1次旅行現真身！盤點10大最差旅伴 遲到/孤寒/控制狂哪種更麻煩？

很多人說，「要找到適合的伴侶，就先和他出國旅行」，同樣的道理，和好友閨蜜一起旅行，其實也是考驗友情的時刻。



以下這十種人，都是旅行中讓人避之唯恐不及的「豬隊友」，記得想要有一個美好的旅行，就別當以下這些讓人害怕的旅伴。

哪十種人最不適合一起旅遊？看看你自己有無中↓↓↓

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1. 事前「都可以」，事後都怪你

這種旅伴通常行前規劃完全不參與，一句「都好啊」「我都行」，像是順從的小綿羊，但到了真正旅行的途中，就開始抱怨連連＋大放馬後炮：「早知道這樣就不要交給妳規劃了！」（氣到想捶牆！）

2. 公主病發作，愛擺「奇葩臉」

公主一不順心，彷彿全世界都得罪她，不時擺出一張臭臉要人安撫；路走太多又嫌累（那為什麼要穿有跟的鞋），但去免稅店血拚又戰鬥力十足，待在酒店吃下午茶、做 spa 才是她的完美行程。

3. 團隊老鼠屎，遲到理由多

不管妳計畫安排得多好，她總有辦法搞砸一切，於是飛機趕不上、火車搭不成，早上集合出發永遠不見人影（可能還在悠閒梳妝），總之搬出各種理由就是無法準時。

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4. 「效率」擺第一，行程控制狂

「十分鐘後在這集合！」明明是輕鬆的自助行，卻像旅行團一樣照表操課趕趕趕，搞得所有人都神經緊繃，做什麼都要求快求效率，自己想逛的地方又能逛到天荒地老，完全是恐怖旅伴前三名！

5. 勤儉變孤寒，凡事都要省

因為個人預算不同，對於花錢總是無法達到共識，出遊基本的吃飯、交通、景點門票都要省到極致，也無法配合大家，讓人旅遊心情大減。

6. 自以為達人，愛高談闊論

因為出國經驗豐富，覺得自己很「懂」旅行，這種旅伴走到哪都愛拿來跟之前的行程比較，不時發表自以為是的看法，讓妳內心白眼翻不完。

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7. 打卡成癮症，沒網路會死

時時刻刻她都在拍照打卡，似乎為了打卡而旅行，沒有網路就會恐慌、焦慮，因為失去 wifi 她人生也失去意義。

8. 人體旅遊書，景點強迫症

這種人規劃行程過了頭，旅遊書上的景點「一個都不能少」，列出的清單要一一打勾才滿意，不能接受一點點彈性或變動，可以說是旅遊書的忠實追隨者。

9. 想法超負面，隨時都緊張

走在路上怕被搶劫，住的酒店怕不乾淨，她的頭腦裡永遠塞滿各種恐怖情節，無法放鬆心情欣賞美景，出遊有危機意識很好，但過了頭反變自己嚇自己。

10. 自我為中心，不尊重別人

覺得自己是女王，別人都要聽她的，愛幫別人決定行程，完全沒有討論空間。不懂得尊重每個國家的風土民情，做出一些讓人傻眼的舉動，不但讓妳顏面無光，還一起被拖下水。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】