日本最新「計時薄荷糖minute mint」幫你倒數3分鐘　上市4天沽清

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-04-20 12:02

受到COVID-19疫情影響，許多上班族改變工作型態，也間接衝擊隨手包糖果市場。而Whatever Inc.、UHA味覺糖及KOKUYO 在此時聯手推出「計時薄荷糖minute mint」，主打薄荷糖會在設定時間內融化，將時間測量塑造成特色性機能的創意點子，加上平實的價格與對知名品牌的品質信賴感，讓minute mint未賣先轟動，首批出貨上市後4天內便完售，網路上更掀起熱烈回應！

按下計時薄荷糖 1分半讓你重整精神

minute mint始於Whatever設計工作室的創意發想，藉由食用時間達到計時效果，如果能開發出這樣新體驗的商品一定很酷！有了如此構想的川村總監便開始尋求糖菓廠協助，只是過程並不順遂，直到3年前擔任設計獎評審與KOKUYO結緣，夢想實踐才又燃起希望，而後再與UHA味覺糖聯手，正式邁向商品化。Whatever主導整體創意構想及廣宣製作，KOKUYO負責產品設計，UHA味覚糖擔任製造及銷售通路規劃工作。

正當一切都朝理想藍圖推動時，COVID-19疫情襲來衝擊了整個銷售市場。minute mint於是重新修正產品概念，將薄荷糖的提神醒腦功效，連結遠端辦公而導致休憩時間模糊化的情況，凸顯兼具計時機能的特性，把minute mint當作休憩轉換的定時器。依照腦科學研究，情緒發生的平均時間為90秒，於是以此為基礎單位，設定薄荷糖融化時間成1分半及3分鐘，讓大家經過一顆minute mint後，又能重整精神繼續打拼囉！

按圖看看「計時薄荷糖minute mint」的產品簡介👇👇👇👇

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計時屏外觀設計 隨手隨口掌握時間

要讓薄荷糖在多數人口中以差不多時間融化並不容易，過程中歷經無數次的試吃調查，光是重量設定都計較到0.01克的精細單位，最後將「1:30聚焦薄荷」設定為11g，而「3:00清爽檸檬」設定為13g規格，1:30聚焦薄荷適合用在必須稍做集中的非常時刻，3:00清爽檸檬則在於想要稍微放鬆、轉換情緒的時候，同時還特別讓整盒食用完畢的時間恰巧為1小時，與計時概念相呼應的巧思也令人驚喜。

※融化時間設定為約略標準值，實際所需時間因舔食方式而異，若咬碎咀嚼將會加速融化

外觀包裝上還刻意做成計時顯示螢幕的模樣，嘴裡估算著分針的同時，象徵著手中也掌握著時間，而薄荷糖的六角形狀更與示意時間的字體相同，完全貫徹minute mint計時薄荷糖的主軸，更提醒大家要記得切換休憩時間，讓自己喘口氣也是幫助下個階段能更集中喔！

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日本話題新體驗計時薄荷糖 心情轉換隨你設定

這款計時薄荷糖真的很有創意呀！透過不同方式重新詮釋掌握時間，帶點儀式感的設計也為忙碌上班生活，提醒自己要注意心情轉換。minute mint剛上市僅限KOKUYO直營店「THINK OF THINGS」、Whatever旗下的「New Stand Tokyo」販售、部分店舖及網路販售，但是反應實在太過熱烈，首批生產出貨於4天內就完售。現在業者也重新盤整銷售計畫，預計初夏會再度開賣，同時也考慮擴大通路，到時候大家也要趕緊注意囉！

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