如藝術品的精美日式甜品　仿造日本庭園「枯山水」　睇到唔捨得食

以抽象描繪自然景觀的庭園設計「枯山水」，其概念最早可見於日本平安時代，之後隨著禪宗思想與寺院的盛行，多了幾分哲學的味道，甚至成為僧人日常修行的一部分。到了現代，這樣的精神更發展成一種美學，我們時不時地可以在藝術作品、包裝設計或是微縮模型上看到枯山水的影子，就連甜品師傅們也不例外，爭相推出了以此為題的精美點心。今天要和大家分享的，就是可以入口的六款枯山水點心！



將日本庭園帶到甜品碟上，宛如真實園林枯山水的甜品（點圖放大看看）▼▼▼

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禪園 下午茶

「The Peak Lounge」位於東京得柏悅酒店41F，推出的高檔點心名為「禪花園 下午茶」，要價9,900日圓。

主角是由檸檬忌廉、果仁糖忌廉和巴馬臣餅乾堆疊而成的可愛盆栽，薔薇、急須壺點綴在旁增添氛圍，高雅別緻的外觀讓人大飽眼福。還可以享用以白桃、香草米布丁表現「桃花」的百匯呢。

庭百匯 禪園

安縵京都隱身於森林深處，擁有美麗靜謐的園林景觀，並提供水療溫泉撫慰到訪的來客，堪稱世外桃源。「The Living Pavilion by Aman」以自家庭園為發想，推出了和風點心「庭百匯 禪園」（5,300日圓），期許演繹這座由青楓與綠苔交織而成的初夏森林。

盛裝容器採用了安縵京都原創的抹茶碗「黒寂幽玄」，是設計師將空氣、趣味、流淌的時間具象化後的經典作品。散布在石磚上的抹茶蛋糕及餅乾扮演青苔，焙茶餅乾被芝麻和菓子裹成石頭，以可可蘭朵夏妝點而成的樹枝，都是極具禪園特色的代表性元素。

抹茶典藏2020

東京全日空洲際酒店去年的活動「抹茶典藏2020」，供應來客在酒店享用甜品自助餐或下午茶的大好機會，其中也不乏幾款禪風甜品值得一提。

像是2F的「Atrium Lounge」推出的「抹茶下午茶套餐」（每人4,200日圓）中，就有以枯山水意象完成的點心「抹茶餅乾與白芝士慕斯」。套餐多達12種糕點是以辻利抹茶製成。

在同樣位於2F的「Pierre Gagnaire Pains et Gateaux」，則可以選購香氣逼人的抹茶蛋糕或是麵包。「抹茶馬斯卡彭芝士忌廉蛋糕」（小片650日圓／完整4000日圓，抹茶塔650日圓）的造型也別有趣味。

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日式 下午茶

「日式 下午茶」（3,000日圓）是東京池袋大都會大飯店於2019年推出的活動，由「Cross Dine」提供餐點。以綠色妝點的抹茶點心、大福等和菓子，構築成簡樸卻禪意濃厚的下午茶。旨在展現豐富的日本要素之外，在味道、視覺感官上也相當講究，蘊含著怡人新春的和風世界觀。

呈現枯山水意象的抹茶甜品有三種：「抹茶提拉米蘇」富含濃郁的馬斯卡彭芝士與微苦抹茶糖漿，「抹茶馬卡龍」的內餡是甜苦兼具的抹茶忌廉，「苔玉雪糕」則是以仿造青苔的抹茶餅乾為賣點。

箱庭點心DIY

是否幻想過手作枯山水點心的感覺呢？有興趣的朋友可以前往「Mamezo&Cafe」中之島店、大丸神戶店、Dew阪急山田店這三間店鋪體驗（1,540日圓）看看！不僅過程十分有趣，嚐起來也頗有一番滋味，在最後店家還會招待一品抹茶雪糕呢。

在雪白的砂糖上描繪喜愛的波紋與川流，將小巧點心擺設成山石的模樣，還能利用各種小道具添綴閒雅的風情……盡情玩賞並做出屬於自己的枯山水，應該稱得上是人生當中值得一再回味的有趣經驗吧！

秋之禪風盛盤＆和栗甜品

「OMATCHA SALON」是間宇治抹茶專賣店，為了將承載日本悠久歷史與文化的傳統食材發揚光大，他們秉著從空間到料理都要精心設計的精神，改造料理或甜品的造型，帶來令人耳目一新的創意。

「秋之禪風盛盤 附抹茶」（2,350日圓）是以和栗為主角，在高品質的柔順蒙布朗忌廉與帶有枯山水意境的宇治抹茶上以拔絲地瓜、新鮮水果、蕨餅點綴，打造出秋意濃厚的群山與日式庭園。這道餐點無處不是甜品師傅充滿玩心的設計，而且色香味俱全。

和栗蒙布朗鬆餅蛋糕（1,380日圓）、和栗禪生提拉米蘇（780日圓）、和栗蒙布朗生提拉米蘇（880日圓）。

在枯山水中，以砂代水、以石代山是基本的造景手法，偶爾也會出現苔蘚、草坪之類樸素的自然元素。這些點心以各種食材仿造園林的作風，其實跟枯山水的設計有異曲同工之妙。豪奢的外觀或許脫離了禪宗的初衷，可光鮮亮麗的造型確實吸引了現代人愛美追美、求新求變的天性。

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