福田美食｜深圳首家台山黃鱔飯　爆脆鍋巴+活鱔8吃　碌鵝濃香惹味

深圳首家台山黃鱔飯專門店。



源自台山水步，黃鱔飯的故鄉。只用台山活黃鱔和台山絲苗米，還有活鱔8吃和台山老家菜：椒鹽黃鱔、油潑黃鱔、黃鱔河粉、家鄉碌鵝。唯一一個缺點，老闆什麼時候開外賣啊！

鎮店招牌，焦鍋巴台山黃鱔飯

沙煲猛火現做，才出靈魂焦脆鍋巴：只用台山絲苗米

開在梅林的老巷傳人·焦鍋巴台山黃鱔飯，帶着正宗台山水步的原味來了，一鍋黃鱔飯登榜梅林煲仔飯菜品榜第2。

冬季食用性温的黃鱔，可暖身驅寒。每條黃鱔都現殺現拆，米用家鄉絲苗米，砂鍋慢火焗煮，鍋底焦鍋巴金黃酥脆，香氣四溢。走進店裏，就像穿過老巷回到台山，每一口都是水步的家鄉味。

台山黃鱔現殺，切大段才過癮：先炒後煲，鱔肉更入味

台山黃鱔現殺後切成大段才夠過癮，先猛火爆炒鎖住鮮香，再入砂鍋慢煲，讓鱔油慢慢滲進米芯，鱔肉更入味、更帶勁。

黃鱔飯加料，牛肉/排骨/臘味：黃鱔飯升級吃法

黃鱔飯還可以選擇加料，這次我們選了三拼，鹹香臘味、軟糯排骨和黃鱔都是不錯的搭配。一鍋飯，三重滋味，越吃越停不下來。

香辣/紫蘇2種口味、大/小2種分量：約飯選大份，工作餐小份吃飽

紫蘇黃鱔飯、香辣黃鱔飯，是台山傳統鍋氣裏飄出的新靈感。紫蘇黃鱔飯香氣馥郁，香辣黃鱔飯熱辣鮮香，更有一番滋味。店內的黃鱔飯有大/小2種分量，約飯選大份，工作餐小份就能吃飽。

隱藏吃法，配一盅龍王拆鱔羹：鱔絲鮮甜無刺，加檸檬葉絲更惹味

一煲飯，配一盅龍王拆鱔羹，在濃郁鮮香里加了靈魂檸檬葉絲。鮮鱔去骨拆絲，與高湯同煮至濃潤順滑。鱔魚絲，雞肉絲，雲耳絲，幹香菇絲在羹裏交織，出鍋前撒入檸檬葉絲，清香瞬間提亮整碗羹，讓鱔絲鮮甜更突出。

台山黃鱔專門店，一鱔多吃👇👇👇

椒鹽黃鱔：皮酥肉嫩，金黃酥脆

黃鱔裹粉下鍋即炸，鱔段在滾油裏翻騰到金黃微卷，撈起後趁熱撒上椒鹽。入口先是酥脆，鹹香、鮮香交錯，越嚼越香。

黃鱔韭黃炒河粉：台山人懂這一口鑊氣快炒

黃鱔韭黃炒河粉，是台山人最懂享受的那口鑊氣快炒。鮮活黃鱔先爆香至卷邊鎖汁，河粉下鍋瞬間被熱氣包裹，韭黃最後一刻入場，嫩脆清甜。

麻辣水煮黃鱔：熱油激出麻辣香氣

水煮麻辣黃鱔，花椒的麻、幹辣椒的香、辣油的熱一齊衝上來。鱔段在湯裏卷的緊實，入口嫩滑帶勁，麻辣越吃越香。

更多吃法：鐵板、滾湯、葱姜炒👇👇👇

一鱔多吃，還有鐵板黑椒黃鱔、枸杞葉鱔骨清湯、葱姜炒黃鱔。一條鱔，不止是一道菜，而是一整桌台山煙火味的打開方式。

當家頭牌，家鄉五味碌鵝

只用七八斤左右的黑棕鵝：清遠黑棕鵝，骨細肉嫩，味鮮美

家鄉味的天花板，五味碌鵝，向來只認七八斤左右的黑棕鵝，肉質緊緻不柴，脂香恰到好處。古法碌制，講的就是一個「慢」。師傅先將蒸鵝煎制兩面金黃，再讓黑棕鵝在鍋中被醬香輕輕浸透。

古法碌制，慢火浸煮，翻滾入味：秘製五味醬料慢火碌透

黑棕鵝在鍋中不斷翻滾、推勻、走汁，慢火浸煮，循環入味，外層越碌越亮，內裏越煮越嫩，香氣從皮到骨。一口下去，醬香厚、鵝香足。

不開外賣，店小難找，確實梅林排名第2

老巷傳人·焦鍋巴台山黃鱔飯，就開在梅林，全城就這1家。地方不花巧，主打一個真材實料、現殺現煲的煙火氣。

每天砂鍋熱氣騰騰，鱔香、米香、鍋巴香混作一股，讓路過的人都忍不住停下腳。梅林這一片想吃正宗台山味，認準這家就對了。

老巷傳人·焦鍋巴台山黃鱔飯(梅林店)

點評人均：¥67元/人

地址：福田區梅林街道梅華路222-4號亞美酒店隔壁（下梅林地鐵站A口步行340米）

營業時間：11:30-14:00/17:00-21:30

電話：13332996085

