日本超市人氣飲品Top10　健康取向是主流　幾蚊一支可以消脂？

撰文： LIVE JAPAN 最後更新日期： 2021-07-04 11:02

各位通常都會在觀光地區還有住宿酒店等地方購買日本飲品吧？以烏龍茶，麥茶，綠茶等茶品為首，運動飲料，梳打水，還有可口可樂這些飲品也都大受歡迎。本篇文章是單針對飲品，並借由「京王STORE」大力協助，以TOP10人氣飲品排行榜順序，依序介紹推薦的人氣飲品。並採訪了實際飲用感想，也將會說明飲品的特色，以及介紹什麼樣的人適合什麼樣的飲品，希望各位能找到屬於自己的飲品！

如何選擇適合的飲品

要選擇飲品，首先需要先想像自己喝飲品的場合。是在口渴的時候需要喝，還是用餐時配飯喝，或者是運動時喝的。每一個時間地點都有適合的飲品。另外，日本的茶品種類甚多，有分濃的口味和淡的口味，以及苦味甚強和苦味較弱的等等，大家在選擇時，需要注意一下，接下來讓我們繼續看下去吧！

想解渴時，不妨看看日本超市有哪些人氣飲料，從中挑選最適合你的飲品！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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透過這次銷售排行榜觀察出深受日本人喜愛的飲品中多半是健康取向，特別是文章裡的幾款茶類，KIRIN的生茶、SUNTORY的伊右衛門綠茶、可口可樂公司的綾鷹等等都可說是經典中的經典，下次到日本遊玩時，不妨也來試試這幾款日本人喜愛的飲品吧！

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