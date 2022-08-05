王嘉爾遊泰國一吃狂讚「極品」　讓它秒變芒果糯米飯級人氣泰菜

繼芒果糯米飯後，又有一道泰國美食受到明星加持成為熱門話題。以韓團GOT7出道的知名歌手王嘉爾（Jackson）近日造訪泰國，品嚐了泰式「美國炒飯」（Khao Pad American）大呼極品，大力推薦，讓這家在知名超市內的餐廳順勢推出促銷活動，炒飯銷量也因此激增。



王嘉爾稱美國炒飯「極品中的極品」

王嘉爾在綜藝節目《隔牆而唱The Wall Song》等大展歌喉外，離開泰國前又品嚐了許多美食，他稱美國炒飯是「極品中的極品」，更無形中推廣了老泰國菜，讓這道美食重新回到年輕世代的飯桌。

美國炒飯歷史悠久，但泰國年輕人似乎更愛泡菜炒飯或日本咖哩飯；而相較於其他炒飯在街頭攤販隨處可見，很多時候僅有部分餐廳提供。經典的美國炒飯就是番茄醬炒飯，並佐以火腿、香腸、炸雞及葡萄乾等，有時還會加菠蘿，炒飯頂部還會加上一顆太陽蛋。

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起源說法多 越戰期間受歡迎

關於美國炒飯的起源則眾說紛紜，沒有一個確定的說法，有人懷疑是「意外」或是剩菜創造的，在越戰期間非常受到歡迎。

其中一個知名的故事，一名叫Sureepan Maneewat的女士自陳創造了這道炒飯，她在廊曼機場負責準備飛機餐的廚房工作，1954年某天，有一次航班取消了，剩下一大堆早餐材料。

Sureepan Maneewat因此用番茄醬炒飯，再加上火腿、香腸等，恰巧一名美國士兵路過好奇，問她這是什麼菜，她遂打趣回答道：「美國炒飯。」經典就此誕生。

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其他有趣的起源說法，包括由一位廚師在越戰期間為駐守呵叻和烏隆他尼的美國士兵所創；或只是100年前在華欣「火車炒飯」（Khao Pad Rot Fai）的延伸。

明星加持 老菜爆紅順勢促銷

1961年，Tip-Top是曼谷首家供應美國炒飯的餐廳，無論這道菜起源為何，炒飯是泰國美食隨時間進化的例子之一。如今感謝明星的宣傳力量，該餐廳也順勢推出美國炒飯和粟米湯的組合，讓這道泰國美食再度重回人們視線。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】