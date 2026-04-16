深圳南山一日遊｜食玩買13推介！紫藤花海+8米巨型Zsiga+最美日落

深圳南山一日遊｜港人北上深圳短途遊已成日常，其中南山區是很多港人的首選，既有濱海休閒的自然風光、巨型泡泡馬特展覽的潮玩打卡點，更有從街頭小食到星級餐廳的地道滋味。《香港01》好食玩飛記者為大家整理一份輕鬆玩轉南山的行程攻略，一文睇清景點、美食、交通方法等，周末跟住出發喇！



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深圳南山一日遊【1】益田假日廣場｜意式紫藤花海限定展 免費打卡

益田假日廣場位於南山華僑城核心地段，集國際購物、環球美食於一體，緊鄰世界之窗及歡樂谷。 2026年春季限定「意大利托斯卡納紫藤花海展」不用飛歐洲，就能置身意大利花園！4大必影打卡位：巨型紫藤花瀑布、紫藤花鞦韆、特萊維噴泉、花階、浪漫花車。花展到 5月31日結束，千祈不要錯過！

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地址： 南山區深南大道9028號益田假日廣場

交通： 地鐵1/2號線世界之窗站A出口直達

營業時間：10:00-22:00



深圳南山一日遊【2】海岸城購物中心｜泡泡瑪特限定展 8米高巨型模型

海岸城位於南山後海核心區，空間寬敞，是港澳遊客熱門據點。2026年限定「泡泡瑪特 Zsiga在日光下」華南首展：L2海德廣場設有8米高巨型Zsiga雕塑，室內中庭打造主題秘密小屋，可愛治癒。現場可集章換取貼紙、冰箱貼等周邊，不定期更換主題，潮玩愛好者必到。

地址： 南山區海岸城購物中心L1層中廳

交通： 地鐵 2/11 線後海站D1出口步行約3分鐘

營業時間：10:00-22:00



深圳南山一日遊【3】萬象天地｜打卡曼哈頓夜景 巨人展

萬象天地是南山頂級商業綜合體，標誌性的巨型大象裝置、噴泉廣場、還有很多人前往打卡的曼哈頓機位超好拍。國際品牌、設計師店、人氣餐廳一應俱全，潮流感滿分。還有韓國品牌GENTLE MONSTER打造的長期藝術裝置展，HAUS NOWHERE巨人展，一層樓高的巨人，和會動的機械人臉預言者，長期開放，免費免預約。

地址： 南山區粵海街道深南大道9668號

交通： 地鐵1號線高新園站A出口直達

營業時間：10:00-22:00



深圳南山一日遊【4】oeat（萬象天地店）｜高顏值輕食 必試提拉米蘇

oeat是深圳本土人氣輕食西餐品牌，主打少油少鹽、食材新鮮。招牌香草烤雞外皮酥脆，肉質嫩滑多汁；還有紅魔蝦塔塔、莓果提拉米蘇，賣相超高，非常適合拍照打卡及下午茶。

地址： 南山區萬象天地裡巷2樓

交通： 地鐵1號線高新園站A出口步行約5分鐘

營業時間：10:00-22:00

人均：¥120



深圳南山一日遊【5】海上世界｜歐陸風情音樂噴泉 免費登船

以「明華輪」為地標，歐陸建築與酒吧街環繞。商場内裝修復古風，打卡行街都很適合，還有很多文創小店和美食，夜晚燈光亮起後極之浪漫，音樂噴泉燈光秀每晚七點和八點開始，免費觀賞。

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地址： 南山區蛇口海上世界廣場

交通： 地鐵2號線海上世界站A/C出口步行約2分鐘

營業時間：10:00-22:00



深圳南山遊【6】COMMUNE MUSEUM 幻師｜絕美海景

作為海上世界標誌性餐酒館，這間旗艦店以「海邊木屋」為靈感，超大落地窗直面海景。店內設有巨型酒水牆，匯集數百種全球精釀、威士忌。晴天的時候海景一流，一邊觀海景一邊下午茶，必試：幻師脆脆金沙翅、黑松露海鮮薄餅。

