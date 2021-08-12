Staycation泳池打卡唔止無邊際　夢幻復古宮廷熱帶風8間酒店推介

在香港去酒店Staycation，想影靚相放上Instagram？又怎少得去酒店的無邊際泳池，以超美維港景色作為背景，打卡拍照呃 Like！KKday 小編為你推介8間必去的靚景泳池酒店，不但可以飽覽維港迷人景色，而且風格各有不同，十分適合影相打卡！



點圖看看有哪些酒店的泳池美得可以打卡▼▼▼

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1) 摩洛哥復古風：香港逸東酒店

香港逸東酒店的泳池位於頂層，有別於一般傳統酒店，泳池採用藍綠色作主色調，再以淡粉紅色襯托，感覺夢幻又帶點復古，貫徹酒店的整體風格！泳池面積不算大，但勝在設計夠特別，不少女生專程去影相打卡！

地址：油麻地彌敦道380號 香港逸東酒店21樓

2) 無邊際現代風：香港四季酒店

香港四季酒店擁有兩個游泳池，包括24米長的無邊際泳池及20米標準池，無邊際泳池全無阻擋，可以盡覽水天一色的海景。兩個泳池均設有水底音響系統，另設有冷暖按摩池，影相後不妨去浸一浸，冷暖水交替有助緊緻肌膚。在池畔陽台點選小食和飲品後，以無邊際泳池作背景，影相打卡一流！

地址：中環金融街8號 香港四季酒店6樓

3) 亞熱帶風：香港君悅酒店

香港君悅酒店的戶外恆溫泳池位於酒店11樓，長達50米，泳池的四圍佈滿熱帶植物，椰林樹影，如置身亞熱帶森林，充滿度假風情。客人可以在池畔酒廊一邊享受日光浴，一邊享用精美小食，再慢慢打卡影相。

地址：灣仔港灣道1號 香港君悅酒店11樓

4) 高貴優雅風：香港朗廷酒店

朗廷酒店的頂層室外泳池，以高身獨特樑柱設計，展現歐式格調，坐在池邊就可以輕鬆拍出高貴的感覺。泳池旁邊設有圓形水力按摩池，打卡後還可以按摩好好放鬆！

地址：尖沙咀北京道8號 香港朗廷酒店15樓

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5) 時尚感無邊設計：香港維港凱悅尚萃酒店

香港維港凱悅尚萃酒店的戶外泳池長達25米，能180度欣賞維港海景。酒店開業只有數年，已經有不少網紅曾到這裡打卡，更獲得不少好評。

地址：北角北角邨里1號 香港維港凱悅尚萃酒店東座23樓

6) 歐陸度假風：香港愉景灣酒店

香港愉景灣酒店的室外泳池長達25米，旁邊有不少棕櫚樹，有如置身外國般，尤其在陽光普照的日子，隨手拍一張效果已經很好！除了影相打卡外，在池畔酒吧享受悠閑舒適的氣氛，一邊欣賞海景、陽光和清風，好有度假感覺！

地址：愉景灣海澄湖畔路88號 香港愉景灣酒店2樓

7) 羅馬宮廷風：香港半島酒店

半島酒店的室內游泳池以羅馬風格設計，巨型圓柱和雕塑營造出華麗宮廷氣派，與半開放式陽台連接，可以飽覽對岸的迷人景致，影相效果都不錯。泳池附有恆温功能，暢泳後更可以在陽台一邊享受日光浴，一邊品嚐精美小食。

地址：尖沙咀梳士巴利道22號 香港半島酒店8樓

8) 玻璃幕牆聞名：九龍海逸君綽酒店

九龍海逸君綽酒店的頂樓露天泳池素以其玻璃幕牆聞名，可以270度俯瞰整個維多利亞港美景，靠在躺椅上盡覽港島天際線，感覺十分悠閒，猶如鬧市中的世外桃源。

地址：紅磡黃埔花園德豐街20號 九龍海逸君綽酒店21樓

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