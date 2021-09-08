日本即食麵排行榜全試食｜日本人也很愛咚兵衛　第一名竟是這口味

日本的即食麵種類相當豐富，除了拉麵外，還有蕎麥麵、烏龍麵和炒麵等。在日本的旅途當中太晚回到酒店，或是肚子餓想要果腹一下的時候，即食麵是最佳的好夥伴。透過日本連鎖超市「京王STORE」的協助下，我們將在文章內為各位介紹10種日本時下最受歡迎的即食麵。



文內的照片、特徵、價錢、推薦重點等內容，都是實際去品嘗後所寫下的感想，希望能將最真實的一面呈現給各位。此外即食麵當作手信送人也是不錯的選項，有興趣的人一定要看看喔。

日本熱門即食麵Top10（點圖放大閱讀）▼▼▼

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到日本旅遊時除了好吃的餐廳之外，有時也會想嘗試日本的即食麵，適當的份量當成宵夜也很方便，以上京王STORE銷售排行榜裡的10款即食麵個個都是經典，不論是日清Cup Noodle杯麵、咚兵衛系列，還是用泡的炒麵都非常值得一試，下次到日本旅遊時，也不要忘了嚐嚐這些日本人最愛的即食麵。

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【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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