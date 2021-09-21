Staycation｜康得思酒店最呃like全景商務客房體驗　食物有驚喜

香港康得思酒店位於九龍旺角區，是該區的五星級酒店，酒店建於旺角港鐵站上蓋連接朗豪坊商場，地理位置相當優越。酒店於2004年8月開業，原名香港朗豪酒店，其所屬的朗廷酒店集團後來進行品牌重塑，想將酒店形象更年輕化及更富時代感，因此於2015年8月易名為香港康得思酒店。

文：阿迪哥



香港康得思酒店位置

酒店位於九龍旺角區，旺角港鐵站上蓋，毗鄰西洋菜街（女人街）及一系列的消閑及購物中心。

酒店地址： 九龍旺角上海街555號

辦理入住康得思酒店

酒店大堂及前台位於L層，由於阿迪哥抵步時辦理入住客人比較多，而阿迪哥今次入住包含貴賓會（Club Lounge）禮遇，因此直接前往36樓Club Lounge辦理入住。

按圖細看酒店大堂和貴賓會前台▼▼▼

貴賓會當時沒有其他住客辦理入住，因此入住手續很快完成，職員態度很親切，亦細心講解貴賓會的各項細節，辦理入住過程沒有什麼難忘事情，但氣氛令人感到愉快及舒服。

康得思酒店 – 酒店全景商務客房介紹

阿迪哥今次入住酒店其中一間最呃like房型——全景商務客房(Studio Room)，由於酒店大樓建築兩邊係弧形設計，全景商務客房屬於最尾房，因此房間內嘅一列窗戶亦係弧形，一邊眺望九龍半島市區，另一邊遠眺維港，景觀開揚。

按圖細看房間設備、迷你吧和浴室▼▼▼

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Mini bar藏於一個大櫃之內，櫃內竟然有一個焗爐，並且有一個小洗手盆。

電視機前有一張單人梳化及一張貴妃椅，透明書枱旁嘅矮櫃有一列電插頭並附有一個USB充電插頭，而呢一列插頭嘅另一用處係可以讓客人將自己電子產品連接電視機。

因為房間是弧形設計，而當中有一條建築支柱，而房間設計師巧妙地响支柱位加建一個矮身儲物櫃，除咗有四個櫃桶之外，櫃面亦可以擺放大行李，在窗口亦另有一張摺疊式行李架，有足夠地方放行李箱。

大床其中一邊床頭櫃有兩個USB充電插頭，並且藍牙擴音鬧鐘上面亦有另外一個USB插頭，但係另外一邊床頭反而什麼都沒有設置，阿迪哥就認為何不一邊放鬧鐘、另一邊有USB插頭，咁就兩邊都可以充電啦！

進入浴室前係一個衣櫃，衣櫃內備有熨斗、熨衫板、體重磅與及瑜珈墊。

浴室採用全白色雲石設計，感覺非常光鮮、優雅，洗手盆係全透明設計，另外分別有浴缸及乾濕分離淋浴間。

沐浴備品提供自家酒店Cordis品牌，不過其實是跟意大利化妝品牌LaBottega合作，阿迪哥曾經在馬來西亞古晉Pullman嘅套房用過呢個品牌沐浴用品，只可以話味道頗為清淡，並未能取悅阿迪哥。

行政酒廊：貴賓會

Cordis的行政酒廊稱為貴賓會，位於36樓，服務時間每日08:00-22:00，辦公時間內免費供應非酒類飲品及曲奇糖果小食給預訂咗貴賓樓層嘅住客，而下列兩個時段並會提供餐食：

● 下午茶 15:00-17:30

● 傍晚特飲及熱食(包括有酒精飲品) 18:00-20:00



貴賓樓層住客亦包含免費早餐於L層酒店大堂餐廳The Place享用。

Club Lounge面積不小，坐位亦很舒適寬敞，由於旺角區普遍樓宇不高，位處36樓視野已經很好，貴賓會主要空間雖然面向九龍市區內，但因為景觀很開揚，因此感覺都很放鬆。

