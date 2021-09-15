Staycation｜九龍香格里拉大酒店擁維港景色　一文睇晒房型餐廳

九龍香格里拉大酒店在1981年開幕，至今已經有40多年歷史，但酒店善於保養，近年又有進行翻新工程，依然能為賓客締造舒適悠閒的住宿體驗。加上位於尖沙咀市中心，地理位置優越，入住海景客房更可以一覧維港景色。以下就讓KKday小編為你介紹酒店全攻略，不讓你錯過所有必食必玩的重點推介！



一、九龍香格里拉大酒店 房型介紹

九龍香格里拉大酒店一共設有688間客房和套房，主要分為兩大房型，分別是豪華客房（房間面積452平方英尺）及豪華海景客房（房間面積484平方英尺），房間面積比一般酒店大，即使是客房都有四百多呎，空間感十足。

點圖看看九龍香格里拉大酒店的3種房型：豪華客房、豪華海景客房和特色套房▼▼▼

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二、九龍香格里拉大酒店 豪華閣

（KKday提供）

如升級入住豪華閣客房，賓客更可享用私人貴賓廊免費設施，包括：

－ 豪華閣貴賓廊享用早餐

－ 黃昏雞尾酒及小吃

－ 全日供應不含酒精飲品

－ 無線上網、各類報紙和雜誌

－ 一套套裝兩件式熨燙服務及擦鞋服務

－ 每日使用豪華閣會議室設施兩小時



三、九龍香格里拉大酒店 餐廳介紹

在餐飲配套方面，九龍香格里拉大酒店一共有5間餐廳，2間酒廊／酒吧，由自助餐到餅店都一應俱全（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. 自助餐餐廳Café Kool

Café Kool 的自助晚餐相當豐富，凍海鮮有龍蝦、凍蝦、凍蜆，多款刺身壽司，熟食區亦有不少特色菜式，例如有片皮鴨、天婦羅、印度咖喱、即製意粉……整體食物種類繁多，而且質素有保證，絕對可以一試啊！

營業時間：

星期一至日 12:00 – 21:30

餐廳電話：2733 8753



2. 香宮

米芝蓮一星餐廳—香宮，是香港初代酒店中菜廳，40多年經驗相當有口碑，2021年7月1日至10月31日期間，中菜行政總廚張浪然師傅誠意推出香宮精選晚市套餐，將傳統粵菜和珍罕佳釀巧配，呈獻更上一層樓的用餐體驗。晚市套餐已經包括不少人氣菜式，例如極品蜜汁叉燒皇配女兒紅醉鮑魚、蔥燒家鄉釀遼參、更有經典甜品香宮甜品樹，帶上長輩親友一起去品嚐一定會十分滿意。

營業時間：

星期一至五 12:00 – 14:00／18:00 – 22:00

星期六至日 10:30 – 14:30／18:00 – 22:00

餐廳電話：2733 8754



3. Angelini意大利餐廳

Angelini提供時尚的意大利美食，堅持以最優質的原料烹調種類豐富的美食。當中的招牌菜式有藍鰭吞拿魚魚生伴牛仔肉薄片及水瓜柳醬、自家製意式雲吞配皮埃蒙特牛尾、鱈魚伴雅枝竹、柑橘、水瓜柳及維蒙蒂諾白酒汁等。

營業時間：

星期一至日 12:00 – 14:30／18:30 – 22:00

餐廳電話：2733 8750



4. 灘萬日本料理餐廳

灘萬日本料理餐廳布置高雅，總廚精心烹調新鮮、新穎的日式料理。賓客可選擇在餐廳大堂用餐，或在鐵板燒和壽司吧旁用餐，並欣賞大廚烹制過程。懷石料理套餐不論午市或晚市均有供應，菜式主要分為前菜、刺身、季節小食、煮物、燒物、主食和甜品。每款菜式都十分精緻，而且採用的食材不少，必定能讓你大飽口福，十分適合喜歡日式料理又想和另一半或親友慶祝生日／紀念日。

營業時間：

星期一至日 12:00 – 14:30／18:30 – 22:30

餐廳電話：2733 8751



5. Déli Kool

九龍香格里拉大酒店都有屬於自己的餅店，更有多款經典蛋糕及法式甜品，例如法式雲呢拿吉士批、芒果紐約芝士蛋糕、千層酥、歌劇院蛋糕、馬卡龍、蘋果撻等…… 總有一款合你心意！

營業時間：星期一至日 08:00 – 21:00

餐廳電話：2733 8757



6. Lobby Lounge 大堂酒廊

想和親友知己嘆個下午茶的話，可以選擇到酒店大堂的Lobby Lounge。酒店經典的「鳥。語」下午茶套餐，在懸垂自天花四層高的花飾鳥籠內放著鹹甜點，視覺及味覺享受一應俱全。下午茶套餐更可以外賣，帶回家和朋友一同分享呢。

營業時間：

星期日至三 09:00 – 21:00

星期四至六 09:00 – 23:00

餐廳電話：2733 8740



7. Tapas Bar

除了餐廳外，Tapas Bar供應一系列來自全球各地的新世界葡萄酒和國際小吃，配上優美海港及繁盛港島美景，令人心曠神怡，適合三五知己飯後來聊聊天，小酌一杯。

營業時間：

星期一至日 16:00 – 00:00

餐廳電話：2733 8756



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