Staycation｜尖沙咀富衛1881公館住宿體驗　私人大露台放空好寫意

富衛1881公館位於香港尖沙咀的 1881 Heritage 歷史建築群內,1881前身是水警總區總部,1994年成為香港法定古蹟,其後由長江實業接手將古蹟活化成為小型商場並附有餐廳及酒店。

文:阿迪哥



1881 Heritage於2009年11月正式開幕,其所設的酒店前稱前水警總部酒店及海利公館(Hullett House),其名字是為了紀念一位19世紀英國學者Richmond William Hullett,酒店其後於2017年停運,輾轉在2019年5月易手由李澤楷私人投資公司富衛營運,酒店又再一次冠上新名字重新開幕,亦即是目前的富衛1881公館。

1881 Heritage 酒店位置

酒店位於九龍尖沙咀1881 Heritage內,地址:香港九龍尖沙咀廣東道2A號

辦理入住 1881 Heritage

因酒店很小,因此沒有前台,住客抵步時需電話聯絡職員相約在ODEA餐廳門口等,然後直接帶上套房in room check-in。

按圖細看阿迪哥如何抵達酒店及辦理入住

首先要盛讚該為職員,無論由接聽查詢電話、預訂都是由他一手包辦,因為阿迪哥在預訂期間有諮詢過他有關酒店拍照環境,而入住前一星期因為天文台預測入住期間會有狂風雷暴,因為不希望拍下雨天相片,於是阿迪哥致電他查詢有關改期事宜,而改期後的日子天文台又再一次預報狂風雷暴,今次是他叫同事主動聯絡阿迪哥是否需要再次改期,阿迪哥是自費入住,亦當然沒有透露自己是一名不知名的酒店博客身份,很感激他們主動協助改期及服務熱誠,而抵步時亦是由這位職員迎接感覺份外親切。

職員直接帶阿迪哥到套房辦理入住手續,而且亦作簡單介紹房間,與及跟阿迪哥商量早餐送餐時間,整個入住過程很快速及愉快。

1881 Heritage 房間

通往客房走道充滿歷史氣息,仿佛進入了時光隧道。

阿迪哥今次入住富尚套房(Premier Suite),一進門左邊是浴室,通過玄關是起居室及臥室。

按圖細看套房玄關和浴室

浴室面積非常寬敞,地板舖上黑白格仔地磚,很有殖民地風情,而整個浴室以白色設計,白色木門背後是衣櫃、另一邊亦有另一個,其實浴室設計非常簡單,一邊是洗手盆及馬桶平排,另一邊是浴缸及乾濕分離淋浴間,其實以這間浴室的面積絕對有足夠空間可以設有雙洗手盆,淋浴間包括有傳統花灑及雨林式花灑,花灑水力不算很強,而去水亦頗慢,不過因為這是歷史很悠久的活化建築物這方面可以理解,浴缸面積正常,然而阿迪哥認為若果配上一個復古橢圓形浴缸相信會更配合整個氛圍。

全白色的浴室卻配上一個橙色的備品盒子,因此感覺非常高貴顯眼,驟眼看來你會誤以為這是一個Hérmes盒子,其實在酒店的照片所拍到沐浴備品確實曾經是配上Hérmes的,備品盒內備有牙具套裝、梳子、剃鬚刀、護理套裝及浴帽,但並沒有提供漱口水,阿迪哥當初真心認為以這個價位的酒店提供漱口水是必然的,所以就沒有提前詢問酒店,慶幸今次有自備。

阿迪哥非常注重沐浴備品,尤其是當入住一些奢華酒店,若然不知道他們提供什麼品牌沐浴備品就不會刻意預早找尋答案,到入住時才會有驚喜,今次酒店所提供的備品是荷蘭品牌Rituals,Rituals是一個很年輕的洗護用品品牌,成立於2000年,總部位於阿姆斯特丹,而這款The Ritual of Karma緣之怡式系列靈感來自印度教信仰,產品以荷花及有機白茶拼配出清新花香味,味道淡香、清新,說實話沐浴備品跟阿迪哥理想的確有落差,酒店可算是本港入門價錢最高的酒店之一,即使不供應Hérmes或BVLGARI,至少都是Acqua di Parma或Molton Brown吧。

這家是全套房酒店,而所有套房都是Studio開放式設計,客廳和睡臥空間沒有間隔,起居空間有一張雙人梳化及兩張單人梳化,Samsung大電視旁邊是壁爐,當然現在這個壁爐只是一個活化擺設,坐在這裏有一種置身在英國大宅的感覺。

