日本UNIQLO自助結帳多付錢？恐替小偷買單　網紅教避免受騙方法

不少台旅客赴日購物時，都會把UNIQLO列入必逛行程。



不過早前有日籍網紅示警，日本部分門市的RFID自助結帳系統，竟遭小偷利用漏洞行騙，讓消費者可能在毫不知情的情況下多付一件商品的費用。

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日本UNIQLO怎麼了？

日本UNIQLO近日傳出一種利用RFID自助結帳系統的詐騙手法，引起旅客關注。日籍網紅「日本人的歐吉桑」在社群平台發文提醒，小偷會將服飾上的RFID防盜晶片標籤剪下，再偷偷塞進展示架其他衣物的口袋，等其他消費者購買時，便可能在不知情的情況下替竊賊買單。目前日本部分UNIQLO門市採用RFID自助收銀系統，顧客只需將商品放入感應區，系統便會自動辨識商品，不需要逐件掃描條碼。

然而，若其中一件衣服被塞入額外的RFID標籤，系統便可能同時讀取兩件商品，造成原本只買3件衣服，結帳畫面卻顯示4件商品，讓消費者多支付一筆費用。由於遭竊商品的RFID晶片仍留在店內，因此店家盤點庫存時，資料與數量仍可能吻合，使這類手法更難被察覺。

「日本人的歐吉桑」也提醒，不少人認為日本治安良好，但並不代表沒有竊盜或詐騙事件。他建議，使用感應式自助結帳時，務必確認螢幕顯示的商品件數與實際拿取的商品是否一致，也可以順手檢查衣服口袋是否藏有不屬於該商品的RFID標籤。養成核對商品件數與金額的習慣，才能避免成為下一位受害者。

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