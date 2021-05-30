【泰國旅遊】日系剪髮初體驗　曼谷、清邁時尚人氣髮廊介紹

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-05-30 15:04

頭髮對女人的重要性女人最知道，心情不好的時候該是時候整理頭髮，心情好的時候更該整理頭髮。

在泰國難免遇到想要整理頭髮的時候，2015年重新裝潢的 Rikyu by boy Tokyo Sukumvit 正火紅，是由舊的房子重新設計，Rikyu by boy Tokyo 是日本的髮廊到泰國開設分店，目前有 Siam & Sukumvit 兩間店。因為是母公司是日本的關係，所以在 Rikyu 裡面也會有日本髮型師，同時公司內也會有內部交流以及送設計師到日本受訓交流。

我最喜歡的 Sukumvit 24 目前已經關閉，在新的 Sukumvit 32 有新的店，雖然覺得可惜那麼漂亮的獨棟店面關閉很可惜，但設計師說新的店面也非常漂亮，值得期待。

第一次去 Rikyu 只有將長髮剪短＋燙捲，髮型設計師是 P’Tuk，P’Tuk 主要是髮型師裡面擅長燙髮的。

自從在 Rikyu 燙完之後，就完全愛上了，所以之後到現在幾乎都習慣到 Rikyu 弄頭髮，但是因為另外一個朋友推薦其中一個髮型師 P’Preaw，P’Preaw 是 Siam 分店的負責人，也是很擅長燙髮，所以後來幾乎都是給 P’Preaw 燙髮。

除了有一次陪台灣朋友去，朋友來泰國玩也想要去弄，所以當天幫他預約，是由 P’Nui 剪的，朋友剪完超好看！所以有一次沒有特別要燙頭髮也就改成給 P’Nui 剪。

我覺得在 Boy Rikyu 剪頭髮服務很好，店內裝潢的非常漂亮，每次洗頭時都很想跟洗頭助理求婚，因為真的太舒服了。價錢方面雖然在泰國是貴的，但與台灣的理髮店相比，價錢差不多（剪髮約台幣 700–1,000，燙髮約 2,500–3,500 之間）。雖然我沒有嘗試過，但是 Boy Rikyu 最強的是染髮，但是價錢不便宜就是了。

偷偷說，很多泰國設計師們也都是這裡用頭髮～

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位於 Thong lor 的新店，整間店應該維持「家」的感覺，但整體又更大了一些，基本上內部裝潢與外部的感覺與原本的店一樣。

這次去只有剪而已，是給 P’Tuk 剪的，把原本有燙的地方修掉，但沒有補燙，因為希望可以之後留長一點再燙（但感覺又離及肩長髮距離更遠了一些）。

我自己很喜歡新店的原因是，新店位址算是一個小 Community，包含我第一年來泰國就非常喜歡的日式咖啡店 Spoonful Zakka（Scone 在心目中有前三名）！剪完頭髮務必一定要去光臨一下 :)

這次的燙髮也是交給 P’Preaw，一樣是冷燙，蠻喜歡這次的捲度，好整理，又不會太短。（方格子授權使用）

About Boy Rikyu 如何預約：建議可以打電話或是私訊粉絲團（英文、日文可通） 泰國髮型師會比較便宜，但也可以預約日本設計師。

同場加映：Roof Hair Salon & Shizen Chiang Mai

別小看 Rikyu，因為髮廊已經有很久的歷史，包含進入泰國已經約 10 年，所以也不乏裡面的髮型師出去開店，接下來要介紹這兩間我沒剪過，但是有朋友們都是跟著設計師出走的新髮廊～

按圖睇睇兩間泰國同樣有名且裝修別緻的Salon！▼

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12 月初去清邁玩的時候，馬上就在去之前預約了剪髮，那時後是用寄電郵的方式預約，但是後來跟設計師 P’Prai 詢問，她說我真的超幸運，因為平常她是不看電郵的，不知為何早上用手機時剛好看到我的電郵彈出來，所以才有回覆我，不然一般還是建議直接私訊粉絲團預約就好囉～

Shizen 的店是靠近 Bann Kang Wat，如果有安排這個行程的人可以安排在同一天，另外也要推薦在 Shizen 前面的民宿 Pai Yan Noi ！是非常可愛的民宿，推薦大家有機會一定要去住～

回到剪頭髮的體驗，Shizen 的設計師 P’Prai 之前曾在曼谷 Boy Rikyu 工作過，Shizen 是一人工作室，因此如果是燙頭髮染頭髮，比起一般髮廊可能會再慢個 30 ~ 45 分鐘，像我這次有燙髮，就會比較慢一些。

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因為是一人工作室，所以相對有很多時間跟設計師聊天～訪問了 P‘Prai 才知道她不是清邁人，是在一次到清邁旅遊之後，就徹底愛上清邁，同時決定要離開曼谷來清邁開自己的工作室。

P‘Prai 謙虛的說這一切是有幸運女神的眷顧，像是決定要來的時候 Bann Kang Wat 剛好有空房，決定搬離 Baan Kang Wat 的時候又遇到現在的工作室出租，每次都在千鈞一髮之際遇到貴人相助，也就這樣待在清邁 4 年的時間。

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我問 P’Prai 為什麼這個想逃離曼谷，她說以前做學徒只有一天休假，這一天的休假總是覺得特別珍貴，想去運動做瑜伽，但每次都在做瑜伽的時候睡著，後來差點放棄學徒這條路，直到考上髮型設計師的隔天，拿起剪刀幫客人剪髮時，才感受到與剪頭髮這件事連結在一起，等到過一兩年累積經驗後，遇到合適機會，就依然決然來到清邁開設工作室。

我問她有沒有想要請助手，她說以財務面跟實際面她都不想請，因爲自己想要的是自由度，有助手後也就意味要負擔別人的人生，這是他目前還沒有考慮的。

我自己很滿意這次的髮型跟與 P’Prai 的聊天過程～如果有機會回到清邁一定會來拜訪跟剪頭髮。

P.S. 清邁的剪髮燙髮價格大概是曼谷的 85折～

About Shizen Chiangmai 如何預約：建議可以打電話或是私訊粉絲團（英文可通）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Jampa Chang，原文：走！去泰國剪頭髮（曼谷＆清邁日系髮廊推薦）】