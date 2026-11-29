赴日購物想退稅，卻被註冊帳號、綁定信用卡等流程弄得頭昏眼花？台灣知名旅遊達人林氏璧於專頁「日本自助旅遊中毒者」發文分享，最近整理日本退稅資訊，常收到讀者抱怨「煩死了！為什麼弄得這麼複雜？」對此，林氏璧推薦「佛系退稅法」，給願意接受少退一些錢、換取省心的旅客參考。

台灣旅遊達人教日本購物簡單退稅方法（01製圖）

日本購物3步驟簡單退稅👇👇👇

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林氏璧解釋，所謂佛系，就是不想逐家研究退稅業者，也不願為了退稅註冊網站、提供個資，或煩惱款項該退進哪張卡。即使領現金的手續費較高，或部分稅款沒拿回來，也能接受，「真的不需要研究這麼多細節，開心就好」。

根據貼文附圖，流程分成三個階段。第一階段為購物時先在店內出示護照辦理退稅，付款方式不受限，也不用掃描QR Code。

第二階段為離境當天，在機場大廳循「TAX REFUND」標示找到機台，掃描護照完成確認；若顯示綠燈，就可接著辦理行李託運。

第三階段為通過安檢、進入管制區後，再尋找同樣標示「TAX REFUND」的退稅機台，掃描護照領取現金。林氏璧表示，這種做法可處理Global Blue及J-TaxRefund兩家業者的大多數情況。

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至於想把每筆稅款都拿回來的人，林氏璧笑稱，自己每天整理的其實是「魔系」攻略。由於各家規則零碎，目前已分別完成Global Blue與J-TaxRefund的詳細說明，後續還會整理JPrefund及PIE VAT。

林氏璧也提到，旅客可以依需求多做一點準備，例如加辦JPrefund登記，就有機會在機場多領一家業者的現金。究竟要省事，還是逐筆確認、不漏拿稅款，可以衡量自己願意花多少時間，再挑適合的方式。

不少剛從日本回國的網友們分享：

「前2天剛回來，我就是用佛系退稅法，有退到錢還覺得意外」

「無腦模式輕鬆拿現金」

「要扣手續就扣吧~開心就好」，其他人也說「很像韓國做法耶」

「我也打算無腦退稅」

「對於長輩，佛系退稅是最好的方式」



林氏璧提醒，這套「佛系退稅法」適用機場包括成田、羽田、關西、新千歲、中部、神戶、福岡及那霸，共8座機場。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】