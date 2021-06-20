日本深度遊｜到高野山住一晚！5間寺院宿坊推薦　必試精進料理

撰文： LIVE JAPAN 最後更新日期： 2021-06-20 09:03

延續著1200年歷史印記且充滿神祕意象的和歌山縣高野山，在層巒疊嶂之中，除了現被列為世界遺產的總本山「金剛峰寺」外，坐落著上百座大大小小的寺院。而在此日本最大的宗教山城聖地・高野山中，有著52處提供住宿服務的寺院「宿坊」。遊客可在這些流逝著寧靜時光的宿坊內，慢慢放鬆身心的同時，品嘗寺院引以為傲的精進料理。

這次LIVE JAPAN編輯部要從這些眾多的宿坊當中，來為大家介紹嚴選出的5間推薦旅宿，當然這些設施也都配合政策落實著防疫措施，所以大家可安心的利用入住！有機會就來這裡沉浸在遠離世俗的氛圍中，渡過一段唯有宗教聖地才能享受到的特別時光！

按圖睇睇日本最大的宗教山城聖地—高野山5間提供住宿的寺院推介（按圖了解）👇👇👇

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到高野山宿坊，留下日本旅遊難忘的住宿體驗

世界遺產・高野山聖地，據傳現今弘法大師・空海開山祖師也仍於此進行修行。而在此神秘靈域中的住宿體驗，想必一定能成為特別難忘的旅程回憶！

於此感受宗教聖地所瀰漫著特有嚴肅氛圍的同時，記得讓自己沉浸於阿字觀冥想法或抄寫經文等禪法中沉澱心靈，並且品嘗健康美味的精進料理，內化正能量再出發！雖說是宗教山城，但其實也有許多寺院都備有Free Wi-Fi及電視，所以大家可於此放鬆心情渡過慢活的悠閒時光！有機會來享受看看日本獨有的宿坊體驗！

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