新加坡打卡景點｜星耀樟宜壯觀室內大瀑布　星空花園滿足天倫樂

去新加坡自由行，有一個非看不看的景點——星耀樟宜（Jewel Changi Airport），星耀樟宜秉持著新加坡的精神，將綠化與花園發揮得淋漓盡致，甚至還蓋了全世界最大的室內瀑布「雨漩渦」，這次星耀樟宜攻略裡，小編也將告訴你哪些店家必逛、哪些餐廳與美食絕對不能錯過！再加碼奉上星空花園裡的各種設施與門票資訊，讓你可以在星耀樟宜裡玩好玩滿。



星耀樟宜簡介

2019年4月，樟宜機場鄰近的 星耀樟宜 （Jewel）正式開幕。（Instagram@brsusu）

2019年4月，樟宜機場第一航站前方的星耀樟宜 （Jewel）正式開幕，這個商場結合休閒娛樂、購物、綠化植物，並有高達280家店進駐，像是米芝蓮一星的莆田、甘排燒味、Pokemon Center、Shake Shack、星巴克咖啡烘焙坊（Starbucks Reserve Roastery）等，讓大家在樟宜機場多一個可以打發時間的行程。不只有三航廈的管制區內很值得逛，就連機場外的建築也讓人打卡不停啊！

星耀樟宜往返各航廈

從樟宜機場的1、2、3航廈都各有空中走廊直接連接星耀樟宜，所以不論你是從哪個航廈下飛機，都可以直接走過來，如果懶得走路也可以直接搭乘Skytrain。

不過如果你是從第一航廈入境的話，其實一出關就是星耀樟宜的1樓，距離超級近！可以直接搭乘電梯到最上層欣賞星空花園和雨漩渦。

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星耀樟宜設施

行李寄放

不論你是要入境時就要來星耀樟宜，還是出境時想要來這裡逛逛，都會帶著行李來，如果你預計會逛得比較久，就建議先寄放行李，小行李一件5新幣（20寸行李箱），大行李一件10新幣（26、20寸行李箱）。

B1～4樓設施

星耀樟宜總共分成B2、B1、1、2、3、4、5樓，總共有7層樓，B2至4樓為餐廳與店家、5樓則是星空花園，小編也在下面列出各樓層特色。

B2：以餐廳為主，來新加坡必買的手信 Irvins X Salted Egg 可以在這裡買、必吃的松發肉骨茶也在這層

B1：以店家為主，來新加坡必逛的 Charles & Keith 就是在這層樓

1樓：以店家為主，伴手禮班蘭蛋糕可以在這層樓找到

2樓：新加坡首家 Shake Shack、星巴克咖啡烘焙坊（Starbucks Reserve Roastery）、Lady M，運動品牌像是 Nike、Fila、adidas 都位在2樓

3樓：3樓是 Skytrain 搭乘處，所以店家較少，同時這層樓也是各航廈空橋連接的地方。

4樓：小孩專區，販售玩偶、甜食等，海外的第一家寶可夢精靈中心（Pokemon Center）



星耀樟宜真的有太多店家可以逛、美食餐廳的選擇也琳琅滿目，除了上述所提及的店家之外，包含米其林一星的莆田、甘牌燒味，以及倫敦著名餐廳Burger＆Lobster都是星耀樟宜的美食選項，建議大家入場前一定要先拿好星耀樟宜的手冊。

雨漩渦（Rain Vortex）是目前全世界最大的室內瀑布，日與夜的景致同樣豔麗（點圖放大觀看）▼▼▼

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星耀樟宜5樓：星空花園（Canopy Park）

當然星耀樟宜裡最大的看頭絕對不是店家有多少，而是位在建築物正中央的雨漩渦（Rain Vortex）和5樓的星空花園（Canopy Park），但要注意的是進入星空花園是需要購票的！星空花園內的部分設施也需要另外加價，可以按需要選擇，購買包括不同配套的門票。

如何購票

不論你是要單買設施門票，還是買套票，都需要先到售票櫃檯，售票櫃檯位在手扶梯一上來的左手邊，在購買時會詢問你是否只要想要逛花園，還是想要搭配其他設施，可以再依據自己的喜好選擇。

以下的這些設施都是位在星空花園裡的！所以想進去之前都需要先購票。

星懸橋、迷宮、花卉園，星空花園的打卡景點包羅萬有！（點圖放大觀看）▼▼▼

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星耀樟宜美食

香聚

這家餐廳其實是小編偶然發現的，因為實在太多選擇於是就隨便挑了一家店家進去，外觀長得很像咖啡廳，但裡面賣的其實是粵菜，小編和同事點了黯然銷魂飯與港式炒飯，兩種味道都超乎預期，尤其是炒飯真的是粒粒分明但又不會過乾，口感十分好！後來小編回來查了一下才發現這家店其實大有來頭，這是新加坡香格里拉推出的首家獨立餐廳，主打粵菜、淮揚菜、四川菜等。

▸ 樓層：1樓

珍寶海鮮

都來新加坡怎麼能不體驗一下辣炒螃蟹呢？雖然價錢偏高，但小編覺得很值得啊！吃過一次之後就會想念的味道，讓你可以在開啟新加坡旅行之前就可以先品嚐到！或是你對它的味道念念不忘的話，上飛機前先來飽餐一頓也很適合！

▸ 樓層：3樓

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Shake Shack

Shake Shack在星耀樟宜裡開設了新加坡的第一家分店，漢堡裡的肉非常的多汁但又不會過於鬆散，反而吃下去會有一種滿足感，加上上方的一層起司，就是充滿罪惡感的一項食物啊！不過小編在星耀樟宜待了4個鐘頭，從來沒看到它人潮減少過，甚至還排到轉角去，所以如果想吃，建議要預留1.5-2小時排隊點餐。

▸ 樓層：1樓

PUTIEN 莆田

最後一家是獲得米芝蓮一星殊榮的新加坡料理——PUTIEN 莆田，雖然是新加坡料理，但因為新加坡的多元文化影響再加上創辦人來自福建，所以料理都偏向中式的桌菜，會建議是人數較多來會比較好，可以點比較多樣菜色。

▸ 樓層：2樓

如果想要View比較好的店家，就可以選擇在星空花園旁的餐廳！像是倫敦知名店家Burger＆Lobster就是在星空花園附近。吃龍蝦還能搭配雨漩渦，真的是超高級的享受！不過上圖是Tiger Street Lab的店家照，Burger＆Lobster是在另一側唷！

其他還有像是Lady M、甘排燒味、松發肉骨茶、意大利雪糕店Bird Of Paradise、米芝蓮一星的拉麵餐廳Tsuta等也都有設店在星耀樟宜，真的是從中餐、下午茶一路吃到晚餐都不是問題！

【本文獲「KKday」授權轉載。】