【泰國曼谷】JJ Market外Shopping好去處！精選6間人氣選物店

除了翟道翟市集JJ Market以及百貨公司之外，其實曼谷還有很多值得去逛的選品店，雖然這些選品店不像市集以及百貨公司集中在一個地方，但是卻是老闆們的精選品味，如果你跟老闆的口味一致，逛一間店就抵過你尋尋覓覓在市集以及百貨公司大海撈針。

1. Something about us — 集合韓國與泰國風格的選品店

由韓國人 Kim Jinyoung 開設的選品店，大家應該覺得奇怪為什麼還要介紹在泰國由韓國開的選品店？那是因為店內所販售的除了從韓國選進來的商品之外，還有來自泰國各地的設計品牌！除了基本的衣服、手袋、飾品之外，也有生活道具像是杯子、花瓶等等。而在選品的時候，Kim Jinyoung 一定會與設計師聊天，了解他們設計的理念以及品牌的想法。

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在 Something about us 不僅僅是看到 Kim Jinyoung 的精選的設計品，還有她擺設的方式，她分享說，她一定會用客人的角度來做擺設，不只是讓不同品牌的商品彼此搭配，而是讓客人看到擺設，可以想到買這個設計品回家可以怎麼搭配。

Kim Jinyoung 在結婚之後移民到泰國，對她來說，Something about us 不僅僅是一間店，而是讓她有機會可以跟人交流。

2. Frank_garcon — 泰版 Popeye 中性 Ourdoor 風格選品店

如果要形容 Frank_garcon 的風格大概就是日雜 Popeye 吧！ the select shop for City boys & girls，其實說真的，在泰國待久了，覺得泰國有蠻大一群中性的文青（泰國稱之為 Hipster）再加上最近全世界都蠻瘋 outdoor style，不管有沒有在從事戶外運動，偏向這類風格的衣服或是包包飾品依然很吃香！

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如果你定期買雙新帆布鞋，如果你熱愛買漁夫帽，那我推薦你去逛逛 Frank_garcon，一定不會後悔。

3. Co-incidence Bangkok —由插畫實踐 生活風格

Co-incidence 團隊是由 Graphic Designer, Fashion Designer, Interior Designer 以及 Product Designer 組成的，店內除了選品之外，大部分還是由團隊設計的商品，包含肥皂、沐浴用品、包包、文具等等，產品設計都是跟「生活」相關。

如果要論設計，最經典的就是 Illustration （插畫）以及 Grid （格子）等等，選品的部分，則是有其他目前當紅的插畫家 gongkan 的商品。

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另外，今年初剛開幕的 Co-incidence process coffee 為在於 Thonglor 區，Barista 的背景都是曼谷著名咖啡館出身的，咖啡功力不容忽視，推薦大家可以去嚐嚐。

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4. Gloc — 泰國新一代女演員 Junejune 的風格品味店

如果你有關注泰國導演 Nawapol 的電影，那你一定對電影 Mary is happy, Mary is happy 裡面的 Mary 有印象吧！Gloc 就是飾演 Mary 的泰國女演員 Junejune 所開設的。(Junejune 的 IG 很值得追蹤一下！）

除了當演員之外，June 也有跨足到廣播屆，同時是 Gloc 的老闆娘，展現自己的品味！如果你來曼谷的主要目的就是買衣服，那我推薦逛完JJ Market之後一定要來 Ari 區的 Gloc 逛一下，因為大部分泰國設計師的衣服都有在這裡！

另外，請大家一定要試穿，因為店內的衣服很多，有些衣服掛著是毫無生氣，但試穿後，可能才會發現它的美～（這是陪我朋友去逛後的心得，掛在衣桿上覺得很普通，但是朋友一穿完就覺得 Wow!）

Gloc 在選品上很有一套外，行銷也超厲害，只能說很佩服 Junejune 的行銷術以及穿搭介紹，讓人不自覺希望可以成為 Junejune Style。

5. Daddy and the muscle academy — 開門回到美國 90s 時代

由 Daddy and the Muscle Academy （以下簡稱為 Daddy) 打造的實體王國，讓喜愛美國復古風格的人能夠在店內買的各式各異的商品，除了有 Daddy 所設計的衣服、手袋之外，還有泰國以及國外的選品！

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非常推薦去逛逛是因為店內有非常多細節可以去挖掘，我覺得這間店讓 Daddy 的風格更明確化，或許一看會覺得太誇張，但其實有非常多飾品與配件是很適合投資，簡約的打扮再配上搶眼的飾品或是手袋，可以讓整體更為之一亮！

6. Sunbath and Pool Only — 去海灘前先來這裡準備戰鬥衣服

Sunbath and Pool only 店如其名，就是所有跟海灘以及游泳池相關的用品都可以在這裡找到，包含泳衣、度假類型的洋裝、草帽、太陽眼鏡、編織手袋等等，應有盡有。

創辦人 Jay & Nini 因為看到泰國市場上雖然有很多跟海灘相關的設計品，但卻無人幫忙整合在一起，所以就開設了 Sunbath and Pool only 這間選品店，精選了泰國跟海灘用品相關的設計商品，另外也有自己設計的泳衣、衣服、帽子等等。

如果你把曼谷當作你轉機到海灘的中繼站，那我非常建議來這裡準備戰鬥服以及相關用品，Sunbath and pool only 的價錢真的很公道，包準你可以在預算內打造出 3 天 2 夜的海灘行。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Jampa Chang │ 你不能錯過的 6 家曼谷選品店！】