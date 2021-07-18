日本Starbucks推47款地方限定星冰樂　粟米醬油蜂蜜蛋糕味都有

日本Starbucks星巴克為了慶祝在日本的25週年紀念，從6月30日開始推出了日本全國47都道府縣的限定星冰樂！每個地區都結合了當地的名產或特色，推出各自的代表口味。小編好想嘗遍全部的口味哦！一起來看看這個特別的慶祝活動有哪些限定口味星冰樂吧！



每一款都好吸引人，好想喝看看！點圖看看其中7款集當地特色的限定星冰樂介紹👇👇👇

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其他40個縣市的特別口味是甚麼？點圖看看全名單吧！👇👇👇

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北海道：生乳玉米口味星冰樂

使用北海道盛產的生乳與玉米製成，並以「なまらLOVE HOKKAIDO」為主題，なまら(namara)是北海道方言中「非常」之意，不論何時星巴克都會非常喜愛北海道，希望向顧客傳遞興奮的心，展現像北海道一樣廣大、充滿魅力的特性。

千葉縣：醬油團子口味星冰樂

醬油團子究竟是什麼味道？千葉縣將全日本醬油產量第一的特色融入星冰樂中，聽說甜甜的醬油味意外的與飲料很搭哦！

青森縣：蘋果草莓牛奶口味星冰樂

躍動的青森！來體驗青森熱情的活力與魅力，不論是冬天的白雪景致還是夏日熱鬧的祭典，都注入在這款星冰樂裡，讓青森特產蘋果帶你用喝的體驗這獨特的魅力。

鹿兒島：黑蜜巧克力口味星冰樂

以黑蜜、朱古力、鮮奶製成，上頭以鮮奶油和抹茶粉象徵櫻島火山爆發的形狀，主題充滿趣味。並以「ちゃいっぺ～スターバックスのおもてなし～」為題，ちゃいっぺ(cha pe)在鹿兒島方言中有不慌不忙及慢慢引用一杯好茶之意，希望能用這款星冰樂款待所有顧客。

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長崎：蜂蜜蛋糕口味星冰樂

「もってこーい！よってこーい！長崎！ 」以招呼人還要再來哦的招呼用語，展現長崎的魅力，以牛奶和白巧克力製成糖漿製成基底，再混合濃縮咖啡、鮮奶油、紅糖、蜂蜜等展現出蜂蜜蛋糕的口感！

京都：抹茶黃豆粉星冰樂

一提到京都的特產，想必會先想到抹茶吧！所以京都的特別口味星冰樂則是以抹茶為基底，再加上京都飲食文化中不可或缺的大豆製成的黃豆粉，兩者獨有的香氣交織出這杯凸顯京都特色的星冰樂。

東京：焦糖咖啡凍星冰樂

東京的限定版星冰樂，則使用了以星巴克Espresso豆為基底製作的咖啡凍，再加上位於中目黑的旗艦店STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO所精心調製的生奶油及焦糖，製成了這杯同時具有微苦口感及甜美焦糖香的焦糖咖啡凍星冰樂。

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