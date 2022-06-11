旅行買手信要小心！全球八大被詛咒紀念品　這護身符害人害己

旅行在現在這個時代可說是非常普遍的事，而去旅行自然就會買一些紀念品帶回家留為紀念或送給朋友。



但其實不是什麼東西都可以當作紀念品，據說這些紀念品都有著一些不明的力量，會讓我們帶來厄運。

去旅行有咩唔拎得走唔應該買的「紀念品」？👇👇👇

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1. 夏威夷沙石

在這麼多種紀念品當中，數夏威夷沙石最為危險。只要去夏威夷，當地的旅遊局在告示牌上已經註明：不可取走夏威夷境內的任何沙石。許多人不明白真正的原因，還以為這是為了環保，不要破壞夏威夷的大自然，但其實這是夏威夷族人在多年前留下的一個毒咒。

夏威夷在幾千年前一直都是一個印第安王國，直至被白人入侵，而其中一位被殺的皇族成員在死前下了個詛咒：任何取走夏威夷土地的人，都不會有好下場！在這裡的土地包括了所有的一沙一石，因此很多不信邪的人都偷偷地犯規，結果招來厄運。

曾經有一對夫妻在夏威夷旅遊時，丈夫在火山島拿了一塊石頭準備帶回美國，雖然他知道這個毒咒的存在，但卻一點都不相信。結果，就在他們回到美國當天丈夫就被汽車撞死，太太則趕快將石頭寄回去夏威夷旅遊局。

其實夏威夷旅遊局每天都收到來自世界各地寄回來的沙石，它們都曾經被遊客偷走，在回到自己的國家發生意外後寄回，並將所發生的事情寫下來。當然，也有些人在不知情的情況下拿走夏威夷的沙石，結果旅遊後發現所有的照片都沖洗不出來，才知道有毒咒這回事就將石頭寄回去。根據當地人的說法，拿走沙石的人得到的懲罰都不一樣，而明知故犯的肯定是最慘的。

2. 蘇格蘭的石頭

除了夏威夷的沙石，蘇格蘭的石頭也是有著詛咒，但是卻不是很多人知道。這一個詛咒是由古代的蘇格蘭勇士在死前下的詛咒，目的是為了保護祖先的墳墓：凡是拿走古墓一帶的石頭或破壞墓地的人，一定會遭到厄運，不悔改者甚至會死去！蘇格蘭曾經被許多外敵入侵，因此也有很多勇士為此喪命讓當地的怨氣更重，而有關的詛咒則一直流傳至現在。

曾經有一位比利時遊客於2000年到蘇格蘭參觀了幾個大型古墓，還將一塊兩磅重的石頭帶了回家。一回到家，遊客的女兒就跌斷了腳，而他自己在休假後回去工作崗位的第一天就被開除了，妻子則大病了一場。遊客這時候終於想起自己從蘇格蘭帶回來的那塊石頭，於是就趕緊將那塊石頭寄回去愛丁堡的旅遊局，並將自己的不幸遭遇一一寫在信裡，希望歸還石頭後就可以趕走厄運。據說，曾有人拿了石頭後被鬼魂糾纏。

3. 西藏死人骨產品

死者的遺物其實對我們來說都是一種該忌諱的東西，更何況是用死人骨頭製成的產品。在西藏或者尼泊爾的街頭，經常會看到許多售賣小精品店小販，但不是所有小販售賣的都是普通的小精品，所以購買的時候一定要提高警惕。

據說，這些小精品很可能有用人頭骨做成的碗、人腿骨做成的小號角、盆骨做成的小盒子等等，因此很難看得出是否是用死人骨製成的。萬一不小心買了這些物品回家，很可能會招來西藏或尼泊爾的鬼魂。

