盤點世界頂尖豪華特色酒店自助餐　過百菜式每週換這間開足24小時

旅行除了要精心挑選酒店之外，好吃豐富的自助餐也是不可以錯過的。



這裡就為你推薦全世界最棒的酒店自助餐，主餐、小吃還有甜品，讓你吃遍各種的美食。

全球哪幾間酒店的自助餐值得一訪？（點圖放大看看）▼▼▼

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Atlantis The Palm - Dubai

這家酒店的自助餐是在迪拜規模最大的，位於Saffrron餐廳的自助餐廳，有包括海鮮和壽司一共多達20個的現場烹飪站。主要的料理包括東南亞、印度和海鮮，多達200多種的美食料理，而且每星期會有不同主題的料理，還曾經獲得亞洲最佳的自助餐獎。

La Mamounia - Marrakech

這家酒店在1923年就已經開業，在2020年重新開張，以Ardeco風格作為設計概念。他們的自助餐是以摩洛哥和地中海飲食料理所組成的早餐自助餐，可以在游泳池旁邊享用早餐。他們特別有名的是甜品。

The Landmark London - England

這家酒店的自助餐可以在他們中庭的冬季花園享用餐點，這個中庭的設計覆蓋了玻璃式的天花板，可以引進自然的光線。在冬季花園可以體驗到歐洲風格的晚餐，非常浪漫。

Sofitel Bali Nusa Dua - Bali, Indonesia

這家酒店的自助餐是24小時全天營業，料理包括西式、日式、印度式還有歐式可以選擇。另外，絕對少不了的就是各種各樣的零食甜品，而且他們還會定期舉行各種不同的飲食活動，像是無限暢飲葡萄酒、啤酒和香檳等活動。

想要一次嘗試各種不同國家的料理，只有在自助餐可以體驗得到。如果你也喜歡自助餐的話，疫情過後考慮來個自助餐之旅，你覺得怎麼樣呢？

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