣款👇👇👇

開在深圳灣，Marine Bois操刀設計

綠植環繞，致敬悉尼歌劇院

不同於福田店都市摩登的現代風，南山店的風格更多展現了融合自然的生機。南山店的空間設計由法國設計師Marine Bois操刀設計，店內的弧線致敬了細膩的地標——悉尼歌劇院。

+ 2

未來可通往深圳灣大街天橋

Auvers南山店開在後海匯，未來可通往深圳灣大街天橋，與人才公園及後海商圈相連。逛街、逛公園，又多了一個小憩的角落，約上朋友來吃Brunch吧。

不用去澳洲了，深圳也能吃到了。

Auvers

人均：108元人民幣

南山店

地址：南山區粵海街道海珠社區

後海濱路3288號後海匯L2樓-20號鋪

營業時間：10:00-21:00

交通：地鐵2/8/11/13號線後海站A2口

電話：15338785846

福田店

地址：福田區福華路卓悦中心東區L1層L154A號鋪

營業時間：10:00-22:00

交通：地鐵1/10號線-崗廈站

電話：19928751492