地址： 南山區海上世界文化藝術中心1樓

交通： 地鐵2號線海上世界站 A 出口步行約3分鐘

營業時間：11:00-02:00

人均：¥150



深圳南山遊【7】南頭古城｜1700年歷史 古厝與文創小店

南頭古城素有「深港歷史之根」之稱，擁近1700年建制史。古城保留「六縱一横」街巷格局與20餘處文保單位，南門城樓、新安縣衙等古建蘊含嶺南韻味，活化改造後，古厝與文創小店、街坊老鋪共生。這裡免費入園，地鐵12號線直達，更有30年竹升麵、古早糖水等地道美食，口味貼近港式，遊玩1.5小時即可。跨境巴士直達香港核心區，港澳遊客往來便捷，鬧市中藏著市井烟火，是深港文化交融的生動寫照。

地址： 南山區南頭古城

交通： 地鐵12號線南頭古城站 C 出口步行約2分鐘



深圳南山遊【8】好好味麵家｜30年街坊老舖 必食竹升麵

藏身古城內的30年老店，主打樸實地道的粵式竹升麵，價格極親民。雲吞麵麵質彈牙，牛腩麵更是人氣之王，是充滿老廣味道的日常食店，深受港澳遊客喜愛。

地址：南山區南頭古城內近南門

交通：地鐵12號線南頭古城站C出口步行約2分鐘

人均：¥25



深圳南山遊【9】彬媽糖水｜廣式古早味 招牌大滿貫

南頭古城內人氣極高的糖水舖，主打手工無添加糖水。必試招牌大滿貫，內有芋圓、紅豆、桃膠、銀耳等配料，料足清甜，是逛古城後的解渴佳品。

地址： 南山區南頭古城內

交通： 地鐵12號線南頭古城站C出口步行3分鐘

人均： ¥29



深圳南山一日遊【10】歡樂海岸｜ 摩天輪必打卡

與深圳灣公園相連，集湖景、購物、餐飲、娛樂於一體。歡樂海岸摩天輪也很適合打卡，人工湖搭配特色建築，日景清新、夜景浪漫。文創小店、咖啡館、主題餐廳齊全，空間舒適，一站式解決食買玩。

地址： 南山區濱海大道2008號歡樂海岸

交通： 地鐵9號線深圳灣公園站E出口步行3分鐘



深圳南山一日遊【11】喜茶LAB（歡樂海岸店）｜全國首家有蛋撻旗艦店

喜茶LAB是喜茶旗下的高端實驗性旗艦店，區別於普通喜茶門店，除了裝修風格極具設計感，這裡最大的亮點是集合了飲品、蛋糕、雪糕、烘焙等多元品類，更帶有眾多門店限定款產品，僅在LAB店可品嚐到。這裡更是全國唯一一家有蛋撻的喜茶店，極具打卡價值，特別推薦：爆漿蛋撻、爆芋泥蛋糕、芒芒甘露可頌撻。

地址：南山區歡樂海岸購物中心1樓

交通：地鐵9號線深圳灣公園站E出口步行3分鐘

營業時間：周一至周四 10:00-22:00 / 周五至周日 10:00-23:00

人均： ¥30



深圳南山一日遊【12】點都德（歡樂海岸店）｜必食手工茶點蝦餃、叉燒包

點都德是創始於1933年的廣州百年老字號粵式茶樓，其蝦餃、叉燒包製作技藝更獲選為「非物質文化遺產」。店內全天候供應手工現做茶點，堅持傳統籠蒸、即點即蒸，點心種類豐富，是遊覽歡樂海岸時品嚐正宗早茶的熱門首選。

地址： 南山區歡樂海岸購物中心L1層

交通： 地鐵9號線深圳灣公園站E出口步行約6分鐘

營業時間：09:00-22:00

人均： ¥70



深圳南山一日遊【13】深圳灣公園｜濱海綠道櫻花樹 看深圳最美日落

深圳灣公園橫跨南山與福田，全長十幾公里的濱海綠道，草坪、沙灘、觀海平台一應俱全，是本地人散步、騎行、放空首選。天朗氣清時可遠眺深圳灣大橋與香港新界，最近櫻花盛開，也引來不少人打卡，也是看日落的首選位置，被譽為「深圳最美日落觀景地」，園區免費開放，隨到隨行。

地址： 南山區濱海大道深圳灣公園

交通： 地鐵9號線深圳灣公園站落車步行即達



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