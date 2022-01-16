Staycation｜逸蘭銅鑼灣酒店尊尚客房住宿體驗　硬件及格適合避靜

位於港島銅鑼灣的4星級酒店——逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay）開業於2005年11月，之前稱為利臣廣場酒店，目前是Small Luxury Hotels of the World的成員，酒店一共提供194間客房及套房，這間Small Luxury Hotels其實一點也不小。

文：阿迪哥



逸蘭銅鑼灣酒店位置

酒店位於港島銅鑼灣，由銅鑼灣港鐵站F1出口步行約5分鐘，酒店實際位置在較為人熟悉的富豪香港酒店後面。

香港逸蘭銅鑼灣酒店 Lanson Place Hotel

地址：銅鑼灣禮頓道133號



辦理入住逸蘭銅鑼灣酒店

進入酒店每位人士都需要探熱，地下入口一進入是禮賓部，這裏有兩張綠色椅及一盞水晶燈是打卡熱點，而電梯大堂有非常充足的枱櫈，感覺非常典雅，禮賓部職員指示阿迪哥辦理入住的前台位於1樓。

按圖細看逸蘭銅鑼灣酒店的入口、大堂和前台▼▼▼

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辦理入住每位住客都需要填寫一份健康申報表，職員問阿迪哥需要大床房還是雙床房，阿迪哥需要大床房，然後對話完畢。職員沒有講解今次安排什麼房型，職員便開始處理鎖匙卡。

尊尚客房房間介紹

今次阿迪哥入住至尊尚客房(Grand Luxe Room)，一進入房間左邊是浴室、右邊是廚櫃，整個客房以白色為主色調，感覺很明亮。

廚櫃配有電子煮食爐、微波爐及簡單煮食用具，連洗潔精都有。

按圖細看房間玄關、廚櫃和浴室▼▼▼

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尊尚客房浴室沒有浴缸，只有淋浴間，淋浴間除咗有傳統花灑外，仲有雨淋式花灑。阿迪哥習慣使用傳統花灑，不過就完全調教唔到如何使用傳統花灑，不過算啦畢竟只係住一晚，所以問也懶問。

浴室的單洗手盤面積頗大，這方面阿迪哥很喜歡，浴室提供簡單備品，包括有牙具套裝、浴帽、棉花及棉花棒。

沐浴備品是總部位於澳洲悉尼的高端有機護膚名牌APPELLES，APPELLES是個很年輕的品牌，始創於2011年，在短短的時間內便被全球很多高檔酒店所採用，酒店所供應的是Green Collection系列，當中包括洛神花洗髮水及護髮素，與及澳洲獨有對皮膚具有再生及抗衰老功效的大衛李(Davidson Plum)配方所製成的沐浴露及潤膚乳，這個系列的沐浴用品味道很獨特。

起居室與及臥室由電視機、電視櫃及書枱分隔開，設計嚴如一個小套房。起居室備有一張很舒適的梳化，客房內只有一部電視機，客人可以自由調較電視機方向，無論在起居室或者是在臥室可以看到電視，而電視機背後是鏡子。

按圖細看房間的臥室及起居室▼▼▼

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臥室空間設有書枱及衣櫃，兩張雙人床並排而列，床褥軟硬度亦頗舒適，其中一邊床頭備有一個鬧鐘連擴音器，裏面有USB充電插頭，而另一邊床頭則沒有任何可充電裝置。

逸蘭銅鑼灣酒店餐廳及行政酒廊

酒店沒有正式餐廳，也沒有行政酒廊，在一樓前台旁邊是133 Lounge，這裏提供早餐、全日可以付費提供飲料及小食，每日下午6時提供付費雞尾酒及小食。

按圖細看133 Lounge的環境及食物▼▼▼

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早餐是半自助形式在1樓133 Lounge享用，自助的食品雖然選擇簡單但味道不錯，當日食物包括有燒賣、珍珠雞、煙肉、香腸、薯餅、炒蛋、春卷、咖哩角、穀物及乳酪等。

而單點選項可以在餐牌上任揀吃到飽，雖然選擇亦不算多，但阿迪哥重質不重量，單點的牛油果多士配水煮蛋、自助餐的炒蛋炒得非常嫩滑、乳酪是澳洲入口的，這個半自助早餐質素甚高。

這裏沒有大酒店自助早餐的麵檔，也沒有很多的食物選項，但食物口味不錯，最重要是即使星期日用餐都不算多人，沒有人潮就可以很悠閒地用餐。

逸蘭銅鑼灣酒店設施

酒店沒有游泳池，但二樓設有一個設施齊備的健身室，健身室很有空間感，亦有窗戶可以一邊做運動一邊看街景。由於疫情關係使用健身室需要預訂，每節45分鐘，預訂後該時段就只有一組住客私人享用，這方面處理得不錯。

健身室旁邊是自助洗衣房，有需要可以付費使用。

按圖細看健身室及的洗衣房環境▼▼▼

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逸蘭銅鑼灣酒店整體觀感

酒店的性價比不算高，不要誤會阿迪哥，酒店整體是合格的，但就沒有令人一試傾心的感覺，若果手上還有免費住宿券，又未能飛只限於香港使用的話，或許下次會選擇北角凱悅或者沙田凱悅，但若果閣下純粹為了避靜，又不介意沒有泳池的話阿迪哥亦不反對一試。

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【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】