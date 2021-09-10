【髮型／吹頭髮】每天下班回家之後想爭取更多睡眠時間，但是洗澡過後往往都要吹乾頭髮才能安心鑽入被窩？天氣炎熱時，吹完頭髮又會弄得滿頭大汗，非常麻煩！曾經有坊間傳聞指，只要用毛巾蓋在頭髮上，吹頭時頭髮會更快乾，甚至可以節省近一半時間，究竟是真是假？



日本朝日電視台綜藝節目《くりぃむしちゅーのハナタカ》早前驗證「快速乾髮術」的傳聞真偽，請來工作人員在洗濕頭髮之後，分別用風筒直接吹乾頭髮，以及用毛巾蓋著濕髮再吹乾，看看兩個方法時間相差多少！

👇👇按下圖睇節目實測「快速乾髮術」，為何隔著毛巾吹髮更快乾？👇👇

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洗完頭髮之後亦可用乾毛巾將頭髮包起，輕輕按壓，將頭髮上的水分吸乾，再用風筒吹乾髮絲，就可以大大節省吹乾頭髮的時間！

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同場加映：日本專家傳授最新「解辣秘方」 一款水果比牛奶更有效！

鍾意食辣但是又好怕食辣？食辣之後，口腔內又麻又辣的灼熱感往往令人卻步，有甚麼方法可以有效解辣？早前，日本電視台節目《世界一受けたい授業》早前請來東京農業大學農業部的杉山立志副教授，介紹團隊最新研究得出的「解辣秘方」，原來這一種水果比牛奶、乳酪和咖啡都更有效解辣！

👇👇即按下圖看專家傳授的最新解辣方法！👇👇

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節目內又邀請嘉賓試食激辣料理，再用藍莓解辣，到底效果如何？全文：怕辣救星｜竟比牛奶更解辣？日本專家教食1種水果即解辣超市買到