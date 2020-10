【泰國曼谷】JJ Market外Shopping好去處！精選6間人氣選物店

除了翟道翟市集JJ Market以及百貨公司之外,其實曼谷還有很多值得去逛的選品店,雖然這些選品店不像市集以及百貨公司集中在一個地方,但是卻是老闆們的精選品味,如果你跟老闆的口味一致,逛一間店就抵過你尋尋覓覓在市集以及百貨公司大海撈針。

1. Something about us — 集合韓國與泰國風格的選品店

由韓國人 Kim Jinyoung 開設的選品店,大家應該覺得奇怪為什麼還要介紹在泰國由韓國開的選品店?那是因為店內所販售的除了從韓國選進來的商品之外,還有來自泰國各地的設計品牌!除了基本的衣服、手袋、飾品之外,也有生活道具像是杯子、花瓶等等。而在選品的時候,Kim Jinyoung 一定會與設計師聊天,了解他們設計的理念以及品牌的想法。

+ 2 + 2 + 2

在 Something about us 不僅僅是看到 Kim Jinyoung 的精選的設計品,還有她擺設的方式,她分享說,她一定會用客人的角度來做擺設,不只是讓不同品牌的商品彼此搭配,而是讓客人看到擺設,可以想到買這個設計品回家可以怎麼搭配。

Kim Jinyoung 在結婚之後移民到泰國,對她來說,Something about us 不僅僅是一間店,而是讓她有機會可以跟人交流。

2. Frank_garcon — 泰版 Popeye 中性 Ourdoor 風格選品店

如果要形容 Frank_garcon 的風格大概就是日雜 Popeye 吧! the select shop for City boys & girls,其實說真的,在泰國待久了,覺得泰國有蠻大一群中性的文青(泰國稱之為 Hipster)再加上最近全世界都蠻瘋 outdoor style,不管有沒有在從事戶外運動,偏向這類風格的衣服或是包包飾品依然很吃香!

+ 4 + 4 + 4

如果你定期買雙新帆布鞋,如果你熱愛買漁夫帽,那我推薦你去逛逛 Frank_garcon,一定不會後悔。

3. Co-incidence Bangkok —由插畫實踐 生活風格

Co-incidence 團隊是由 Graphic Designer, Fashion Designer, Interior Designer 以及 Product Designer 組成的,店內除了選品之外,大部分還是由團隊設計的商品,包含肥皂、沐浴用品、包包、文具等等,產品設計都是跟「生活」相關。

如果要論設計,最經典的就是 Illustration (插畫)以及 Grid (格子)等等,選品的部分,則是有其他目前當紅的插畫家 gongkan 的商品。

+ 3 + 3 + 3

另外,今年初剛開幕的 Co-incidence process coffee 為在於 Thonglor 區,Barista 的背景都是曼谷著名咖啡館出身的,咖啡功力不容忽視,推薦大家可以去嚐嚐。

【相關圖輯】曼谷美食2020|遊泰必吃曼谷十大美食 泰國海南雞飯都分兩種?▼▼

+ 4 + 4 + 4

4. Gloc — 泰國新一代女演員 Junejune 的風格品味店

如果你有關注泰國導演 Nawapol 的電影,那你一定對電影 Mary is happy, Mary is happy 裡面的 Mary 有印象吧!Gloc 就是飾演 Mary 的泰國女演員 Junejune 所開設的。(Junejune 的 IG 很值得追蹤一下!)

除了當演員之外,June 也有跨足到廣播屆,同時是 Gloc 的老闆娘,展現自己的品味!如果你來曼谷的主要目的就是買衣服,那我推薦逛完JJ Market之後一定要來 Ari 區的 Gloc 逛一下,因為大部分泰國設計師的衣服都有在這裡!

另外,請大家一定要試穿,因為店內的衣服很多,有些衣服掛著是毫無生氣,但試穿後,可能才會發現它的美~(這是陪我朋友去逛後的心得,掛在衣桿上覺得很普通,但是朋友一穿完就覺得 Wow!)

Gloc 在選品上很有一套外,行銷也超厲害,只能說很佩服 Junejune 的行銷術以及穿搭介紹,讓人不自覺希望可以成為 Junejune Style。

5. Daddy and the muscle academy — 開門回到美國 90s 時代

由 Daddy and the Muscle Academy (以下簡稱為 Daddy) 打造的實體王國,讓喜愛美國復古風格的人能夠在店內買的各式各異的商品,除了有 Daddy 所設計的衣服、手袋之外,還有泰國以及國外的選品!

+ 2 + 2 + 2

非常推薦去逛逛是因為店內有非常多細節可以去挖掘,我覺得這間店讓 Daddy 的風格更明確化,或許一看會覺得太誇張,但其實有非常多飾品與配件是很適合投資,簡約的打扮再配上搶眼的飾品或是手袋,可以讓整體更為之一亮!

6. Sunbath and Pool Only — 去海灘前先來這裡準備戰鬥衣服

Sunbath and Pool only 店如其名,就是所有跟海灘以及游泳池相關的用品都可以在這裡找到,包含泳衣、度假類型的洋裝、草帽、太陽眼鏡、編織手袋等等,應有盡有。

創辦人 Jay & Nini 因為看到泰國市場上雖然有很多跟海灘相關的設計品,但卻無人幫忙整合在一起,所以就開設了 Sunbath and Pool only 這間選品店,精選了泰國跟海灘用品相關的設計商品,另外也有自己設計的泳衣、衣服、帽子等等。

如果你把曼谷當作你轉機到海灘的中繼站,那我非常建議來這裡準備戰鬥服以及相關用品,Sunbath and pool only 的價錢真的很公道,包準你可以在預算內打造出 3 天 2 夜的海灘行。

【相關圖輯】【泰國旅遊】曼谷JJ Market翟道翟市集5大必買產品 周邊住宿推介▼▼

+ 9 + 9 + 9

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:Jampa Chang │ 你不能錯過的 6 家曼谷選品店!】