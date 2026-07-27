深圳美食｜圍龍屋吃客家菜　古法鹽焗雞鹹香脆嫩　搭配鮮甜土豬湯

這店把客家的煙火氣帶到深圳了。



在巨型圍龍屋吃一頓客家菜

今天，我們去一家在深圳開了13年的客家菜，這家開在香蜜湖的分店，變身成一座大隱於市的巨型圍龍屋，在這裏吃一頓地道的客家菜：鹽焗雞、釀豆腐、紅燜肉、土豬湯……

要選一道菜代表客家菜，那必須是鹽焗雞

在外的客家人會說，如果要選一道菜代表客家菜，那當之無愧就是鹽焗雞。鹽焗雞的誕生據說是以前客家人為了方便長途遷徙，用鹽來醃製保存雞肉，才有了這道最具代表的客家菜。

選用放養120+天胡須雞，9道工序

鮮雞塗抹醃料，鹹香入骨

廣東人對雞的要求很嚴苛，客家人更是，做了25年客家菜的老師傅說，做鹽焗雞要用120天以上放養的鬍鬚雞，肉質更嫩滑，有雞味。

新鮮的雞每日送到店裏之後，要歷經9道工序才能變成這道客家人的頭牌菜。清洗乾淨的雞要先吊幹再塗抹自家做的鹽焗雞料，這樣焗出來的雞才夠入味，鹹香入骨。

廣東非遺技藝，古法焗製

粗海鹽熱焗50分鐘，連骨頭都是香的

採用非遺技藝焗制，先炒粗海鹽，將包了糯米紙的雞埋入海鹽之中，熱焗50分鐘，鹽殼形成密閉空間，鎖住雞油香氣，師傅說「這樣連骨頭都是香的」。

鹽分滲透雞皮，形成琥珀色結晶層，色澤金黃、口感脆嫩；雞肉的肌理分明而多汁，沁滿鹹香。

賣了13年的客家經典菜＆新品上新

1. 非遺土豬湯

如果說鹽焗雞是客家菜的「門面」，那這碗土豬肉湯，就是「靈魂」，來吃客家菜，一定要「先喝土豬湯，再撕鹽焗雞」。

它看起來平平無奇，但用的是梅州鄉下土豬肉和龍骨，用農夫山泉的水，慢火燉上60分鐘，就為了那一碗最純粹的鮮甜，客家人就愛這口原汁原味的感覺。

2. 客家釀豆腐

客家人的文化裏總是伴隨着「遷徙」，釀豆腐就像是把家鄉的味道，安放在了新的土地上。

每天配送到店的嫩豆腐，在中間填上豬肉餡，僅用紅葱頭與胡椒調味，突出豆香與肉的鮮香。豆腐只煎一面，一面焦香，一面保留豆腐的嫩滑。

3. 客家紅燜肉

紅燜肉這道菜是客家人逢年過節必備的「硬菜」。要選用3層五花肉，搭配料酒和冰片糖燜燒，肉色紅亮，吃起來肥而不膩。底部墊的是河源的酸菜，搭配一起吃酸爽解膩。

4. 老薑生焗鱸魚

這道菜的靈魂在於「生焗」，活魚現做，現點現焗。大量的老薑鋪底，搭配胡椒粒，把鱸魚的鮮美完全逼出來，鑊氣十足，魚肉吃起來嫩滑爽口，回味鮮香。

5. 客家三杯鴨

選用白鴨先油炸至外皮酥脆，再炒糖色，搭配一杯酒，一杯醬油，一杯油，這三杯調味料燜煮收汁。它的特色在於醬汁非常濃郁，鹹中帶甜，鴨肉緊實有嚼勁，吃起來口感豐富。

6. 客家蛋角煲

蛋角也是很具有客家特色的菜品，最關鍵的是煎蛋皮，非常講究火候與手法，蛋皮要薄厚均勻才能包住肉餡，煮起來不會破。蛋角在湯裏滾，吸收了高湯的鮮香，吃起來外皮軟糯，內餡鮮嫩，湯頭也特別香濃。

7. 有機山茶油炒鮮牛肉

來自河源龍川的有機山茶油，用山茶油炒出來的菜口感很清爽，吃完嘴裏還有一種淡淡的甘甜回味。鮮切牛肉，爆炒出滿滿鑊氣，微辣爽口，非常送飯。

8. 撈汁葱香小河蝦

新鮮的小河蝦炸制酥脆，蝦肉本身就很鮮甜彈牙，再裹上濃郁的葱香醬汁，蝦的鮮香瞬間就被激發出來了，越嚼越香。

9. 酸辣九層塔魷魚

南洋也有客家人的足跡，這道菜就是融合了南洋的異域風情，加入了大量新鮮的九層塔，香氣馥郁。魷魚的熟度正好，口感Q彈鮮嫩，回味鮮甜。

10. 紫蘇豉油皇鳳爪

鳳爪燜得軟糯脱骨，吸滿了豉油的鹹鮮，再配上焦香的豆豉，每一口都是滿滿的膠原蛋白。紫蘇的加入，平添勾人的香氣，根本停不下來。

隱於城中大美客家庭院

「客家圍龍屋」主題

客語印力店，8周年升級

「圍龍屋」，是客家建築的標誌，體現了客家人聚族而居、團結互助的精神。

客語，深圳人吃了13年的老牌客家菜，最近印力中心店8周年，空間全新升級「客家圍龍屋」主題，把客家的煙火氣搬來深圳了。

+ 2

「天下客家是一家」

根在中原，足跡遍佈南方山野間

這座隱於城中的客家庭院，雨天裏，更有煙波畫橋般意境，在這裏吃飯，瞬間就能放鬆。在店裏有一面燈籠牆，上面標記了各個客家人的聚集地，彙集於此，「天下客家是一家」。

深圳客家人集合。

客語客家菜印力中心店

人均：86元人民幣/人（點評網）

地址：福田區農林路與僑香路交叉口印力中心負一樓52號鋪

交通：地鐵2/8號僑香站-B口步行930米

營業時間：11:00-21:00

