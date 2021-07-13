泰式和菓子「露楚」：甜過初戀、鮮艷精緻的姆指甜點　製作超容易

泰國人非常喜歡吃甜食，說到泰國甜點，來泰國旅遊的朋友應該都會看見一種外型像迷你蔬果、顏色鮮豔明亮的精緻甜點。這款精緻的泰國甜點「露楚 (ลูกชุบ;Luk Chup)」，據說流傳自葡萄牙。拇指大小、精緻賣相被稱作「泰式和菓子」，也作為泰國王室美食。究竟這款泰式和菓子「露楚」是如何製作而成？吃起來口感如何？讓小編告訴你吧。



泰國甜點「露楚」 泰式和菓子

泰國甜點「露楚」又名泰式和菓子，是一款精緻的傳統泰式甜點，也是節慶典禮不可缺少的食物，也作為泰國王室美食。從外表上看，它只有拇指大小，呈迷你水果和蔬菜的樣子，顏色鮮豔明亮，如今泰式和菓子在泰國集市上隨處可見，有機會品嘗的小夥伴可別錯過！

泰式和菓子製作方法

泰式和菓子「露楚」的主要原料是綠豆，再配以白糖、椰奶和食用色素製作而成，可以理解為一款長得好看的綠豆糕食品，它的製作方法也非常簡單。

點圖看「露楚」的簡易製作方法👇👇👇

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內餡甜過初戀的「露楚」

製作完成後的泰式和菓子露楚，味道甜蜜，外層刷上洋菜的滑溜、Q彈口感，搭配上綠豆沙內餡的綿密，風味獨特。雖然偏甜，但拇指大小，一口甜蜜的剛剛好。

此外，內餡綠豆具有清熱的食用功效，特別適合泰國的氣候，配上涼茶解膩，是一款老少皆宜的甜點。如果你也想試試親手製作這款泰國甜點，趕緊按照上面的方法動起來吧。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】