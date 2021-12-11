泰國美食｜一口一碗正宗泰國船麵 每碗賣$3.5！一次吃50碗不稀奇

你可別以為這是吃剩的麵，這其實是泰國最小的麵「船麵」，又稱船粿條，感覺一口就能吃完一碗。那應該如何製作？又有哪些店家推薦？接下來，和VISION THAI 看見泰國小編一起認識這碗神奇的泰國船麵。



點圖認識泰國船麵的起源、製作方式及推介👇👇👇

船麵起源

船麵源於昔日泰國水上生活，在陸運普遍不發達的年代，交易買賣在船與船或船與河岸間進行。當時為了防止在船上吃麵時會翻倒，所以船麵都是小碗盛裝，方便人們在船上進食。如今船麵已上岸，陸面上店家保留小碗傳統，有些店家甚至將容器作成船造型。

船麵製作與食用

通常，販賣船麵的船家會舀一碗加鹽的生血淋在盛著粿條的小碗裡，接著注入香料燉煮的肉湯，因此船麵也稱作生血粿條。

船麵容量小、價格相對便宜，一碗15泰銖，一般店家供應豬血，有些則提供牛血選項，還配有炸豬皮或脆皮餛飩皮。船麵店內總會看到一桌桌的食客小碗堆高高。

甚至有人能一下子吃掉近50碗，就像動漫《火影忍者》裡的雛田連吃46碗麵的景象在現實中重現了。（店家不會覺得要洗這麼碗很麻煩嗎？）

船麵推薦

曼谷勝利紀念碑有船麵一條街，泰國大城船麵也非常有名，如果你有機會來泰國，一定要來挑戰下，看看能吃幾碗、堆多高！

同場加映：石澳情人橋終重開 歐陸風彩色小屋打卡歎泰菜半日遊👇👇👇

+ 5

同場加映：屯馬綫新站10大掃街必吃名物 土瓜灣歎韭菜餅、宋皇臺食泰式串燒👇👇👇

+ 4

同場加映：遊泰必吃曼谷十大美食 泰國海南雞飯都分兩種？👇👇👇

+ 6

延伸閱讀：

認識泰國榴槤4大家族！榴槤怎麼挑？6種美味吃法一文懂

夏日特輯｜4樣必吃消暑泰國美食，泰國人：加冰塊就對了啦！

【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】