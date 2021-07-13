泰式和菓子「露楚」：甜過初戀、鮮艷精緻的姆指甜點　製作超容易

泰國人非常喜歡吃甜食，說到泰國甜點，來泰國旅遊的朋友應該都會看見一種外型像迷你蔬果、顏色鮮豔明亮的精緻甜點。這款精緻的泰國甜點「露楚 (ลูกชุบ;Luk Chup)」，據說流傳自葡萄牙。拇指大小、精緻賣相被稱作「泰式和菓子」，也作為泰國王室美食。究竟這款泰式和菓子「露楚」是如何製作而成？吃起來口感如何？讓小編告訴你吧。
泰國甜點「露楚」 泰式和菓子
泰國甜點「露楚」又名泰式和菓子，是一款精緻的傳統泰式甜點，也是節慶典禮不可缺少的食物，也作為泰國王室美食。從外表上看，它只有拇指大小，呈迷你水果和蔬菜的樣子，顏色鮮豔明亮，如今泰式和菓子在泰國集市上隨處可見，有機會品嘗的小夥伴可別錯過！
泰式和菓子製作方法
泰式和菓子「露楚」的主要原料是綠豆，再配以白糖、椰奶和食用色素製作而成，可以理解為一款長得好看的綠豆糕食品，它的製作方法也非常簡單。
點圖看「露楚」的簡易製作方法👇👇👇
+4
內餡甜過初戀的「露楚」
製作完成後的泰式和菓子露楚，味道甜蜜，外層刷上洋菜的滑溜、Q彈口感，搭配上綠豆沙內餡的綿密，風味獨特。雖然偏甜，但拇指大小，一口甜蜜的剛剛好。
此外，內餡綠豆具有清熱的食用功效，特別適合泰國的氣候，配上涼茶解膩，是一款老少皆宜的甜點。如果你也想試試親手製作這款泰國甜點，趕緊按照上面的方法動起來吧。
同場加映：泰國每日有10個鐘唔准飲酒原因係…？推介泰象以外3款高CP值啤酒👇👇👇
+38
同場加映：泰國酒店8大靈異傳聞 女鬼做枕邊人 曼谷這間最猛鬼👻😱👇
+9
同場加映：旅遊氣泡幾時有泰國？網民數港人愛遊泰10個原因 最愛泰國人有禮👇👇👇
+12
【泰國手信懶人包】零食飲品果乾生活用品 60件抵買手信全攻略「歡樂排骨湯」與「笑嘻嘻多士」 泰國曼谷大麻餐廳開業泰國旅遊｜跟著Blackpink遊曼谷 米芝蓮餐廳夜市摩天輪應有盡有泰國新景點｜波音747變身曼谷網紅Cafe 食完飛機餐入駕駛室打卡【泰國曼谷】JJ Market外Shopping好去處！精選6間人氣選物店【泰國曼谷】全球首間東方快車酒店開張！高度還原車廂內籠奢華感泰國旅遊｜精選曼谷10間附設Sky Bar酒店 飽覽無敵夜景兼歎美酒【泰國旅遊】4間布吉島頂級度假村推介 放鬆避世最佳選擇！【泰國旅遊】泰北清萊3大人氣景點推介 美食達人必到3個地點搵食【泰國旅遊】芭堤雅Villa住宿體驗 超適合新婚度蜜月或情侶入住【泰國旅遊】曼谷4間頂級奢華酒店推薦 鄰近人氣景點昭披耶河【泰國旅遊】華欣自由行攻略 一文睇盡9大景點、6大美食交通推介【泰國旅遊】清邁4大夜市比併：週六夜市美食多、長康路啱買手信【泰國手信】曼谷7-11必買清單！26款人氣零食、飲品、藥妝品推介
延伸閱讀：
【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】