為何大家都愛日本旅遊？《BBC》：答案不是美食購物　4大舒適真相

為什麼日本總讓旅人一去再去？答案可能藏在旅行時最容易忽略的小事裡。



從巷口商店街、準時抵達的電車，到推行李也能暢行的車站與安靜有序的公共空間，《BBC》訪問長期生活在日本的居民與城市專家，整理出日本城市讓人感到舒服的4個關鍵。

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全球十大宜居城市佔兩席

談到一座城市好不好住，我們很容易想到摩天大樓、名店密度或世界級景點，但《BBC》觀察日本後，提出的答案反而非常生活化，能不能走路買菜、不開車也能上班？帶著嬰兒車、拖著大型行李，甚至坐輪椅時，是否還能自由移動？這些不起眼的細節，往往才是城市最直接的體感。EIU公布的2026年全球宜居城市指數涵蓋173座城市，大阪排名第7、東京第10，亞洲前10名中有2席都來自日本。 日本長年投入交通與無障礙環境改善，電梯、坡道、較平整的步行動線，看似為特定族群設計，最後方便的卻是老人、孩童、旅客與每天趕著上班的人。日本國土交通省資料也顯示，相關無障礙政策早在數十年前便逐步納入道路、公共建築與交通系統。

日本宜居理由

1. 城市圍著日常生活長出來

如果曾在大阪、京都或東京較老的住宅區散步，很容易理解日本商店街為何迷人。屋簷下一間接著一間蔬果店、咖啡館、診所、熟食店、百元商店與小餐館，炸可樂餅的油香從店門飄出，單車從身旁慢慢經過，買一把青菜的路上可能順手喝杯咖啡、再和店家聊上幾句。《BBC》受訪一位搬到大阪的居住者，甚至從原本討厭採買，變成享受每天走進社區購物的過程。日本許多城市沒有將住宅、工作與商業完全切割，生活所需散落在步行或自行車可及的範圍裡，小型貨車也配合狹窄街道移動。街道因此同時容納行人、自行車、居民與店家，城市看起來有點密、有點雜，使用起來卻意外順手。

2. 人人會使用的公共運輸

第一次自由行日本，很多人最有感的可能是「沒有車也可以玩得很遠」，密集鐵路、地下鐵、公車（巴士）與城際交通串起城市，即使東京車站大得像迷宮，多數動線依然會替輪椅、嬰兒車與大型行李保留移動方式。《BBC》訪問在東京生活多年的輪椅使用者，他形容自己在日本搭車時，通常不用為了無障礙需求提前預約；遇到設備故障，站務人員也傾向尋找替代方案。這套便利並非突然出現，日本早在2000年便制定推動公共交通無障礙化的相關法律，後續持續擴大至車站、道路與公共設施，電梯、無高低差動線與導盲設施逐漸成為城市日常。

3. 城市更新沒有急著「全部換新」

日本另一個讓旅人著迷的地方，是新與舊經常以很自然的方式出現在同一個畫面。高速列車從城市穿梭，轉進巷子卻可能是一座幾十年老喫茶店；玻璃帷幕辦公大樓旁，還留著一座小神社，甚至通勤車站也可能為了一棵老樹改變建築，城市並沒有因為興建車站就直接將它移除。走在東京赤坂這類繁忙商業區，同樣可能在會議大樓轉角撞見鳥鳴、樹影與小店。這種場所感沒有被刻意包裝成觀光景點，它本來就活在居民每天上班、吃飯、散步的路線裡。

4. 公共空間的禮貌

東京每天有龐大人流穿梭，如果少了彼此配合，再好的交通系統也很容易失控。《BBC》訪問多位日本居民與長期居住的外國人後，都提到一個很難用建築設計解釋的原因，人們使用公共空間時，往往會先想到自己的行為是否影響別人。搭車排隊、車廂降低音量、不堵在出入口、垃圾自行帶走，看似只是細小習慣，當數百萬人每天重複實踐，城市的摩擦便跟著降低。對輪椅使用者來說，願意讓出空間的人和電梯同樣重要；對第一次到日本旅行的人來說，則可能是在擁擠月台發現大家自然排成兩列，或餐廳外即使沒有工作人員盯著，隊伍依舊往前移動。日本旅行容易讓人產生一切都很順的感受，背後其實同時靠著城市設計與使用城市的人一起維持。

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日本為何這麼受歡迎？常見問與答

第一次去日本自由行，交通真的會很複雜嗎？ 日本鐵路公司與路線眾多，第一次看路線圖確實容易眼花，但實際搭乘比想像中直覺。東京、大阪等主要城市可使用Suica、PASMO、ICOCA等IC卡搭乘多數電車、地鐵與巴士，直接感應進出站即可；部分地方路線、高速巴士仍可能不支援IC卡，出發前可先確認。 去日本旅遊一定要買JR Pass嗎？還是用IC卡比較方便？ 如果行程主要集中在東京、大阪、京都等單一城市或鄰近區域，IC卡通常更彈性，可搭乘JR、地下鐵、私鐵與部分巴士，也能在便利商店、自動販賣機及部分置物櫃付款。JR Pass則較適合安排多次長距離新幹線移動的旅客，建議先依完整行程計算車資，再決定是否購買。 帶長輩、嬰兒車或行動不便者去日本自由行方便嗎？ 日本長期推動交通無障礙化，主要車站普遍設有電梯、無階差動線與相關輔助設施，對輪椅族、推嬰兒車家庭及拖大型行李的旅客相對友善。日本自2000年起已有交通無障礙相關法規，後續持續擴大改善範圍；實際旅行時仍建議事先確認目的地車站的無障礙出口，避免多繞路。 為什麼日本很適合不開車的自由行旅客？ 東京、大阪等大城市的鐵路、地下鐵與巴士網絡密集，加上住宅區附近常能找到超市、便利商店、餐廳與商店街，因此許多行程靠步行加大眾運輸就能完成。對台灣旅客來說，建議住宿優先挑選距離車站步行約10分鐘內、至少有2條交通路線可利用的區域，遇到轉乘或雨天會輕鬆許多。日本官方旅遊資訊也指出，主要城市車站英文標示日益普遍。 到日本旅遊，有哪些公共禮儀最容易被台灣旅客忽略？ 搭乘大眾運輸時，建議依地面標線排隊、避免堵住車門與驗票閘門，車廂內降低談話音量；使用手扶梯、月台與人潮密集區域時，也應留意行李是否妨礙他人。日本政府近年持續向海外旅客宣導旅遊禮儀，包含使用IC卡快速通過閘門、減少妨礙交通動線等細節。

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