深圳美食｜全國最火湛江菜必吃白切雞皮薄脂香　濕辣牛肉外滑裏嫩

全國最火湛江菜，「乜記」來深圳了。



北京吃雞第1神店「雞記餐室」，排隊到凌晨，一眾明星打卡，他的新品牌「乜記」來深圳了，主打：炭火安鋪雞煲×湛江燒烤×漁民鑊氣小炒 。

論吃雞，還得是湛江：湛江雞系列，4大吃法

乜記飯店，終於來深圳了。在北京、在上海，乜記已經成了老饕打卡的「湛江味代表」。「乜」字讀miē，寓意「乜都好食」幾乎把整個湛江搬來深圳了，這次不用4小時做高鐵，那些經典湛江美食都能吃到了。

論吃雞，還得是湛江，白切講究原味，啫啫突出鍋氣，雞煲重料夠味，燒烤全雞焦香入骨。湛江人吃雞，不講究排場，是認真把一隻雞吃得有骨有魂。

1. 白切安鋪大扇雞

清水走熟，冰水過冷

店裏的招牌白切安鋪大扇雞，安鋪鎮的土生土長250天大扇雞，體型勻稱，肌肉緊實，皮薄脂香。清水走熟，冰水過冷，肉不柴、皮不爛，成色黃潤通透。剁盤上桌，一口咬下，油脂緩緩融化。搭配沙姜醬油蘸碟，簡簡單單，卻是靈魂。

2. 薑汁雞煲

地痞鑊氣，湛江雞煲

店裏還有湛江雞煲，推薦這款薑汁雞煲。雞架與老薑入鍋先爆香，再加入高湯慢火熬煮。上桌後，先喝湯，入口温潤帶勁，辣意輕挑。這鍋薑汁雞鮮而不燥，是一年四季都能吃的湯底。搭配去骨大扇雞涮煮，鮮嫩爽脆，雞有雞味。

3. 啫啫雞煲

走地雞高温乾煸

啫啫雞煲，熱鍋滾油，走地雞塊猛火一啫，油星四濺，砂鍋發出「啫、啫」的脆響。高温乾煸，雞油滋出、醬香入骨。雞肉外焦裏嫩，一口咬下，汁水四溢，滿嘴都是鍋氣和香氣。

4. 整雞燒烤

街頭最猛的炭火燒雞

炭火烤雞，整隻雞拆分醃製入味，架上炭爐，慢火慢烤，不刷醬、不催火，全靠雞油激香。烤到外皮酥脆，香味衝出三條街。雞腿皮脆肉嫩，雞胸不柴，雞翅入味，連雞骨頭都想啃乾淨。

湛江鑊氣頭牌菜：漁民靚湯×漁民主食

湛江菜，靠海吃海，講究原汁原味，清蒸、白灼、白切是基本功。湛江人也不只會温柔，猛火爆炒、重油幹煎，照樣駕輕就熟。一餐飯鮮得清亮，也香得過火。

1. 蒜蓉蒸沙蟲

請客有排面，必點這份蒜蓉蒸沙蟲，活沙蟲整齊躺在蒸盤上，鋪滿蒜蓉入鍋清蒸不過1分鐘，蒸汽一開，鮮香直衝鼻尖。出鍋澆上熱油，蒜香濃郁、汁水飽滿。

2. 沙姜爆炒鮮魷

沙姜爆炒鮮魷，新鮮魷魚現殺現切。鍋要燒紅，油要滾熱，蒜頭、沙姜先落鍋爆香，魷魚隨即下場，火光帶油香，幾鏟快翻，鍋氣立馬升騰。咬下去脆中帶糯、鮮甜回甘。

3. 湛江雜魚煲

漁民一網兜上來的小海魚，組成一份地道的湛江雜魚煲。紅杉魚、鯧魚、馬頭魚，整條下鍋，煲滾那一刻，香氣頂人。魚肉有的細滑化口，有的彈牙帶骨，湯更是鮮掉眉毛。

4. 韭菜炒燒豬

韭菜炒燒豬，皮脆、肉彈、油香撲鼻，韭菜帶點衝勁，剛好壓住燒味的膩，咬下去鹹香四溢，飯能扒三碗。

5. 粵西牛雜

粵西牛雜，主打一個清湯。牛肚、牛腩、牛腸…一樣不落，牛雜煮到剛剛好，軟糯不爛、彈牙不韌。

6. 鹽水馬崗鵝

湛江吳川出名的馬崗鵝，山林散養、膘肥肉香。鹽水馬崗鵝，鵝皮薄而不膩、鵝肉結實有嚼勁。一口下去，鹹香清爽，香而不膩。

7. 滷安鋪扇雞腳

用的不是普通雞腳，而是安鋪大扇雞的雞爪，個大、皮厚、骨細。雞腳色澤紅亮、膠質滿滿，入口糯滑脱骨，皮韌筋彈。

8. 湛江撈粉

湛江撈粉，白如玉、薄如紙的米粉，滑溜彈牙不粘碗底，才是好粉的標準。粉拌上花生油、醬油、蒜蓉，幹撈一拌，香得叫人吞口水。

9. 午餐肉絲炒米粉

午餐肉絲炒米粉，是一盤看着普通卻能勾住人胃口的招牌。粉炒的鬆散不粘，肉絲焦香，一口下去，鹹香剛剛好。

明檔炭火燒烤，湛江本地人推薦

湛江燒烤，是街頭最囂張的一股香。爐火剛起，燒烤齊刷刷排開，雞翅、五花、蠔、牛肉……一串一串吱吱作響，明火烤、炭香繞。一口啤酒一口肉，一夜閒話講到街燈打烊。

+ 1

1. 濕辣牛肉

今年濕辣牛肉火出圈，新鮮黃牛肉切片，簡單炭烤，即外滑裏嫩，恰到好處。濕辣醬不是點綴，是主角，淋在牛肉表面。又香又辣，根本停不下來。

2. 烤巴浪魚

湛江沿海新鮮巴浪，整條上架炭火慢烤。火不能急，得讓魚皮慢慢起泡、邊緣焦香，魚油一點點滲出來。外皮脆得掉渣，魚肉嫩得剛剛好，骨少肉厚，越啃越有癮。

3. 烤爽鱔、烤生蠔

要吃燒烤，必點烤生蠔，烤爽鱔。烤生蠔個大肉肥，鋪滿蒜蓉、葱花，炭火一烤，蠔汁沸騰、蒜香衝頂。烤爽鱔是乜記的秘密菜單，火烤到皮脆肉彈，吃起來筋道入味。

深圳首家乜記飯店，開在南山

深圳首家乜記飯店，正式落地南山，從湛江老街飄來的炭火香，從滷水鍋裏煮出的鮮與鹹，樣樣都是地道粵西味。三五知己圍坐，一桌好菜一手冰啤，是豪爽、是熱鬧，是夜晚最真實的煙火氣。

乜記飯店．湛江菜(深圳首店)

點評網人均：¥102/人

地址：南山區田廈社區田廈統建樓5棟常興路85號

營業時間：11:00-14:00、17:00-24:00

預訂電話：13332976003

