深圳美食｜整隻乳鴿去骨釀素魚翅+六頭鮑+花膠　開背爆汁滷香十足

深圳灣萬象城最低調的餐廳。



「仙鶴藏珍」：整鴿開背爆汁

龍璟，開在深圳灣萬象城二期最低調的角落，招牌菜「仙鶴藏珍」憑着實打實的手工功夫坐穩頭牌位。

這道菜源自香港傳統粵菜「鴿吞翅」，主廚融合了江浙菜系「濃油赤醬」的風格進行創新，整個過程費時又費神。吃它必須有儀式感，煨制好的乳鴿紅亮油潤，上桌後執剪開背，瞬間飆汁，鴿肉嫩而不爛。

整鴿去骨，腹釀素魚翅+六頭鮑+花膠

「鴿子要用三兩左右的小乳鴿，太小沒肉香，太大肉就柴。」

「釀好的鴿子要開水、冷水交替地灌，才能保證鴿皮不破開，裏面的鴿肉還非常鮮嫩。」

做這道菜需要整條鴿骨完整取出，不能破皮，不能留碎骨，非常考驗師傅的功力。脱骨後，肚子裏塞滿素魚翅+六頭鮑+花膠，鮮上加鮮。

鮑汁熬足48小時，潮汕滷水慢滷入味

「我們自己秘製的鮑汁，放足老雞、瑤柱、火腿吊足時間的。」

「滷水是自己調的，借鑑了潮汕風味，也有江南特有的甜味。」

做這道菜最關鍵的就是熬足48小時的鮑汁。釀珍後的乳鴿灌入幾勺鮑汁，打結一氣呵成，放入用了十幾種香料做成的滷水，以慢火浸潤，讓味道完全全滲入鴿子之中，滷香與醬香絲絲入扣。

出爐時，素魚翅、六頭鮑、花膠裹着鮮醇的鮑汁，非常誘人。記得一定要用湯汁拌飯，米粒吸飽了精華，入口鹹鮮，隨後泛起一絲江南特色的醬甜。

鎮店家常菜：XXXL號油條配大魚頭

相傳乾隆帝南巡至江南，嘗過當地漁民烹製的胖頭魚魚頭後，讚不絕口，這道菜便流傳百年成為江浙名菜，得名「乾皇大魚頭」，是不少江浙宴席上的鎮桌家常菜。

現殺胖頭魚，先煎後燜

「魚湯用魚骨和老雞熬的，加了松茸提鮮。」

魚頭慢煎至金黃微焦，牢牢鎖住魚肉裏的鮮度，再加入原汁魚湯悶燒，把魚頭的角質全部燉煮出來，最後放上紫蘇和青紅椒，香氣更有層次感。

比手臂粗的香酥油條，上桌現剪，泡飯一絕

現炸焦脆油條，比手臂還粗，上桌現剪，掉入熱氣騰騰的湯汁中，把油條摁進湯裏，一口下去盡是精華，外酥裏潤，鮮中帶辣。再夾一塊魚頭肉，入口嫩滑肥美，泡碗白米飯更是絕配。

新菜上線，必點9道

1. 梅乾菜鮑魚紅燒肉

「上海紅燒肉太甜，杭州東坡肉太大塊，我們在這個基礎上進行了改良。」

肥瘦相間三層五花肉，切得方方正正，燉得酥爛，用筷子輕輕一夾就分開。滷燒時加入鮑魚，鮮味更足，吃起來彈牙。特意找來惠州的甜梅菜一起煮，正好中和肥肉的油膩感，做到甜而不齁。

2. 傣味油熗雙脆

炒雙脆最考驗火候功力。黃喉、毛肚切得夠均勻，爆香小米辣、青花椒與傣味秘製醬料，香氣瞬間迸發，再下入雙脆大火爆炒，鍋氣十足。入口咔嚓脆嫩，傣味的酸辣鮮直衝鼻腔，十分開胃。

3. 海鮮酸菜燒豆麵

豆麵加潮州酸菜，同鍋爆炒，再放筆管魚、黃蜆子和蝦仁用高湯大火燜煮。豆麵吸滿海鮮的鮮與酸菜的酸香，筋道爽滑，不粘不坨，根根裹汁。一定要趁熱吃，涼了之後，粉條會膨脹，口感會沒這麼好。

4. 龍井茶香脆皮雞

「上桌的時候，盒子下也會點燃龍井葉熏製。」

江南創意菜，整雞經歷過醃製、風乾、上漿等步驟後，在窯爐裏反覆烤制，最後熱油淋一遍，形成玻璃般的脆殼，隱約有茶香縈繞。雞皮脆到咔嚓作響，蘸上甜酸醬，非常解膩。

5. 堂灼川式毛肚

「我們的客人來自天南海北，所以我們在江南菜的底子上，融入了些川味元素，點菜選擇多些。」

毛肚搭着滾燙川式紅湯上桌，自己動手燙，體驗堂灼的樂趣，儀式感十足。湯裏還放了血旺、午餐肉、肥腸、豆芽等，夾起一片毛肚，在滾湯裏「七上八下」，十秒鐘剛好。入口爽脆，帶着牛油的香氣和微微的麻辣。

6. 跳水筍殼魚

筍殼魚肉質鮮嫩刺少，清蒸後淋上五彩斑斕的澆頭——用酸泡椒、薑蒜、花椒炒制的醬汁，每一塊魚肉吸滿鮮辣的滋味。

還有這些新菜

暖乎乎的「煲仔金湯豆腐」，放了蝦仁燉煨，吃着濃稠滑嫩。老少皆宜的「金湯雪菜鱸魚」，加了鮮鹹的寧波雪菜和魚片同煮，微微的辣度恰到好處。麻香微辣的「香辣蝦」，靠着大火煸出花椒的香氣，極其送飯。

位於深圳灣萬象城二期，在江南庭院裏吃飯

藏在深圳灣萬象城二期的「龍璟」，將江南庭院的婉約雅緻搬進了餐廳裏，因此顯得格外低調。木色温潤，綠植輕繞，光影錯落間，江南的朦朧詩意盡顯。

+ 3

設有西湖&江南兩大包廂，簡約的中式陳設，私密又舒適。無論是朋友小聚、家庭聚餐，還是商務宴請，這裏都再合適不過。

龍璟・江南遊宴

點評人均：122元人民幣

地址：南山區深圳灣萬象城二期C區西苑2樓205號

交通：地鐵2/11/13號線，後海站K2口

營業時間：10:30-15:00；17:00-21:30