而向海嘅方向另有一個比較小嘅空間，當中設有兩張網紅嘅搖搖椅，一路搖一路望向維港係一流享受！

按圖細看行政酒廊環境，以及下午茶和熱食時段提供的食品和飲料▼▼▼

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下午茶供應出爐蛋撻、火腿泡芙、scones、沙律、三文治及蛋糕等，以酒廊嚟講實屬豐富，最好味係火腿泡芙及scones。

而傍晚特飲及熱食時段，阿迪哥入住當日熱食分别有蕃茄湯、素菜炒飯、雞翼及釀蟹蓋，釀蟹蓋！釀蟹蓋！竟然有釀蟹蓋！阿迪哥非常驚喜！

而其他食物包括壽司、廚師沙律、吞拿魚三文治及芝士等，雖然全部並非什麼人間美食，但每樣食物都很可口、並且已足夠當作晚餐，阿迪哥對於呢個happy hour評價很高。

晚上18:00-20:00兩小時內亦會免費供應美酒，各式美酒選擇亦不少。

餐廳及酒吧介紹

酒店一共有四間餐廳及酒吧，當中包括由2009年起入選《米芝蓮指南香港澳門》、目前是米芝蓮1星的中菜廳「明閣」、自助餐餐廳The Place、設計成戶外美食車的特色戶外酒吧The Garage Bar、與及Alibi餐廳酒吧。

按圖細看餐廳、酒吧外貌，以及The Place自助早餐的各式美食▼▼▼

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早餐於大堂L層The Place享用，除咗一般响酒店早餐可以見到嘅食物， 例如西式嘅香腸、煙肉、煎蛋檔，中式嘅點心、麵檔之外，最突出嘅係有鮮榨果汁吧，同埋港式麵包奶茶櫃位，客人可以自己沖港式黑白奶茶，多奶少奶自己調教好味，阿迪哥覺得呢個自助早餐除咗好食之外仲非常適合港人口味，兼且仲有阿迪哥好喜歡飲嘅益力多。

阿迪哥食咗點心，來貨不差、奄列煎得非常靚仔，喇沙好夠味仲有紅腸，啱曬阿迪哥口味，港式櫃位有即沖奶茶、 吞拿魚包、蛋撻、菠蘿包。

酒店設施及Wi-Fi

酒店各項休閒設施均位於41樓，非常歸一，當中包括朗庭酒店集團很有名的「川」水療中心、健身室及室外恆溫泳池。

健身室不止面積很大兼且器械齊全、而且仲另有一個獨立的活動室，用來舉辦太極、瑜珈及教練課程等。

阿迪哥好喜歡酒店頂樓呢個室外恆溫泳池，泳池設有充足沙灘椅，即使阿迪哥使用時是星期六下午，亦未有爆滿情況，泳池連接住一個暖水按摩池，亦係阿迪哥最喜歡嘅一項設施。

按圖細看水療中心外貌、健身室設備、泳池景致和更衣室配置▼▼▼

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除咗行政酒廊外，阿迪哥最重視泳池職員嘅服務，進出泳池範圍均有職員開門，坐低後即時送上冰水，除此之外職員亦很健談及主動，阿迪哥很滿意他們的服務水平。

不過最可惜當日有很多活潑及極度活躍的外籍小童，而其家長看著他們不停健康地大叫及潑水到其他住客範圍時，眼神流露著多麼滿足的樣子卻令阿迪哥有點兒掃興。

更衣室內有充足嘅儲物櫃、桑拿及蒸氣浴室，可惜呢兩項設施因疫情關係需要暫時關閉。

酒店免費Wi-Fi每個地方接收得到非常好，訊號非常強勁。

整體觀感

阿迪哥每次入住一間從未入住過嘅酒店，通常會將之前所有人讚或彈的評論首先調控至零，以免影響自己入住時的體驗有落差，今次入住香港康得思酒店亦是抱著平常心，無期望就有希望，但反差仍然很大，主要是服務上行政酒廊職員對住客的關心、主動及親切態度；泳池職員的友善及熱誠都深深打動了阿迪哥心扉，再加上The Place早餐及行政酒廊的食物質素不錯、又啱港人口味，雖然並非驚為天人或是世界什麼十大那種住後感，但就很容易成為一間阿迪哥想再入住嘅酒店。

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】