按圖細看套房的大露台和房間設備,仲有room service中式早餐

+ 23

由於酒店是歷史建築,礙於古物古蹟辦事處的限制,建築某些設計不能改動,因此不能接駁一般數碼電視,這就是房間只能提供myTV SUPER的原因,真的很難理解香港政府的準則,一方面可以將中環天星碼頭鐘樓完全毀滅、另一方面在這裏牆壁上加一口釘都不能改。

房間內的迷你吧小食及飲品全部是免費的,迷你吧櫃上亦有多款茶包及Nespresso咖啡機。

雙人床床褥偏硬,不過阿迪哥喜歡硬床,兩邊床頭都配備各有兩個USB充電插頭。

在卧室範圍有一張全黑色的書枱連鐵櫃,這個鐵櫃應該是要配合水警以往某些儲物櫃的設計,不過就不是阿迪哥杯茶,另外書枱範圍夠長但頗窄。

整間套房嘅亮點應該是個大露台,露台擺放了餐枱及一組梳化,可以眺望整個1881 Heritage建築群,正前方是文化中心,而文化中心和星光行之間有一道窄縫可以遠眺小部分維港景色,當秋天來臨時在這個露台放空必定很寫意。

1881跟其他奢華酒店同樣有開夜床服務,房務部職員開夜床時送上甜點小食盒,內裏藏有著魚子醬班戟、迷你芝士撻及馬卡龍,全部都很美味,不過開夜床時就沒有補回沐浴備品及沒有換毛巾,用過的毛巾就隨他們繼續原地原封不動。

翌日早餐亦是同一位職員準時上午9時送到套房,早餐是沒有款式選擇一律是在客房內享用港式點心及茗茶,點心包括每人一條春卷、一隻蝦餃、一個迷你雪山叉燒包及一隻珍珠雞,男士應該唔多夠飽,雖則這個早餐很美味、但阿迪哥認為以這家酒店的定位及價格其實應該至少要多一款西式早餐可以提供給客人選擇吧。

1881 Heritage 酒店古蹟

1881 Heritage於1994年被列為法定古蹟,在活化工程中都保存下來,因此在酒店內可謂古蹟處處,當中包括監牢、印度警員、壁爐及馬廐等

1881 Heritage 餐廳及酒吧

ODEA: 殖民地風格維多利亞式設計的法式家庭式優閒餐廳

The Cell: 所在位置是設置有三間牢房的報案室,這裏使用獨特的材料設計出其獨特的雞尾酒

后園:集合中國八大菜系之中菜廳

The Steak Room: 由時任香港洲際酒店星級團隊帶領之扒房

The Araki: 由殿堂級壽司大師荒木水都弘師傅主理的米芝蓮3星級餐廳,全場只有12個座位的壽司吧



阿迪哥晚餐選擇在法式餐廳ODEA用餐,無論預訂後、改期以及用餐前一天再確認都會收到手機短訊,這方面安排真的十分方便,除了接聽電話及負責接待處的那位職員比較沒有耐性外,用餐時的其他職員都很有禮貌及服務很好,對於食物有任何要求都會盡心盡力去辦妥及再三跟廚師及阿迪哥確認,整體上食物很美味、價格亦很合理,酒店住客更有八折優惠。

按圖細看餐廳樣貌,以及了解阿迪哥在ODEA的用餐體驗

阿迪哥頭盤點了水牛芝士配番茄三弄及西洋菜湯伴蝦,除了水牛芝士很香軟美味之外,番茄亦很新鮮,醬汁配合得恰到好處,本身西洋菜湯的墨綠色已經很吸引,加上上菜時職員將西洋菜湯由瓶子倒落碟内跟鮮蝦融合,色香味俱全,不過阿迪哥認為本身個湯偏鹹。

主菜選擇了西蘭花忌廉扁意粉及由職員介紹的法國馬賽海鮮濃湯伴扁意粉,西蘭花忌廉扁意粉醬汁很creamy、扁意粉口感很Q彈,而另一個法國馬賽海鮮濃湯伴扁意粉裏面包括有帶子、魷魚、青口及鮮蝦,海鮮湯濃度適中、配合新鮮的海鮮很鮮甜味美,阿迪哥很值得推薦。

1881 Heritage 整體觀感

酒店是由歷史建築活化而成,住客置身其中彷如時光倒流,每間套房都有一個大露台、香港酒店罕見,雖則酒店沒有泳池,亦沒有健身室,但是來這裡是玩歷史的,是玩意境的,是玩打卡的,是此刻無價的。

【本文獲「KKday」授權轉載,作者:酒店宅男 – 阿迪哥】