Staycation｜銅鑼灣柏寧酒店　職員態度滿分　泳池欠奉gym較侷促

銅鑼灣柏寧酒店開業於1975年，前稱華都酒店，於1985年9月才易名為柏寧酒店，2014年11月雅高酒店集團跟柏寧酒店簽訂管理協議，自此酒店成為鉑爾曼酒店品牌一員(Pullman Hotel)，而其英文名稱更改為現稱：The Park Lane Hong Kong, a Pullman Hotel。

文：阿迪哥



香港柏寧酒店 位置

酒店位於港島銅鑼灣鬧市，鄰近銅鑼灣港鐵站，酒店大廈內亦包含商場，而對面就是皇室堡商場，對於遊客來講位置極之便利。

辦理入住 香港柏寧酒店

首先講吓，酒店大門嘅禮賓部，其中一位職員服務態度真係超好，見到阿迪哥過馬路會講一聲「老闆小心睇車呀」，其實一句說話好簡單，但已經令人感覺好窩心。

按圖細看酒店入口、大堂和前台▼▼▼

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踏進酒店大堂燈光好昏暗，即使中午時分都感到夜店嘅感覺，阿迪哥就真心不喜歡這種色調，前台分開兩部分，左手邊是一般住客辦理入住及退房、右手邊嘅開放式櫃位是Accor Live Limitless銀卡或以上會員專櫃，阿迪哥是銀卡會員因此就排右手邊的會員專櫃。

阿迪哥前面辦理入住住客大約花了10分鐘，以週末來說算得上人不多、亦很快，但職員首先向阿迪哥因為久等而致歉，其實只等了約10分鐘實在不算什麼，職員的態度滿分。

職員先奉上健康申報表給阿迪哥填寫，亦主動詢問是否需要延遲退房及主動安排高層客房，整個辦理入住體驗雖然快速，但服務態度亦令人印象深刻。

香港柏寧酒店 – 高級房(Superior Room)介紹

阿迪哥今次入住最基本的高級房(Superior Room)，客房的間隔很特別，所佔空間並非是長方形，進入客房通過很短的玄關之後左手面是開放式浴室及洗手間，洗手間是正方形，洗手間的空間是房間內的一個凸出的位置，洗手間及浴室的設計感覺很像台北火車站一帶的精品商旅。

按圖細看房間入口、浴室、迷你吧、窗外景致和房間設備▼▼▼

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馬桶完全沒有間隔呈現完完全全的開放式，雖然浴室都有一道磨砂玻璃門，但實在未必每個人都能夠接受得到這種設計，淋浴間的空間尚算闊落，不過只有花灑頭、沒有雨淋式淋浴 ，而房間沒有浴缸。

浴室的備品尚算齊備，包括牙具套裝、 剃鬚刀、衛生袋、浴帽、擦鞋布、指甲銼、棉花棒、化妝棉、摺疊梳、與及連絲瓜絡都有， 不過就沒有漱口水供應，如有需要請自備。

至於沐浴備品是全球鉑爾曼(Pullman)品牌所提供的基本備品、來自美國紐約的百年草本系列老字號C.O. Bigelow，鉑爾曼挑選薰衣草薄荷精油系列，阿迪哥响之前的入住報告講過好多次，沐浴備品來說最喜歡是香水味道，而這款C.O. Bigelow薰衣草精油系列，雖然味道還不錯，但就欠缺獨有的味道。

阿迪哥很喜歡客房的顏色，以純白色及白木色拼配，色調很柔和、表面感覺亦很新淨，設計有點兒像和式、但亦接近北歐家居佈局。

尤其是很喜歡床頭櫃亦以白色質料配合淺木色，加上白色嘅電話、白色嘅Sony收音機鬧鐘，完全配合整間客房嘅色調，但只有其中一邊床頭櫃設有三腳充電插頭及USB充電插頭。

衣櫃、Mini bar櫃及摺疊式行李架均設於床邊。房間另一角是梳妝檯及配了一張玻璃圓枱，玻璃圓枱可當作工作枱、也可當作餐枱。

由於是最標準的標準房，相信窗外景觀亦是酒店中最差的，雖然是高樓層、但窗外對正皇室堡及旁邊的建築物，因此可以說是沒有景觀。

值得一提係酒店沒有提供開夜床服務，不過呢項服務對於阿迪哥就沒有什麼大不了。

行政酒廊

酒店的行政酒廊名為行政樓層休憩室，位於26樓，看過行政酒廊的照片景觀很開揚、亦有海港景色，不過阿迪哥今次就沒有體驗。

餐廳及酒吧

酒店內一共有三間餐廳及酒吧：

● PLAYT咖啡廳：酒店主餐廳，以富時代感工業風設計，提供早、午、晚自助餐及週末下午茶自助餐

● SKYE：天台酒吧及餐廳，用餐時坐擁維港景色

● Ebb & Flow大堂酒廊：提供輕便美食、咖啡及雞尾酒



酒店設施

酒店沒有泳池，當年酒店成為Pullman品牌一員後阿迪哥其實感覺都幾驚訝，雖然Pullman並非奢華品牌、 但畢竟是一個比較高級品牌定位，而當年酒店房間價格其實都頗高昂，一間沒有泳池的Pullman其實並非一個最佳的配對。

酒店健身中心位於5樓，健身設備齊全、健身中心的面積不算小，但因為樓底不高、而且欠缺開揚景觀，因此感覺有點侷促。

按圖細看健身中心設備和更衣室配置▼▼▼

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健身中心的更衣室內除了浴室之外還有桑拿室，不過目前因防疫措施關係暫停開放，更衣室內另有一個頗為隱秘的休息室，內裏是個很relax的環境，感覺很似Spa。

整體觀感

阿迪哥今次入住主要志在燒券，銀卡會員冇包Lounge，又冇包早餐，其實覺得唔需要去排Happy Hour，酒店又冇泳池唔洗煩住去排泳池可算是另類relax，冇包早餐就不如瞓到自然醒先決定落唔落去Playt食，點知睇完夜波一直瞓到10點幾就索性連早餐錢都慳埋，今次乜都冇包感覺反而可以更hea、完全宅响房間瞓覺、睇波都好enjoy，所以今次呢篇入住報告亦寫得特別hea。

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【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】