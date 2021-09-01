Staycation｜夏利酒店住宿體驗：英倫奢華風　設計簡約如小窩居

The Hari Hong Kong開業於2020年12月，隸屬於夏利里拉酒店集團(Harilela Group)旗下，繼首家位於倫敦後成為該品牌的第二家酒店，延續倫敦The Hari貫徹英倫時尚低調奢華風設計，客房亦由原有倫敦The Hari的設計團隊Tara Bernerd & Partners所打造，酒店的簡約時尚設計與及用料都令人彷彿入住了設計師家中的感覺。

文：阿迪哥



有關夏利里拉酒店集團

夏利里拉集團由已故香港印度裔商人夏利萊博士(Hari Naroomal Harilela)及其兄弟於1959年創立，於1929年當時年僅7歲的夏利萊跟隨家人來香港謀生，當時在英軍軍營外攤檔擺賣以賺取生計，之後獲簽駐港英軍洗衣服務及食品供應合約，其後更開設服裝及裁縫店，事業一帆風順，並且與兄弟建立夏利里拉集團王國，令其家族生意邁向國際化。

其後夏利里拉集團更涉足酒店業，高峰期全球更持有多達19家酒店，而目前一共擁有16家酒店，除了倫敦及香港兩家The Hari外，其經營的酒店還包括香港金域假日酒店、海景嘉福洲際酒店、澳門鷺環海天度假酒店、曼谷Holiday Inn Silom、新加坡Holiday Inn Singapore Orchard City Centre及紐約50 Bowery等，版圖遍佈香港、澳門、英國、新加坡、泰國、中國大陸及美國等8個國家及地區。

經過53年超過半世紀時間由零開始掌管集團，夏利萊博士於2012年辭去夏利里拉集團董事會主席職務，但一直仍擔任名譽董事長直至2014去世，董事會主席一職由其兒子夏利朗(Aron Hari Harilela)接任，正式接管其家族全球龐大生意。

The Hari 酒店位置

酒店位於港島灣仔區，位處港鐵灣仔站及銅鑼灣站之間，由灣仔站A1出口或銅鑼灣站C出口各步行約7分鐘，不過礙於灣仔站出站比較快，因此建議採用灣仔站。

地址：灣仔駱克道330號



辦理入住 The Hari

酒店前台在1樓，酒店的入口位於地下，禮賓部的人員是住客對酒店的第一個印象，若果當一進入酒店範圍就立刻要阿迪哥評分的話，阿迪哥會給他們100分，他們很主動、有禮貌，每次進出酒店亦會跟住客講再見或者welcome back，有次當阿迪哥在酒店門前的駱克道等的士，職員見到立即就衝出來主動幫忙，他們的服務令阿迪哥感受非常深刻。

按圖細看酒店入口、大堂和前台▼▼▼

+ 6

阿迪哥是星期六入住的，慶幸不需等太久就有前台服務員有空及負責辦理入住手續，辦理手續很快、職員亦很有禮貌，不過就沒有介紹酒店任何設施，當完成入住後突然多了很多住客在大堂座椅等候辦理入住，他們的入住手續安排是若果前台未有職員有空的話，會先安頓住客坐低等候，而不需要住客在前台喪排。

The Hari 標準客房

進入房間的走道地氈條紋墨綠色很漂亮，房門的手柄金屬感很實在，易令人感覺高貴氣派。

阿迪哥今次入住標準客房King Room，房間面積只有25平方米，一進入房間一眼就睇晒，不過一早有心理預備，而因為客房以全開放式設計，實際上又感覺空間感還可以。

按圖細看房間入口、浴室、窗外景致和房間設備▼▼▼

+ 25

一進入房間便是置身於浴室空間，淋浴間和馬桶各自有磨砂玻璃分隔兩個空間，加上以洗手盆分隔組成一個跟臥室分開的開放式浴室，馬桶的空間確實非常狹窄，但淋浴間尚算闊落，即使情侶一同洗澡也有足夠空間，除了傳統花灑外，亦有雨淋式花灑，花灑水力非常強勁，係極強嗰種，阿迪哥並非浴缸控，因此在這裡淋浴亦覺很爽，浴室是以黑色花紋的白雲石所打造，感覺高雅。

浴室所提供最基本備品包括牙膏、牙刷、棉花棒、指甲銼、浴帽及清潔棉花，如果需要其他用品例如剃鬚刀或漱口水的話他們亦能夠送到房間。

至於沐浴備品是供應The Hari Hong Kong標籤的大支補充裝，但其實是跟意大利化妝品牌LaBottega合作， 沐浴備品包括沖涼液、洗頭水、護髮素、護膚乳及洗手液 ，沒有提供番梘，本身阿迪哥都有使用過這個品牌的酒店沐浴產品，感覺不過不失，但是今次這個系列則令到阿迪哥改觀，雖則味道有些少是阿迪哥不算太喜愛的麝香味，但是最重要的是這種味道更偏向很濃郁的香水味道，令阿迪哥感覺很深刻，這種味道是會令人聞起來就會想起這家酒店。

臥室非常簡單但舒適，開放式掛衣空間下面有兩個櫃桶可以擺放衣物，旁邊亦有一個高身木櫃裏面備有水煲、Nespresso咖啡機、咖啡及茶包等。

Samsung大電視下是一個小茶几及貴妃椅；浴室那一邊是一張雲石寫字枱。

雙人大床軟硬適中非常舒適，兩邊床頭分別都有傳統三腳插頭及USB充電插頭，窗簾是電動控制的，分別有窗紗及窗簾，不過因為酒店身處駱克道，窗外的景觀就是其他大廈。

這家酒店沒有開夜床服務、亦沒有任何歡迎禮品或歡迎卡。

總括而言這間標準客房雖然細小，但除了浴缸外應有的設備都有，不過就整間客房沒有行李架，若果攜帶大行李箱的住客會有些不便，不過最重要是阿迪哥感覺房間很舒適，有種小窩居的感覺。

The Hari 餐廳及酒吧

酒店共營運3間餐廳及酒吧：

Zoku：以創新手法演繹傳統日本口味的日本菜餐廳

Lucciola：以現代手法炮製地道意大利菜的意式餐廳

The Lounge：位於酒店大堂，提供舒適環境、提供輕食餐點及雞尾酒等



按圖細看餐廳、酒吧樣貌▼▼▼

+ 1

The Hari 酒店設施

酒店唯一的康體設施是位於3樓的健身室，因為健身室有一塊落地大玻璃因此感覺很有空間感，但其實是面積不大，而且只有幾款很基本的器械，不過健身室有一個戶外空間，應該是用以做瑜珈之用。

按圖細看健身中心設備和戶外空間▼▼▼

+ 3

The Hari 整體觀感

酒店服務很好，大部分職員都面帶笑容，房間設計舒適、令人有家的感覺，是的， 標準房面積的確比較小、座落的地理位置亦沒有什麼特別景觀，但本身酒店當初目標客群是商務旅客、作為staycation酒店立場亦是無可奈何，但以目前經常推出優惠價，若果不介意沒有泳池阿迪哥仍然很推薦這家酒店。

【同場加映】Staycation｜灣仔芬名酒店試住 100%還原渡海小輪場景旅行感滿分（點圖放大預覽）▼▼▼

+ 3

【同場加映】天后TUVE Hotel住宿體驗：型格簡約風設計 驚喜處處（點圖放大預覽）▼▼▼

+ 26

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】