4. 日本神社傳統娃娃

在日本各處都可以找到寺廟與神社，而在這些地方都有供養著一些善信送過來的人形娃娃，尤其是日本的常規娃娃。就算看了覺得多可愛都千萬不要拿走，因為這些放了多年的娃娃已經有靈性，必須要讓寺廟或神社火燒處理或長期供奉在廟裡才不會傷害他人。因此，日本人不會在跳蚤市場購買舊的洋娃娃，因為他們認為這些娃娃可能藏有其他的靈類，就像著名的安娜貝爾。

除此之外，也曾經有民眾前去日本某神社觀察到某個日本娃娃——菊子玩偶的頭髮一直在變長，每年的三月都會為玩偶進行修髮儀式。

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5. 土耳其邪眼/土耳其藍眼

邪眼也就是Evil Eye，在土耳其是非常著名的手信之一，也是一種最邪惡的東西。古時候，中東吉卜賽人會將一個邪眼掛在家中或身上，這樣就可以將外來者的邪氣或妒忌心給吸走。佩戴邪眼的人必須經常將邪眼掛飾更換，因為一旦邪眼吸滿了邪氣就會變得有魔力，會傷害其他人。曾經有土耳其人就親眼目睹邪眼爆開，把身邊的人都弄得受傷了。

來到土耳其，到處都可以看到小販在售賣這些邪眼，他們都會告訴遊客這些都是新的，但其實他們很可能會將帶有邪氣的邪眼賣給遊客，讓遊客將這些邪眼帶走，所以要購買這些手信要小心。

6. 埃及黑貓神像

在傳統的古埃及，法老王的詛咒是最邪惡的，不管是誰只要破壞了沉睡的法老王都會被詛咒。有些盜墓者曾經想從法老王的墓中盜取物品，結果都會遭到不幸。那麼多的陪葬品當中，又以偷取黑貓神像最為靈驗。

貓自古埃及以來都被供奉為神明，尤其是被法老王寵愛的貓，在死後都會被仿照製成黑色的石像放進墓中陪葬。這些陪葬品都被下了詛咒，所以偷取的人都沒有好結果。當然，仿照的黑貓神像也帶有一定的詛咒能力，所以不想招來厄運就不要亂買當地的黑貓神像。

7. 東歐羅馬尼亞一帶的木頭

一提起羅馬尼亞，大家自然就會聯想到吸血鬼和狼人。而這裡的木頭很多時候都被用來製作成十字架、木釘、木槌等等的武器用以對付吸血鬼和狼人。如果看到這裡售賣木頭製作的物品，建議還是先三思再買，因為這些木頭很可能都已經沾染了吸血鬼或狼人的邪氣。

8. 瑪尼堆的石頭

在中國蒙古藏族地區的山口路邊，都可以看到這些瑪尼堆的石頭，它們也被尊稱為神堆（藏語稱朵幫），指的就是這些被疊起來的石頭。而這些瑪尼堆通常都供放可有瑪尼經文、慧眼、吉祥圖案的石板或石塊，甚至有一些還放有羽箭和牧羊、羚羊的角、帶角頭的頭顱骨等等。每到了一個良辰吉日（藏族的大年初一），當地人就會一邊煨桑（焚燒穀物）一邊在瑪尼堆上面加石子。他們會非常神聖的用額頭碰一碰石子，口中則默誦祈禱然後再將手上的石子丟向石堆，久而久之越來越多的瑪尼堆就這樣疊起來，越來越高。

這些石子都凝聚了信徒們內心的祈願，屬於是三寶之一，就像是寺廟裡的佛像、香爐，都不可以帶回家。如果偷偷將這些石頭帶了回家，就等於將他人許下的願望給拿走，他人的希望就會落空，對自己來說則是不吉利的。

除了瑪尼堆的石頭，在西藏地區的東西也千萬不要隨便撿回家，因為很可能都帶著某些看不見的力量。

旅遊是開心的事，在出發前應該先查清楚有關地區的禁忌，這樣就不會把不幸給帶回家，不但會對自己造成傷害，還會招來各種不幸的事情，害到他人就不好了。

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