日本街頭為何沒垃圾桶？慘痛歷史曝　港人旅行必知4大合法棄置點

日本旅遊｜垃圾桶｜相信不少人去日本旅遊時，都發現非常難在街頭找到垃圾桶。到底每次喝完的飲品和吃完的食物包裝，可以在哪裡丟棄呢？雖然在部分地方例如便利店、熱門旅遊區的街道還是會有垃圾桶放置，但大家也要留意，日本有將垃圾分類，千萬不可以隨便丟棄垃圾，如果找不到垃圾桶而隨便丟在街上隨時會罰款¥2000！想知還可以在哪裡丟垃圾？即看下文！



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日本垃圾桶｜為甚麼街道沒有垃圾桶？

每次去日本旅遊時，可能大家都會為「哪裡有垃圾桶」而煩惱，到底為甚麼日本的街道上這麼少垃圾桶？英國媒體BBC曾在報道中引述威廉姆斯學院（Williams College）歷史學教授、《垃圾：消費戰後日本》（Waste: Consuming Postwar Japan）作者艾子·丸子·辛尼亞沃的文章，指出這是因為在1995年東京發生了一宗「沙林毒氣事件」，當時奧姆真理教成員在列車內投放數袋沙林神經毒劑，用尖銳的傘尖刺破毒劑袋後逃離，事件造成多人死傷。事件發生後，日本政府隨即大規模撤走地鐵站同公共場所的垃圾桶，避免有心人利用垃圾桶收藏危險物品。

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日本垃圾桶｜可以在哪裡丟垃圾？

雖然說日本街上的垃圾桶數量少，但也不等於完全沒有，知名日本旅遊網站Fun! Japan及樂吃購！日本曾網上提到，以下4個遊客常到的地方也可以丟棄垃圾，如果真的找不到垃圾桶，大家也可跟著當地文化「ゴミは持ち帰る」，將垃圾帶回去酒店丟棄。

日本丟垃圾地方【1】便利店

日本的便利店內或店外通常都會設有垃圾桶，但大家要留意，便利店的垃圾桶一般都是讓已購物的客人使用，如果大家想在便利店內丟棄，最好先在店內購買才使用垃圾桶，會比較有禮儀。

日本丟垃圾地方【2】飲品販賣機旁

大家走在路上，應該都不難看到飲品販賣機，一般在旁邊都會有回收桶放置。但大家丟棄前要看清楚，因為在販賣機旁邊的垃圾桶一般都是僅限回收特定容器，包括膠樽和金屬鋁罐，其他垃圾是不能丟棄在內。

飲品販賣機旁一般都會設置回收桶。（啓行東瀛@小紅書）

日本丟垃圾地方【3】公園

日本有不少公園，而公園內的垃圾桶通常設置在人們容易聚集的地方，例如長椅附近。使用垃圾桶時，應考慮周圍的環境，如有垃圾分類的垃圾桶，應先將垃圾分類後才丟棄，並避免讓周圍變得髒亂是很重要的。

日本丟垃圾地方【4】車站

雖然車站的垃圾桶較少，但在車站的剪票口內外、月台上大多數都會設置分類垃圾桶，大家丟棄前記得先做好分類！

日本垃圾桶｜垃圾如何分類？

日本垃圾分類非常嚴格，大家在丟棄前要看清楚！一般分類垃圾桶都分為：可燃（燃える）、塑膠類（プラスチック）、膠樽（ペットボトル）、鋁罐・玻璃樽（びん・缶）4大類。

如果大家吃完飯糰要丟棄包裝膠袋的話，可以丟在塑膠類。至於吃完小食的紙類、紙巾、竹籤等，則可丟在可燃。

日本分類垃圾桶一般分為4大類。（貓烤鴨@小紅書）

日本垃圾桶｜亂丟垃圾要罰款？

根據澀谷區役所網頁提到，為打擊旅客在涉谷街道亂丟垃圾，由今年6月1日開始實施《きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例》，會有最多60名巡邏警員，全天候24小時巡邏全區轄內（澀谷區全境），若發現有人亂丟垃圾，將會即場罰款¥2000！

在澀谷街道亂丟垃圾會被罰款¥2000。（澀谷區役所網頁截圖）

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