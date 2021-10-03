日本爆紅肌肉女酒吧　天使面孔加結實肌肉　調酒外提供高蛋白飲品

隨著近年來運動與健美的風氣越來越興盛，女孩們的審美觀也不再崇尚骨感身材，有越來越多的女生開始嘗試重訓，練出結實又性感的體態。在日本東京也有一間主打「肌肉女」的酒吧，服務生個個都是宛如健美選手般的筋肉女孩，甜美的天使臉孔搭配上不輸給男性同胞的手臂肌肉與翹臀，一言不合就把男顧客來個公主抱，酒吧一開幕就瞬間在網路上爆紅啦！



這間店名就叫做「Muscle Girls」的酒吧位於東京池袋，有別於一般人對於酒吧只供應高熱量食物的刻板印象，店裡除了普通的調酒之外還貼心地提供高蛋白飲品、BCAA 這些健身一族必備的營養補充品。除此之外，店裡也備有各種健身器材，各位愛健身的大大們健身房練不夠？和朋友們續攤時也可以繼續練一波啦！

天使臉孔配上滿身肌肉與翹臀 點圖看看「Muscle Girls」酒吧的女孩們👇👇👇

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雖然受到新冠肺炎疫情影響，日本大多數的酒吧場所生意都大受影響，不過仍然有許多外地來的遊客仍然非常支持這群愛健身的熱情女孩，都會特地光臨一番。各位香港的網友不妨先筆記起來，疫情結束之後也來朝聖吧！

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