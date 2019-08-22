不同血型旅伴性格差異大！A型完美主義、B型係路痴？最啱去邊度？

我們一般都會透過星座來加減認識一個人的個性，但你們知道不同血型的人也會有他們特也的特質嗎？擁有的各型不同，在旅行上的方式也會有些差異，出去玩最重要的就是旅伴，如果找到旅行風格相似的，可以減少不必要的爭執，整趟旅行一定輕鬆自在許多，以下就為大家來分析每種血型的特性，以及適合旅行的地區提供參考，希望大家都能挑到最完美的血型旅伴！

A型旅伴 完美主義派

適合旅行地點：歐洲國家

A型的朋友常被說是完美主義者，他們做事嚴謹、細心，喜歡把一些都規劃好並跟著計劃走，跟A型的朋友出去玩，幾乎不必擔心會迷路，他們一定會將一打點好。但A型的朋友也相對比較悶騷，要跟他們逛街玩耍，自己可要夠嗨才行，這時就給美景就對了，歐洲國家交通方便，A型的朋友計劃起來也容易著手，美麗的風景從人文到自然，只需要靜靜的欣賞，便能留下美美動人的回憶！

地雷：固執

但完美主義的A型旅伴，在旅行的行程上可能就會有點固執，如果你是個感覺派，喜歡跟著感覺走的，在旅途上可要跟A行旅伴們多多溝通協調！

點擊圖片，即看那些歐洲國家最適合A型旅伴吧▼▼▼

B型旅伴 樂觀冒險派

適合旅行地點：東南亞國家

B型的朋友個性大咧咧，總是天真樂觀，也因為無畏不懼的特質讓他們成為最強冒險家，不需要奢華的享受，反倒喜歡有挑戰性、刺激感和新鮮感的事物，跟B型的朋友出去不必擔心無聊，無時無刻在探索新城市，更不必擔心因意見不合而吵架，隨和的B行只要好好溝通一定能和平地解決問題！這時候去熱帶的東南亞便是最好的選擇，鮮豔的文化色彩和熱情的島嶼，是B型朋友的冒險天堂！

地雷：路痴

大咧咧的B型朋友總是少根筋，要不是丟三落四，就是把自己搞丟在半路上，跟旅伴是B型的朋友可要特別有耐心，不但要時時刻刻提醒旅伴別天了東西，更要把他們抓緊緊啊！

點擊圖片，即看那些東南亞國家最適合B型旅伴吧▼▼▼

O型旅伴 大氣奢華派

適合旅行地點：美洲國家

O型的朋友非常懂的享受，享受之餘，他們也非常懂的經營自己，意思就是一定要拍出人人稱羨的美照啦！隨和的個性也讓O型朋友的旅伴們感到非常好合作，他們不拘小節，不必安排豐富緊密的行程，把他們丟到一個美美的城市，他們都能玩出自己的風格，！這時候去美洲國家，自駕暢遊美加不但能隨心所欲，豐富多樣的美景絕對深得O型朋友的心！

地雷：相機先吃

跟O型朋友出去玩，可要有做好攝影師的準備，除了美景必拍，美食也不能錯過，逛了一天即使在餓，也要等食物上齊、拍完照才能開動啊！

點擊圖片，即看那些美洲國家最適合O型旅伴吧▼▼▼

AB型旅伴 熱血行動派

適合旅行地點：東北亞國家

AB型的朋友是行動態的最佳代表，總是自信滿滿的他們，行程表什麼的完全是參考用的，跟他們出去不必擔心被緊鑼密鼓的綁住，當你在猶豫時，AB型的朋友總能給你一記助攻，讓你更勇敢挑戰沒嘗試過的新鮮事。而東北亞幾個短程國家，非常適合說走就走的AB型朋友，五花八門的商店街及市容風貌，完全能滿足好奇心強大的他們！

地雷：過於freestyle

總是充滿好奇心AB型非常容易被新鮮事物吸引，加上他們走勢跟著感覺走，很容易一不小心被一個小東西吸引，就在此處停留了大半天，而打亂了後續的行程，若喜歡照著計劃走的朋友，在挑選旅伴時就要特別注意！

點擊圖片，即看那些東北亞國家最適合AB型旅伴吧▼▼▼

血型把人簡單的分成了四種類型，說真的每個人都很準其實也不太可能，但也許就某些特質來說的確有相似之處。以上血型旅伴分析交給大家，未來要出去玩再選旅伴時，可以加減參考一下，當然最重要的還是希望大家都能和自己相處最自在、舒服的人出去，留下美的的旅行回憶～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【A型完美主義、B型愛刺激冒險？出國玩該找誰，來分析你的最佳血型旅伴！】