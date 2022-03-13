酒店客房小電器極講究　Dyson風筒成噱頭　這款如螢火蟲打卡必備

結束疲憊的一天，回到酒店房間，入夜模式的燈光系統由近到遠緩慢亮起，窗紗和窗簾無聲降下，而電視打開、藍牙音箱連接後的一聲「welcome back」，讓人頓時有了回家的感覺。



相信大家也體驗過相似的驚喜時刻，或許是因為咖啡機一次出色的表現、唱片機勾起的一段回憶，以及捲髮棒解決了緊急見面的燃眉之急。相比十年前，如今的客房已經逐年增加了小電器的數量，它們由點到面、形成網絡，直接而迅捷地解決了我們大部分需求，而不必事事求助前台。

對於酒店來說，這類小家電的選擇，無疑是表達個性的另一種方式。優秀的選擇，不僅告訴我們酒店用料紮實、住客體驗優先，品味也是對胃口的出眾。（點圖放大閱讀）👇👇👇

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一個百年追求極致， 一個大玩復古搖滾

B&O丨Marshall丨藍牙音箱

音箱裡的愛馬仕，非Bang & Olufsen璟宜達莫屬。這是一個擁有百年歷史、卻一如既往矢志創新的公司，它們讓全世界記住了丹麥設計。但B&O的設計感永遠不曾拘泥，他玩簡約、也玩奇形怪狀；玩復古、也玩賽博朋克。總而言之，不會玩的B&O不是好B&O。

愛B&O的、懂B&O的人不少，肯在客房用它家藍牙音箱的如東錢湖JUN和外灘W等酒店，就可以說對住客的耳朵非常厚道了；而用上一整套B&O音響的酒店，也只有珠海瑞吉和北京怡亨等酒店的總統套房可以如此財大氣粗，業主必定也是音響發燒友。

同樣在業內玩得轉的，還有復古潮流的專業音箱品牌Marshall。潤滑的木質外框和經典的荔枝紋皮革包裹著燙金logo和黃銅面板，以及一顆熱愛搖滾的不羈靈魂。相比B&O，馬歇爾的形狀圓潤方正，沒有那麼奪人眼球，但主打情懷的小而美酒店或民宿往往對其青眼有加，畢竟在出片的細節上，馬歇爾音響不會輸給任何人。黑石M+公寓、康定RGB、建德樸宿所在……長長的打卡清單等待著搖滾青年們。

膠囊咖啡機還分意式與法式

Lavazza丨LOR丨膠囊咖啡機

膠囊咖啡機的內捲近年來也日趨激烈。千篇一律的Nespresso帶來的厭倦和咖啡文化的進一步滲透，迫使酒店向更時髦精緻的品牌們靠攏。作為意式咖啡和法式咖啡的代表，Lavazza和LOR各行其道。前者試圖完美復刻一杯意式濃縮，後者以高級包裝「時髦精」聞名。

Lavazza原是意大利教父級的咖啡品牌，但它認真做起咖啡機來一樣毫不含糊，甚至更勝一籌——它可是創造了首款可以在太空站上使用的咖啡機。在廈門安達仕和上海柏凡音樂酒店，你就能有幸體驗到Lavazza的純正意式咖啡。濃烈色彩、完美細節和絕佳手感的意式設計，配以Lavazza拿手好戲的a modo mio系列膠囊咖啡，哪有咖啡愛好者不被折服？

而來自法國JDE、卻經常被視為Nespresso咖啡機高端線的LOR，出品的咖啡品質穩定、口味均衡。但與咖啡機同時出現的LOR膠囊，卻是璀璨靚麗的金紫碰撞色，在國際知名度和辨識度的層面上可以說贏很大。

每一度，都可控

SMEG丨電熱水壺

SMEG認為，燒水是一門技術，也是一門藝術。45度的水沖奶粉最好、55度是蜂蜜水的最佳溫度、70度最能激發綠茶香氣、100度沖泡烏龍茶會更加香醇——每一度都應恰到好處。

工匠精神的SMEG控溫電熱水壺就為此而生，它延續了50年代復古的經典造型，可以在20分鐘內保持指定溫度，讓住客不用擔心「喝錯水」。杭州秋水山莊、麗江HYLLA物與嵐和黃山安卓梅達等酒店都表示，用過都說好。

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一顆唯美的光球

Menu Carrie丨手提檯燈

燈具是酒店客房必備但往往不被關注的一環，但是Menu Carrie表示，檯燈也可以極致唯美。在它的誕生地丹麥，又冷又長的冬天需要一捧橘光烘托溫暖舒適的氛圍，丹麥詞語「hygge」形容Menu Carrie的檯燈再合適不過。

當你把它擺在床頭櫃和茶几上，它是小檯燈；當你拎著它走到室外，從旁看去，像飄過了一盞燈籠、一輪淡月，或是一簇螢火蟲。在哥本哈根THE AUDO酒店和佛士羅浮宮索菲特酒店，你可以細細把玩這款檯燈，也可以心動後把它帶回家。

風筒也能帶來視聽享受

Dyson丨風筒丨捲髮棒丨直髮夾

Dyson系列風筒成為酒店拿得出手的噱頭已有不短時間。以往裝在抽屜布袋裡的風筒，如今堂而皇之的擺在檯面上供人欣賞。就好像沒有它，都不配被稱為奢華酒店一樣——今年杭州柏悅等酒店還是不得已順應了這股潮流，換上了最新款的戴森。

不得不說戴森的高顏值確實難以比擬，哪怕沒什麼頭髮的我也樂意擺弄一下標誌性的圓筒，聽聽它利落的呼嘯聲。有些酒店對女孩們更是貼心，他們開始配備戴森同系列的捲發棒或直髮夾，甚至內捲到多選幾個接頭以適應不同場景的地步。

越來越好用的戴森、越來越內捲的戴森，也許會讓你第一次愛上護理秀發。

其他小電器

Tanita體重秤、Daewoo掛燙機、Aroma香薰機、Technics黑膠唱片機，還有現在隨處可見的小度小度和某某精靈……客房裡的精緻電器們越來越複雜，越來越細分，身為酒店控的我們樂在其中，在不斷的見識新花樣後選擇屬於自己的那一款，最後在家中可以日夜相見。你也有鍾情的小家電嗎？歡迎推薦給我們，給大家提供更多的選擇！

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