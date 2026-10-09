深圳潮汕菜新店榜TOP1 熟地蟹湯微苦回甘搭配烏橄欖炒飯鹹香十足
潮汕人才懂的「黑＋黑」：一鍋熟地蟹湯＋一碗烏橄欖炒飯。
1鍋湯：九蒸九曬熟地＋大青肉蟹
這家開在福田CBD的潮汕大排檔，主打一鍋黑乎乎的「熟地蟹湯」，是潮汕普寧的經典美食，在當地常與炒飯組合上桌。
乍看「黑暗料理」，但嚐了就知道，蟹肉清甜、温潤醇香，一口下去微苦回甘。
湯頭的黑，來自熟地和黑豆熬足4.5小時
九蒸九曬的熟地，搭配顆粒飽滿的黑豆、新鮮的豬龍骨和雞骨架，慢火熬煮4個半小時，成就這鍋清香醇美的「烏漆嘛黑」湯頭。
蟹最小1斤重，現點現殺
鮮活大青肉蟹，現點現殺，每隻分量必須夠1-2斤，肉質鮮甜緊實，以中和熟地的苦。湯頭熬煮好後，蟹肉下鍋再煮15分鐘，一鍋蟹湯才算完成。
小貼士：蟹湯點單以蟹的重量為準，199元（人民幣，下同）/斤，1隻起點。對比在普寧喝蟹湯的人均，也不算貴。
1碗炒飯：老家來的烏橄欖
熟地蟹湯的最佳拍檔，是這碗現點現炒的烏橄欖炒飯，與其他濃油赤醬的炒飯不同，這碗炒飯不用加鹽，僅靠烏橄欖的鹹香猛火爆炒，米粒顆顆分明，油潤但不油膩。
不加鹽，鹹度來自烏橄欖1顆1顆去核
店裏烏橄欖都是潮汕老家運過來的，去核曬乾後加入大顆飽滿的粘米翻炒。炒飯口味不會特別重，入口咀嚼烏橄欖粒，帶有淡淡的酸度和鹹香，很好地搭配熟地蟹湯的鮮香，一口飯，一口湯，吃的停不下來。
潮汕大排檔必點7大招牌菜
1. 秘製砂鍋鵝掌翅
澄海每天到店的獅頭鵝，取肉香飽滿的鵝掌和鵝翅，熱油下鍋爆香，再放入滷汁鍋中燜煮。滷汁是自家用30多種藥材熬煮的，揭鍋滷香四溢，鵝掌鵝翅軟糯入味，膠質感滿滿。
2. 生醃膏蟹
新鮮活蟹醃製18小時，再做急凍處理，將蟹肉殺菌消毒，再以改刀切割的方式，呈現蟹肉蟹膏雪糕的口感。上桌淋上秘製的生醃汁，油腴的紅膏在口中慢慢化開，絲滑粘糯。
3. 鮮蝦蠔仔烙
潮汕經典的小吃，這裏也能吃到，蠔仔鮮爽嫩滑，搭配大蝦的雙重鮮味，外裹酥脆的面衣，鹹香可口。
4. 粉腸豬肚煲
薄切的豬肚燉得軟爛適中，爽脆彈牙，搭配豬腸獨特的油脂香，以及酸爽口的鹹菜，再加上熱辣辣的胡椒，辛辣暖胃。
5. 蟹肉鴨蛋炒豆芽
清爽多汁的豆芽和鹹香的鴨蛋黃，下鍋混合爆炒，出鍋後點綴新鮮蒸熟，去殼拆的蟹肉，蟹肉的鮮甜和蛋黃嫩滑融合的很好，加上爽粗脆的豆芽，口感很豐富。
6. 方魚炒紅腳芥蘭
方魚是指大地魚乾，潮汕運來紅腳小芥蘭，豬油下鍋爆香，再加入蒜頭去爆炒，逼出魚乾的鹹香和脂香，鑊氣十足。
7. 蝦蟹砂鍋粥
傳統砂鍋熬煮的蝦蟹粥，他們家是特意用石斛水熬煮的，新鮮蝦肉蟹肉的鮮味完美沁入到粥水當中，粥底綿軟鮮甜，吃一碗很暖胃。
還有這些潮汕熱炒小吃▼▼▼
此外店裏還能吃到多道地道的潮汕小吃，椒鹽鴨舌、乾煎小馬友魚、麥香反沙芋頭、姜薯鴿子蛋甜湯，都是來吃蟹湯不錯的搭配。
開在CBD的潮汕大排檔
英歌．熟地蟹湯．潮汕大排檔，新店開來領展中心城一樓，進門就能看到明檔裏師傅忙碌的炒菜，14鍋熟地湯在檔口前新鮮熬煮，香氣瀰漫。
排名TOP1，活鮮現選、現殺現炒
新店剛開不久就登上了點評網「深圳潮汕菜新店榜第1」，檔口一側是選擇豐富的海鮮池，黑金鮑、小青龍、九節蝦、東星斑等，每天新鮮到店，可以現選現殺。
3大包間，適合聚會宴請
店裏還有三個大小不一的包房，以潮汕特色元素裝飾，私密度很足，大包房還能K歌和玩桌遊，請客聚餐都很合適。
英歌．熟地蟹湯
潮汕大排檔
人均：¥137／人
地址：福田區福田街道福華路領展中心城L1層東南門（福華路一樓沿街天橋下）
營業時間：11:00-次日03:00
交通：地鐵1/4號線會展中心站B口