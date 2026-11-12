深圳蛇口吃正宗湛江菜！白切雞藏極鮮雞啫喱　蜂窩炸白蠔酥脆爆汁

潘友記．湛江雞飯店，開在深圳蛇口值得反覆去吃的飯堂。



今天去蛇口吃一家湛江菜館，早上來喝個咖啡，中午來吃雞，晚上也能逛到這裏喝兩杯。小店距離蛇口市場非常近，騎小電驢只要5分鐘，店裏賣的菜就是當天去市場挑的。

離蛇口市場5分鐘，每天8點騎電動車去買海鮮

拍攝這天，我們來得有點早，我們就跟店長阿炫一起去菜市場買海鮮了……

蛇口人追了3年的湛江飯店

也是小有名氣的咖啡館

這店已經成為很多蛇口街坊的飯堂了，老店搬了老熟客也都追着吃。除此之外，店裏的「潘潘咖啡」也是蛇口小有名氣的社區咖啡館。

值得專門去吃的湛江白切雞

湛江白切雞，是廣東眾多白切雞中獨樹一幟的存在。老闆家裏在湛江經營酒樓，店裏白切雞用到的配方，自然是家裏傳下來的。

雞是專門找人拿貨，每日凌晨的活雞，鮮宰後送到深圳店裏，工藝和配方調了好幾版，才有了如今被熟客們喜歡的版本。

只用3斤半的湛江閹雞

滷煮後趁熱抹鹽，皮更脆

3斤半的湛江閹雞，不大不小，要兼顧雞味，又要保有肉質的嫩度。入清滷水煮熟後趁熱抹鹽，滲透壓作用下使得雞皮更脆，吃起來更Q彈爽脆。

每日限量的去骨白切雞

標誌性的雞啫喱

蘸上薑蓉或者沙薑醬油，品嚐雞的本味，雞肉嫩滑爽口，雞有雞味，配上雞飯一起吃更搭。店裏還限量供應去骨白切雞，想吃的一定得趁早，老饕第一口一定要吃雞腿，脆皮下那口極鮮的「雞啫喱」，懂的人都懂。

本港小海鮮系列＆湛江老家小吃

湛江菜，自然是離不開海鮮。仗着開在蛇口這一大「地利」，店裏每天用到的海鮮，就講究一個「鮮」。

開漁以來，本港海鮮的選擇豐富，也給了大廚不少發揮空間，不做過多調味、突出海鮮本味，卻做出不少別家吃不到的菜色。

1. 本港海鮮蒸走地雞

當日新鮮小海鮮，有什麼蒸什麼

除了白切雞，店裏還有其他雞的吃法，頭水紫菜墊底，把當天的本港小海鮮和雞同蒸，兩種鮮味交織。海鮮的選擇完全取決於當日的漁獲，吃起來還有開盲盒的樂趣。

+ 2

2. 蜂窩湛江白蠔

搭配芒果醬，清爽解膩

湛江生蠔一直是湛江美食的一張名片，店裏賣的生蠔是湛江白蠔，採用蜂窩炸的工藝，外表的脆漿酥鬆掉渣，咬開內裏是爆汁的生蠔，清甜的汁水四溢，搭配芒果辣醬，多了一絲異域風味，口感更豐富。

