夜生活不只飲酒！盤點日本有趣酒吧　看企鵝賞銀河仲有偵探體驗

過去闖蕩日本時，你是否也有因為商店早早拉下鐵門、在無處可去的情況下只好早早回飯店洗洗睡的煩惱呢？



接下來就來和大家介紹幾間就算是和所謂的「夜生活」沒那麼熟悉的你，也能輕易造訪的有趣酒吧！（點圖放大閱讀）👇👇👇

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東京唯一一間有企鵝坐檯的酒吧：ペンギンのいるBAR

座落在池袋的這間「ペンギンのいるBAR」，是東京都內唯一一間可以與企鵝相遇的酒吧。邊喝酒邊眺望著在大水槽中自由自在游泳的企鵝們，有種不論是工作上或者生活中的煩惱都能暫時忘卻的神奇魔力。晚上七點到九點之間還會上演餵食秀，真的是喜歡企鵝的大家絕對不能錯過的夢幻空間。

ペンギンのいるBAR資訊

地址：東京都豊島区池袋2-38-2 COSMY1ビル 1F

電話：050-5890-1098



如夢似幻的浪漫星空：プラネタリウム BAR

熱愛星空的你在天公不作美的時候該如何一解思念呢？那不妨就前來這間位於白金台的「プラネタリウム BAR」吧！這裡是能與500萬顆星星相遇的時髦異空間，不論是作為女子聚會的場所、或是約會的地點都十分適合。除了有著簡直就是浪漫代名詞的夢幻場景，也有以星象儀為印象所設計的各式調酒，在滿天星斗下喝著精緻的調酒進入微醺的狀態，光想像就覺得這一切都實在是太美好。

プラネタリウム BAR資訊

地址：東京都港区白金台4-9-23 ツツイ白金台ビル5Ｆ

電話：050-5596-3827



全體僱員皆是現役偵探的神秘酒吧：プログレス

位於池袋的「プログレス」是由同名的綜合偵探社所經營的偵探咖啡＆酒吧，裡面你遇得到的所有店員可都是偵探！在這裏你能聽到「捉姦」報告書和貼身調查的小祕辛、也有竊聽和指紋採檢等小活動供體驗，得以一窺平常僅能從螢幕上略知一二的偵探行業！另外由於店裡大約九成以上的客人都是女性，就算是第一次造訪的客人也不用擔心。店內更不乏有從意大利餐廳的廚師或調酒師轉職為現役偵探的工作人員喔！因此開胃菜、配酒小點與調酒等當然也是經得起老饕的考驗。

プログレス資訊

地址：東京都豊島区池袋2-47-12 第2絆ビル 9F

電話：03-6698-2263



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彷彿走進時光屋：えびす駄菓子バー

你是否曾被劇中角色影響而想吃得不得，奈何那食物好像不知是幾代前的零食而感到遺憾的經驗呢？不用擔心，或許來趟「えびす駄菓子バー」就能滿足你這個長年未解的願望！這間不論是外觀或室內裝潢均能感受到濃厚昭和氣氛的酒吧隱身於約會聖地的惠比壽，支付座位費500日圓後就可無限取用店內的各式復古零食！懷念昭和的一切嗎？來這裡就對啦！

えびす駄菓子バー資訊

地址：東京都渋谷区恵比寿西1-13-7

電話：03-5458-5150



可光腳踩在沙灘上漫步的酒吧：砂浜 Dining Bar Shape Beach

如果上面這幾間店都沒有驚艷到你的話，不如就來這間在大阪、京都與福岡都有分店、可享受漫步在沙灘上情趣的「砂浜 Dining Bar Shape Beach」吧！在店裡你能赤腳踩在和越南峴港度假勝地同樣的灘沙，雖然是在大都市中卻能享受到亞洲度假村的氣氛，光想想就讓人興奮不已！

砂浜 DINING BAR SHAPE BEACH 梅田店資訊

地址：大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル 1F

電話：050-5593-1490



經得起疫情考驗的酒吧！

看到這邊你是否也很興奮地想要把一些店家資訊列入未來的必去清單呢？以上這些酒吧均是成功撐過那段對酒吧來說有如黑暗時期般的自肅期間，相信未來待能開放國際旅遊時，一定也還有機會可以前往朝聖，就讓我們來一起引頸期盼那一天的到來吧！

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