人生只剩下返工與打機煲劇？專家指這5大紓壓行為媲美旅行幸福感

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-06-09 18:05

其實，除了物質和感情，每個人都有其他方法來過開心的日子，只要你明白這些讓人生快樂的秘訣就夠囉‥.‥.

讓人生快樂的5個秘訣

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我們每個人獲得快樂的方法都不同；我們的激情，期望，生活經歷，甚至性格都會影響我們的快樂程度。有些人在工作中找到快樂，有些人在婚姻或親密的關係中找到自己的快樂。但是現代人普遍忙碌，好像除了工作以外也沒別的事情了，在公司的時間比在家裡還多；但是偶爾，當心情靜了下來，還是會覺得生活除了工作，好像還是少了些什麼？

美國康乃爾大學心理學家 Tom Gilovich 的研究指出，人類在購買某樣物品或是來趟冒險旅行時所獲得的快樂程度是相同的，但是在「旅行」時所經歷的回憶是會長期縈繞在我們腦海中的。一個物品最後都會變舊、甚至損壞。但經歷，也就是回憶，在我們回味的時候總是能帶我們回到當時的時光，再一次品嚐那時的感受。

根據國外媒體網站「psychologytoday」、「inc.com」、「lifehack」的資料，以下幾點心法絕對是能讓你不但紓壓、又能讓美好經驗留存在心裡的快樂秘訣囉！

1. 到海邊走走並看海吧

根據臨床心理學家 Richard Shuster 的說法：「看海確實能改變我們腦波的頻率，還可以使人處於一種舒緩、溫和的冥想狀態。」下次當鬱悶來襲時，就跳上車，到海邊走走吧。海天一色的美景能讓你感到紓壓，而且岸邊細沙的撫摩感與波浪拍擊的韻律感必定能讓你陶醉不已，拋開繁瑣的日常生活！

2. 烘焙與烹飪其實也能安定心緒喲

三餐老是在外，人人叫我老外。經過漫長的一天工作後，自己下廚做晚飯對許多人而言，可能是一件連想都不願意想的苦差事。但偶爾走進廚房、親手烹飪不但沒有想像中困難，甚至還有助於壓力管理、安定煩擾的情緒。你可以試試培養做做飯、做點心的興趣， 大腦會自動從「工作模式」轉換為「家庭模式」，讓吃飯不只是滿足生理需求，也是休息、療癒、充電的休閒時光。不過最重要的是：不要讓下廚變成任務、變得有負擔而失去放鬆精神的本意囉。

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3. 偶爾給自己一個突破自我的挑戰任務

在我們的人生中，可以說終其一生都在追尋著正確解答，但心理學家卻認為：擁有「不確定感」其實是件好事，那就意味著成長與模糊的空間，然而當不確定感太過頭，人們常常會忘記自己身上的無限潛能。拿破崙也曾說：「如果你都不相信自己，就別要求別人會相信你。」若你想要重拾快樂與信心，可以去挑戰看看讓你有「突破自我」感覺的活動，比方說是高空跳傘、跑馬拉松、滑雪或潛水等，雖然可能要花點錢，但從「不確定感」到「完成目標」，這種讓人豁然開朗的感覺會讓你上癮喔。

4. 有餘力可以選擇捐款或作作義工

「施比受更福」雖然乍聽起來是很八股的幹話，但如果有一句話能夠口耳流傳至今，當然一定也是有其厲害之處；亞利桑那州立大學社會心理學教授 Elizabeth A. Segal 也公開表示：「對人慷慨、付出關懷會減少我們專注在自身狀態上的時間，停止過度自我放大，焦慮指數與壓力指數相對也會降低 。」因此與其當個「索要者」，不如偶爾化身「給予者」，定期捐小額捐款到育幼院、旱病協會，或是到流浪動物之家當義工，在幫助孩子與動物之餘，又能療癒身心靈。

5. 心靈也需要滋養：電影與書籍讓你收穫良多

偶爾看看書，除了讓你變聰明，閱讀書籍本身也是一個減壓利器。這個效果不分書籍類型，非常雅俗共賞；只要是你喜歡的，都能讓大腦平靜、排解壓力喔。另外，「看電影」也可以是種療法，甚至有個心理療法就叫「Cinema Therapy」（電影治療），所以看電影能有助於情緒的釋放、也能在矛盾與現實的夾擊下，給予我們自己一段休息的時間。另外，當你又快被生活壓力撂倒時，逛逛書店、買本書或是看場電影，你會發現：「快樂，或許沒那麼難。」

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