3. 雞油焗黃腳立

沒有過多調味，就吃魚的新鮮

被稱為「人生必吃魚類」的黃腳立，本身肉質鮮甜緊實，用雞油慢火焗，雞油的濃郁香氣會完全滲透到魚肉裏，同時鎖住魚肉的水分。做出來的魚皮焦香，魚肉吃起來卻依然嫩滑。

4. 牛肋條炒湛江粉

滿滿鑊氣，桌桌必點

用湛江撈粉來做炒粉，原本只是老闆的一個突發奇想，沒想到做出來效果出奇地好。

牛肋條切薄片，搭配撈粉一起炒，大火猛炒下，牛肉的油脂香和撈粉的米香都被激發出來，撈粉比一般的河粉要寬大，所以比牛河吃起來更香更入味。

5. 煎叉燒年糕

湛江人過年吃的叉燒年糕

湛江人小時候過年印象最深的，除了壓歲錢就是這塊叉燒年糕了，當地會叫它「籶(sēn)粽糕」。

跟常見的年糕不一樣，裏面會加入醃製過的土豬肉、假蔞葉等佐料，吃起來鹹甜鹹甜的，煎過之後外皮脆脆的，咬開內裏是糯嘰嘰的。

6. 沙姜炒本港墨魚

肉厚扎實，鮮香入味

本港漁船捕撈的墨魚，厚切乾炒，吃起來肉厚紮實，富有嚼勁，沙姜入菜，是湛江獨有的一道風味，它激發了海鮮的鮮甜，吃起來非常入味，一塊接一塊很快就空盤了。

7. 胡椒海鮮湯

滾什麼湯，以當天鮮貨為準，沙蟲是特色

湛江一帶非常經典的胡椒海鮮湯，它的靈魂就是白胡椒粉，跟海鮮是絕配，能去腥提鮮，用當天的小海魚、沙蟲、貝類等，加薑絲和白胡椒粒一起煮。魚湯會被煮成奶白色，湯鮮味濃，帶着胡椒辛香，非常開胃。

8. 九層塔炒黃蜆

依舊是每天早上去蛇口市場挑的

區別於一般菜館的做法，他家做黃蜆子是不焯水的，因為這樣會損失蜆子的鮮味，如果吃到有沙的，可以給食客更換。黃蜆子搭配鮮雞湯和九層塔炒，沒有過多的調味，能最大程度嚐到貝類的鮮味。

9. 香煎小海魚拼盤

每天去蛇口市場買的魚，有什麼煎什麼

粵西人的飲食離不開各種海貨，地處鹹淡水交接的地方，會有各種各樣的小魚，適合用來乾煎，以前是撈到什麼煎什麼，在這裏是買到什麼煎什麼。我們那天吃到的有「紅線魚、鸚哥魚、沙尖魚」只用鹽簡單調味，品嚐魚鱗的脆和魚肉鮮甜。

10. 避風塘炒蟹

滿口焦香，回味微辣

這道是店裏的新菜，採用經典的避風塘做法，先把蟹斬件，拍上薄澱粉炸到外殼酥脆，再用蒜蓉酥、豆豉、辣椒一起炒，香氣更豐富，炒到蒜香和辣味都鑽進蟹肉裏，特別送飯。

11. 梅頭肉拼竹腸

蘸蒜蓉醬油，吃原汁原味

兩款白切，非常符合粵西喜歡食物本味的習慣，梅頭肉肥瘦相間，吃起來特別嫩，還有油脂香。竹腸則是脆韌彈牙，有獨特的脂香，切件後蘸蒜蓉醬油花生油，做下酒菜也合適。

蛇口人吃了3年的社區飯堂

潘友記．湛江雞飯店，蛇口人吃了3年的社區飯堂搬到南海意庫了，在綠意裏，鋪開鬧騰的煙火。店名是因為老闆姓潘，這店就適合朋友們一起來吃飯，這不，還沒到吃飯時間，潘友們就坐滿了。

+ 2

在店裏還開了一家咖啡店

就叫潘潘咖啡

店裏還有一家咖啡店，名字就叫「潘潘咖啡」，在不吃飯的時候，在街邊坐坐就很舒服。4年前，我們來蛇口喝咖啡就喝過他家的出品，現在那幾款招牌依舊堅挺。

來南海意庫，歇腳吃飯，談笑小酌

是蛇口熱火朝天的鬆弛感

除了雞和咖啡，店裏的佐餐酒也很豐富，還有現打的精釀，店裏的裝飾非常温馨，南洋風穿插嶺南元素，天花板那盞龍蝦燈是老闆自己做的。

潘友記．湛江雞飯店

點評網人均：¥104/人

地址：南山區南海意庫2棟106

營業時間：11:00-16:00、17:00-22:00

交通：地鐵2／8／12號線-海上世界站C口

