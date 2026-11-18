日本旅遊｜日本冷知識｜不知道大家在冬天去日本旅遊的時候，有沒有發現每次進入餐廳後，店家提供的都是冰水而不是熱茶？早前就有網民在社交媒體上發文詢問，「為什麼日本不管多冷的地方，都是給冰水？」，隨即引起不少人回應解答。而日本台灣交流協會曾解釋指，這杯冰水其實是盛載著日本人待客的最高禮儀。想知為甚麼要給客人冰水？即看下文！



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日本餐廳｜網民不解為何冬天仍提供冰水給客人

早前有網民在社交平台Threads上發文，指不理解「為什麼日本不管多冷的地方，都是給冰水」。另外，也有其他網民發文提到，有次家人在寒冷的天氣到日本旅遊，進入餐廳後店員就上了半杯冰水給他，但由於不習慣冬天喝冰水就憤而離席。更有台灣網民指，之前有日本客人冬天到台灣的餐廳用餐，當時又是寒流來襲，所以就給他們熱水，但就被客訴處理了。

網民在網上發文指不明白日本在冬天都是給客人冰水。（Threads截圖）

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日本餐廳｜為何在冬天仍提供冰水？

到底為甚麼在天寒地凍的時候，日本餐廳仍然會向客人提供冰水？

為甚麼在冬天時店家仍然向客人提供冰水？（AI生成圖片）

供冰水原因【1】最高級別的待客禮儀（おもてなし）

日本台灣交流協會曾就此在Facebook上發文解釋，其實提供冰水的習慣其來有自，從前電力和冰箱稀缺的年代，天然冰塊需儲存於「冰室」，極為珍貴，而且當時更只有貴族或款待重要賓客時才會奉上加冰冷飲。現代製冰雖然已變得容易，但入座為客奉上冰水（お冷），仍被視為對客人表達敬意與誠意的基本禮儀（おもてなし）。

在日本，向客人奉上冰水是被視為對客人表達敬意與誠意的基本禮儀。（AI生成圖片）

除了以冰塊待客象徵尊貴之外，日本飲食文化中對「常溫水」的忌諱亦是關鍵主因。在早期沒有冷藏設備的年代，水放置在室溫下過久容易變質滋生細菌，因此常溫水在傳統日本觀念中，往往等同於「放了很久、不新鮮的生水」，若直接奉給客人會被視為極度失禮與怠慢。如果奉上一杯放滿冰塊的「冰水」，是店家向顧客保證這杯水是剛從乾淨冰塊中融出、最新鮮且具誠意的迎賓禮節。相反，如果日本店員端出一杯不冷不熱的常溫水，日本客人反而會懷疑衛生與店家的待客誠意。

供冰水原因【2】中和自來水味道

日本的自來水雖然達到直接飲用的安全標準，但水中仍含有微量的氯氣。根據日本千葉縣營水道官方網頁提到，水溫的高低會直接影響人類味覺對氯氣的敏感度；當水溫降至約10°C至15°C以下時，氯氣的味道會大幅減弱，飲起來會更加清甜順口。而日本餐廳在水中加入冰塊，除了保持冰涼，亦能有效改善水質口感，避免影響食物的原味。

在水中加入冰塊可改善水質口感。（AI生成圖片）

供冰水原因【3】配合熱食解膩、降溫

大家冬天去日本旅遊時，都會發現不論是商場、餐廳、或是交通工具都開著強勁的暖氣。由於室內外溫差極大，客人在暖氣充足的室內享用熱騰騰的拉麵、火鍋或燒肉時，很容易感到燥熱甚至出汗。著名拉麵店一風堂亦曾在Facebook上發文指，濃厚的湯頭、油脂與鹹香，吃多了可能會覺得膩口，這時候喝一口冰水，清爽一下，就可以讓味覺更享受美食。除了可以清新一下口腔外，也可以為身體降溫。

吃完油膩的食物，喝一口冰水可以清爽口腔。（AI生成圖片）

若因體質不適或生理期確實無法飲用冰水，旅客進入日本餐廳時亦毋須勉強。根據日本台灣交流協會與專業旅日專家的建議，點餐時可禮貌主動向店員說明需求。不過要留意，部分無提供熱飲的小型拉麵店或居酒屋可能並無常備溫開水壺，旅客若遇店家無法提供亦應抱持理解包容的態度。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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