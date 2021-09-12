東京迪士尼推出米奇小手爆谷夾超可愛　愛麗絲爆谷桶附鏡子勁貼心

到了迪士尼有幾項必做的動作跟必買的商品，其中之一就是鎖定自己喜歡的爆谷桶，將爆谷桶掛在脖子上，一邊遊玩或排隊等待時就可以來點爆谷。



美味的爆谷跟可愛造型的爆谷桶一直是迪士尼的熱賣人氣商品。這次日本東京迪士尼除了因應愛麗絲夢遊仙境主題園區推出新的愛麗絲夢遊仙境款爆谷桶外，還推出了全新的米奇爆谷夾跟爆谷背袋，讓你享用爆谷又更方便了！

點圖看看實用性極高的米奇爆谷夾、爆谷背袋和愛麗絲夢遊仙境爆谷桶▼▼▼

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爆谷與爆谷夾

這次推出最讓人想入手的就是這個米奇手爆谷夾啦！為了讓大家享用爆谷時又不會手黏黏還要洗手，於是貼心的迪士尼推出了這款可以用來夾取爆谷食用的爆谷夾。不僅僅是單純提供夾子，連收納的罐子都一併設計好了！紅色的透明罐身上繪製了許多可愛的圖案，米奇頭的蓋子非常的吸睛。而且罐身上還有附上吊環，可以方便掛在包包上或是爆谷桶上，以免丟失。在吊環旁還附上了米奇頭爆谷的小吊飾，一個小小的爆谷夾跟收納桶可說是誠意十足，也充滿了貼心的設計。

商品資訊

■ 商品名稱：爆谷附爆谷夾／ポップコーン、スーベニアトング付き

■ 商品價格：1200日圓起（視所選擇的爆谷口味而有不同）

■ 販售地點：園區內的爆谷攤

■ 開賣時間：2021年9月14日起



愛麗絲夢遊仙境爆谷桶

以迪士尼電影《愛麗絲夢遊仙境》為主題，將三個茶杯堆疊為主要設計，把主角愛麗絲放在最低層的杯子上方，彷彿在眺望遠方，最低層還有錶、撲克牌花樣等經典元素。另外，在最上方的杯子上還有附上一面鏡子，只要打開上蓋就可以快速整理儀容，或是看看自己的可愛頭飾有沒有戴好，對於在園區內總是要做出各種造型的女孩兒們來說，再方便不過了。

商品資訊

■ 商品名稱：爆谷附爆谷桶／BB ポップコーン、バケット付き

■ 商品價格：2600日圓

■ 販售地點：東京迪士尼樂園「霹靂啪啦爆谷（ビッグポップ）」攤

■ 開賣時間：2021年9月14日起



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普通尺寸爆谷袋

有許多朋友為了將造型爆谷桶帶回家收藏，而不想要將爆谷直接裝進爆谷桶中，但拿著用普通紙盒裝的爆谷時，又不方便在園區中行動或食用。別擔心，官方也推出了可以裝下2個普通尺寸爆谷的爆谷提袋囉！表面布滿了繽紛的米奇頭氣球圖案，非常的俏皮可愛。還帶有背帶可以方便掛在胸前。

商品資訊

■ 商品名稱：爆谷附爆谷背袋／レギュラーボックス、スーベニアポップコーンケース付き

■ 商品價格：2000日圓（價錢包含一個普通尺寸的爆谷及背袋）

■ 販售地點：園區內的爆谷攤

■ 開賣時間：2021年9月14日起



目前為常售商品，總有一天可以自己去買到！

目前看起來這三款商品似乎為常售商品，但也有售完的可能性，如果非常想要記得找找在日友人幫忙。如果不急，也可以期待能開始到日本旅遊那天的到來，自己親自到東京迪士尼園區入手，也好好地給它大玩一番。

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