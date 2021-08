Staycation｜香港四季酒店完成翻新　酒吧大堂客房全新設計比較

歷時9個多月的翻新,香港四季酒店全新亮相。近400間客房以及大堂全面升級,原本乾淨利落的商務風格變得更具設計感。佈滿綠植的酒吧、大膽色彩碰撞以及客房水墨畫的佈景,四季用年輕的姿態重振歸來。



香港四季酒店於2005年開業,直面維港海景,一開業,便成為城中最熱。李兆基、何超瓊、郭富城、謝霆鋒等富豪名流在此常住,四季成為撞星率極高的酒店。

它還是香港唯一一家擁有八星米芝蓮餐廳的酒店,老饕們不遠萬里,搭飛機只為品嚐最難訂的龍景軒。儘管翻新完成了客房以及大堂的升級,但MISS仍舊期待這間傳奇酒店的改變。

最不四季的酒吧:開滿綠植,以維港作畫

翻新的重頭戲在大堂。新酒吧ARGO代替原來的Blue Bar,金屬反光鏡取代藍色彩繪玻璃牆,加之莫蘭迪色系的家居,拉近人和酒吧的關係。大堂翻新由AB Concept操刀,創始人之一的伍仲匡(Ed Ng)出生長大於香港,這次翻新對他來說有特別的意義。

因此,設計師並未循規蹈矩,而是把酒吧變成城市綠洲。金屬線條勾勒出一幅畫框,窗外維港景色就是最佳配畫。綠植、昆蟲裝置點綴其中,有趣。

點圖看看翻新後的酒店大堂酒吧ARGO及咖啡廳Gallery↓↓↓

+ 7

酒吧正中圓柱形吧台收藏超過50多種烈酒,其中多數首次引進香港。調酒師可稱得上是全明星陣容。由Lorenzo Antinori擔任酒水經理,攜手Summer Lo和Yvonne Chan研發一系列未來感的雞尾酒。翻開酒單,現代主義 (Modernist Spirits)、聯乘創作 (Collaborative Creations)、慈善與社會意識 (Philanthropic and Socially Conscious) 、大地之感 (Sense of the Land) 以及世界的衝擊 (Clash of the Worlds),每一款的名字都吸引人嘗試。

經典的大堂旋轉樓梯被保留,在旁邊開闢了全新的空間——咖啡廳Gallery。咖啡廳水晶屏風讓置身大堂中心的住客不被打擾,仍可享受專屬寧靜。加入撞色系家居也不喧賓奪主,反而讓人眼前一亮。白天,咖啡廳是與朋友悠閒聚會的場所。值得一提的是,供應的下午茶以酒店米芝蓮餐廳的菜式為靈感。以後在大堂也許就能嚐到,常年訂不到位的龍景軒同款菜品。

水墨畫渲染客房

景觀、景觀還是景觀。不可否認,香港四季霸佔最好的景觀位置。翻新後的客房,落地窗被保留。客房可俯瞰維港海景、九龍景色以及山頂風光。

點圖看看翻新前與翻新後的客房比較↓↓↓

+ 5

此次翻新,依舊延續中式元素,打造一隅鬧市中的綠洲。設計師僅用一抹水墨畫和現代掛畫裝飾,讓原本沉悶的客房變得輕盈。

客房翻新來自Remedios Studio,也是紐約四季酒店的設計團隊。套房客廳則保持淡雅簡約的風格,一整面牆的藝術裝置,搭配面朝海景的沙發,如家一般舒適愜意。

客房內擺放的物件也極其考究,均選自中式元素的茶杯、擺件。同時,客房採用先進家居科技設備,如燈光控制系統,在現代和歷史的交融下,讓住客享受恬靜時刻。

【相關圖輯】香港四季酒店豪華海景房住宿報告 體驗近乎完美(點圖放大預覽)↓↓↓

+ 12

+ 11

獨佔最佳景觀

號稱建在香港龍脈上的四季酒店,位於香港中環,與國際金融中心(IFC)連成一體。

酒店有兩條專門通道,一條連接IFC商場,另一條通往天星小輪碼頭。曾有人說,走進四季像是來到另一個世界,不論外界風雨變幻,酒店裡依然能享有奢靡的生活。

點圖看看香港四季酒店的景觀、頂層泳池和奢華餐廳↓↓↓

+ 7

開業當天,香港四季就得到名流富豪的關注。身為老闆的李兆基和兒子一早到場打點。何鴻燊、何超瓊、鄭裕彤、郭炳江等城中富豪和名人均有出席。此後,《無極》和《夜宴》都選在四季舉辦首映禮。可以說,全香港富豪、明星的婚喪嫁娶都願意選擇在四季酒店,幾乎無人沒住過。

不僅是香港,四季也是內地富豪喜歡的下榻地。你可能在電梯裡,會偶遇在此常住的馬雲。加之,內地「望北樓」的傳說,每個人的故事在酒店交織,增添了四季的神秘感。

儘管四季並不是第一波進入香港的奢華酒店,但酒店直面維港海景的無敵景致,將香港一眾奢華酒店比下去。領略維港夜景的最佳地莫過於頂層泳池,在寸土寸金的香港,四季大刀闊斧闢出兩個無邊泳池。

除了獨一無二的選址,酒店極致的服務才是關鍵。曾有人這麼評價四季的服務,出入酒店的商客們,不用抬頭就能暢通無阻,服務生會第一時間拉開所有大門。

此外,香港四季還是香港唯一一間擁有八顆米芝蓮星星的酒店。中餐廳龍景軒連續13年獲得米芝蓮三星殊榮,主廚陳恩德曾在香港老牌粵菜食府大三元和福臨門任職。進入四季酒店前,在業內頗有名氣。在翻新期間,餐廳正常營業,依然難訂位。位於六層的Caprice法餐廳,可飽覽維港以及九龍半島的景色。名廚Guillaume Galliot主理,烹製法國創新菜餚。

香港四季是年輕、輕盈的,它以自成一派的風格詮釋永恆,屬於香港四季的故事還是繼續。

💩同場加映1:酒店有黑名單?💩

究竟酒店會否設有黑名單針對這些「西客」?近日就有網民在社交平台分享酒店業內做法!👇👇👇按圖看哪些行為資料會被紀錄底👇👇👇

+ 2

入黑名單有機會被拒住酒店?想知全部內容請按➡️【Staycation|網民爆酒店會紀錄住客4類資料 設黑名單拒惡客入住】⬅️觀看全文

🛏️同場加映2:訂房必知注意事項🛏️

買staycation package和購買其他東西一樣,最緊要做齊功課,否則可能中招魔鬼細節,破壞美好假期。👇👇👇按圖看經常讓客人誤會的酒店服務問題👇👇👇

+ 2

究竟帶BB住酒店需要付額外費用嗎?請按➡️【Staycation必知7個訂房魔鬼細節 BB都計人頭/生日禮遇正日先有?】⬅️觀看全文