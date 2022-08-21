泰國冷知識｜飲品嗌多冰先算正常　泰國人身處熱帶地區卻愛穿厚衫

6個泰國冷知識，看完你肯定有同感！由於泰國和華人的生活習慣、氣候環境等存在差異，剛到泰國的時候總會有不習慣的地方。



在泰國的小夥伴，還記得初到泰國時，最不習慣或最不理解的是什麼嗎？

以下到了泰國才知道的6件事，你有經歷過嗎？（點圖放大看看）▼▼▼

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泰國冷知識1：BTS和MRT票傻傻分不清

拿的明明只是兩張卡，卻總會在票閘感應口拿錯卡、耽擱時間。曼谷空鐵BTS及曼谷地鐵MRT隸屬不同公司運營，常年來票卡無法整合通用，之前有傳曼谷BTS和MRT票卡整合成兔子卡，現在也還沒有最新消息。

泰國冷知識2：熱帶地區還能冷到懷疑人生

泰國明明是熱帶國家，卻看到這裡的人穿著厚厚的衣服，搞得像在冷庫一樣。因為氣候過於炎熱，加上強烈的紫外線，泰國人通常都會穿很多衣服，尤其是在室內，大家極度需要空調，於是把空調越開越低。

泰國冷知識3：BTS/MRT 魔鬼殺人閘門

每次經過BTS或MRT閘門時，盆骨不知道要被夾碎多少次。剛來泰國時，完全不知道泰國地鐵閘門關得又快、又大力，被夾的時候真是又痛又尷尬。

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泰國冷知識4：看到超前年份的我驚到了

當你在泰國生活過一段時間，會發現泰國標示年份數字很奇怪，經常用超前的數字作為年份，感覺自己生活在未來國度一樣。（編按：因為泰國是採用佛曆的，佛曆是以佛陀涅槃那一年（西曆前543年）為起始年。）

泰國冷知識5：喝完飲料還有半杯冰

泰國人對冰塊有一種迷之喜愛。不管是喝飲料、還是吃水果，甚至喝飲用水，也喜歡加滿一杯冰塊。如果你點飲料的時候說不要冰，老闆肯定知道你不是當地人了。

泰國冷知識6：巨型蜥蜴大到嚇死人

泰國的蜥蜴體型都非常大，外觀與鱷魚相似，一般出現在各種公園或者各大學校園裡，如果有幸遇到一回，不要像小編那樣被嚇呆了。

如果你剛到泰國或準備前往泰國，希望能看完以上的泰國冷知識後，能幫助你更好地融入泰國生活。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】