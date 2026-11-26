在深圳梅林街邊吃到的懷舊「手工粵菜」！



6大招牌「手工粵菜」別處少見

深圳梅林又開新店了，主打深圳少見的懷舊「手工粵菜」，剛開不久就登上了「梅林粵菜熱門榜第一」。店裏都是來自湛江的老師傅，每道菜都能炒出地道的粵西風味。

1. 靈魂菜汁釀豆腐

手工石磨豆漿，菠菜汁上色

每天手工石磨黃豆漿，融入菠菜汁調色，豆腐蒸好後釀入豬肉餡，下面放芹菜、香菇、鹹魚粒、五花肉。

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各色配菜的風味在燜煮過程中融入到豆腐裏，再用海鮮高湯慢火煨到收汁，撒上炸瑤柱絲出鍋，豆腐豆香很足，入口是淡淡鹹香味。

2. 粵西脆皮牛坑腩

老廣的惠靈頓牛排，深圳少見功夫菜

靈感來自西餐裏的惠靈頓牛排，選用了牛腩中油脂最豐富的牛坑腩，口感比普通牛腩更軟糯香濃。

新鮮牛坑腩先用秘製滷汁蒸煮入味，再上漿下油鍋大火炸香，雙重裹滿讓外殼更香脆，咔滋作響，蘸點辣椒麵吃更加和味。

3. 粵西白切扇雞

果園走地雞配粵西老家花生油

養足120天的果園走地雞，高湯浸熟之後，再過冰水，雞皮才會脆彈一點，與雞肉之間還帶一層透亮的「果凍」。

斬件擺盤後，撒上靈魂的沙薑，再蘸上一層紅葱頭醬油，雞肉風味層次跟豐富。

4. 開心果黑金糖沙翁

廣式懷舊點心

每日手工現做的「開心果糖沙翁」，工序比較繁瑣，現在很少店會做了。師傅在麵糊中加入竹炭粉，擠出一個個小麵糰，放入熱油當中炸制，十分鐘左右就會蓬鬆脹氣，變成一個大大的沙翁。

餡料料也把傳統的蛋黃醬改為開心果醬，多了一層濃郁的堅果香。外層炸得酥脆，裹滿糖粉，脆香的外殼咬開是鬆軟的內陷。

5. 必點茂名撈粉

粵西手切撈粉配靈魂花生醬油

每天現蒸的米粉皮，薄而柔韌，不易斷、不糊，是能兜住醬汁的好底子。一勺韭菜油、醬油、家鄉土榨花生油、蒜蓉，不蓋粉香，只作點睛。醬汁包裹着粉條，拌勻後油亮而不膩。

6. 薑蔥炒吊龍

鮮切吊龍，大火爆炒，煲仔上桌

鮮切吊龍肉，薑絲葱段爆香，再大火快炒，幾十秒就出鍋。薑的辛、葱的香全部裹進肉裏。出鍋時，牛肉色澤紅潤微褐，表面油亮卻不見油膩，放入燒熱的煲仔上桌，牛肉香氣十足，不自覺的多扒幾口飯。

鑊氣小海鮮系列

1. 扇貝鮑魚撈飯

炒得粒粒分明的蛋炒飯做底，澆頭是用雞湯吊住的扇貝和鮑魚仔熬出醬汁。濃稠的醬汁像瀑布澆在米飯上，拌勻之後，每粒米飯都吸飽了鹹鮮的湯汁。一桌人分食，一大碗很快就見了底。

2. 爆汁紅燒乳鴿

新鮮乳鴿原只炙烤，三上脆皮水，6小時風乾。熱油澆灌讓表皮快速焦化，鴿肉咬開汁水豐富，外皮焦香可口。吃的時候蘸點小青柑汁和椒鹽，口味更豐富。

3. 極品豉油皇大蝦

個頭飽滿的黑虎蝦，剪鬚開背保留蝦的完整形態。熱鍋熱油，鎖住鮮味，加入豉油再點入蒜末或葱段，出鍋時，蝦身油亮，豉油香氣貼着蝦殼滲入蝦肉。

4. 家燒豪華海鮮拼盤

新鮮的黃魚、槍魷魚、九肚魚、大頭蝦，經典的江浙海鮮煎燜風味，把海鮮的鮮味封存，收汁出鍋，上桌鹹鮮滿溢。

還有這些菜品👇👇👇

此外還有家燒九肚魚、沙白燒豆麪、肉蓯蓉黑豆燉豬尾、雞同泰講奶茶等等......都是搭配主菜不錯的選擇。

梅林粵菜熱門榜Top1，有包廂，好停車

頭牌小廚新店開來梅林了，就在梅林村牌匾附近，食材每天新鮮到店，全是粵菜老師傅手工現炒，環境寬敞明亮，落座舒適，還有多個大小不一的包房，請客聚餐都適宜。

頭牌小廚·廣東飯店

點評人均：¥90

地址：福田區梅林街道梅村路1號米邑公寓101

交通:地鐵9號線梅村站C1口500米

營業時間：11:00-15:00、17:00-23:00

羅湖店地址：羅湖區南湖街道人民南路3023號鋪

營業時間：11:00-15:00、17:00-23:00

