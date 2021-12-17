為甚麼脫單那麼難？復旦教授一針見血的愛情剖析：性魅力很重要！

沈奕斐是復旦大學的社會學副教授，一次偶然，她的一段課堂講座視頻。《為什麼脱單這麼難？含脱單指南》被學生傳上網，獲得了159萬的點擊。不僅點擊率高，很多人更是從頭看到尾。

自述：沈奕斐 ／撰文：陳薇沁（一条） ／責編：陳子文（一条）



「沈老師，太多年輕人需要脱單了！」

2020年開始，她開了一門《社會學的愛情思維課》，將「戀愛博主」作為自己的副業，站在社會學的角度去探討：

為什麼「脱單」成了近兩年年輕人最緊迫的戀愛睏境？

女性該不該選擇「普信男」（意指：普通且自信的男性）？

男性如何避免好人卡？

成年人怎樣才能得到性愉悦？

00後、05後該如何談戀愛？

10月，一條拜訪了沈奕斐的家，見到了結婚20年的她和先生商建剛，聊了聊「戀愛和婚姻中的自我成長」。

沈奕斐的愛情課

聽沈奕斐說話，後勁很大。她對愛情的解讀十分犀利，乍聽起來有點冷酷，語速也快到彷彿開了倍速，觀點一劍又一劍地刺中你。但再回想，她說得又頗為客觀。糟糕的、美妙的、順利的、坎坷的愛情，正是我們每個人的真實經歷。

在生活中，她的家雜亂而温馨，她喜歡窩在客廳的粉色皮沙發裏看小說、寫文章，先生商建剛則伴隨在一旁的木桌工作。兩人的日常相處，屬於那種不知不覺撒了一路狗糧。你很難聯想到他們45歲了，已經養育一兒一女，常年跟老人生活在一起，在各自的領域裏奮鬥，每天都要面對教育問題、工作壓力、老人贍養……這對夫妻彷彿吃了這世上本不存在的愛情保鮮劑，讓最容易蹉跎的感情，維持在一個熱烈的温度。

當初為了維持「一人賺錢、一人學習」的婚姻狀態，商建剛決定自己先賺錢，支持沈奕斐繼續在復旦攻讀社會學博士。於是她開始系統性研究「社會性別、家庭社會學和情感社會學」，並留校成為了一名老師。如今，沈奕斐開授親密關係、性教育相關的課程，成為復旦學生票選的「最受歡迎的老師」。

在她的愛情觀中，有一個基礎性的前提：

我們的社會在經歷一個從家庭主義走向個體化的過程，現在，愛情的目的是為了個人幸福。這時候，愛情腳本的邏輯就變了。由此，新的問題產生，我們應對的方式也隨之改變。

相關文章：心理測驗｜渴望愛情卻長期單身？即測想脫單的你欠缺緣分還是勇氣（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 12

以下是一条與沈奕斐關於「愛情」這門課的採訪精選。

Q：一条；A：沈奕斐

1. 母胎單身，有可能脫單嗎？

Q：是很迫切的問題，「母胎單身」真的有機會脱單嗎？

A：完全有機會脱單。我真的收到了上千封來自學生的郵件諮詢愛情，其中至少10%是關於脱單。實際上脱不脱單背後是個認知困境，它不是個條件困境。很多人說我不夠漂亮，所以我可能找不到男朋友，可是你會發現很多時候很漂亮的姑娘她也結不了婚。 結婚不一定是好，但是至少側面反映我們不能進到一個更深度的親密關係。

脱單不是第一步、第二步、第三步這些所謂的技巧，而是你在認知上有沒有打開對親密關係的想象，你有沒有對他人產生好奇心。愛情是我對很多人有好奇心，或者我跟別人形成連接的能力很強，連着連着我就發現這個人我不僅想和他聊天，我還想跟他上牀，這個時候你會發現友情就變成了愛情。

所以愛情是個結果，它不是目標。

2. 這個時代，愛情有甚麼不一樣？

Q：您提到如今愛情腳本的邏輯變了，如何理解？

A：今天你會發現這個社會已經從家庭主義，走向個體化，你需要自己去選擇做什麼，並承擔這個後果。舊腳本是過去的家庭主義，結婚是為了傳宗接代、光宗耀祖。這種關係對女性和男性的要求是符合角色，你符合做妻子的角色，你符合做丈夫的角色。

新腳本是這個時代給到大家的，愛情不再是符合角色，而是達到兩個個體之間互相的交流，裏面既有兩個獨立個人的分界線，同時又要重建一個窩。新腳本的好處是它充滿激情，生活特別新鮮，但缺乏舊腳本的穩定性，時刻伴隨着破裂、出軌、心碎。

Q：新腳本下，男女產生了一個擇偶的錯位？

A：以前我們經常講三觀不合，現在出現了「性別不合」。男女兩性在親密關係的發展上，走在了一條截然不同的道路。女性在社會化大生產的過程中走出家庭，但男性並沒有回歸家庭，而且他的原始累積壓力是更高的——我們希望他要買房，提供更好的經濟條件。

男性覺得我更需要被照顧，因為我工作太辛苦了；女性說我也需要被照顧，我的自我意識也起來了。相對女性，可能有很大一部分男性還沒有選擇從舊腳本里走出來，他會對女性有傳統的美麗、温柔、賢淑的要求，所以我們就看到了這種錯位。

相關文章：心理測驗｜你常被人誤解成哪種人？7條問題看你是重色輕友或勢利（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

+ 11

3. 新腳本裏追求愛情，有甚麼注意點？

Q：新腳本的女性應該怎麼追求愛情？

A：很多人喜歡問我，假設你現在是單身，那快遞小哥你能不能接受？為什麼不能？他們裏面也有一些是本科學歷，就算是高中學歷，他可能社會閲歷很多，我們也很聊得來，那就可以了。因為我人生裏面不是所有的希望都要在婚姻裏執行，還有別的部分。我們第一步要做的是不帶評價地去看待各種人。去和更多人形成更好的連接。

Q：女性擇偶時容易陷入了怎樣的誤區？

A：我有一個性格很要強的女性朋友，她覺得身邊沒有符合她擇偶標準的男性。我跟她說：「我們之所以努力，是因為想給自己更多的選擇，那就意味着我們也可以選擇事業不那麼成功、不那麼掙錢的對象。

如果他願意在家做家務活，這時你不要嫌棄他吃軟飯，因為這也是他一種很美好的品質。她立刻跟我說：「沈老師，你這不是叫我『下嫁』嗎？」我說你看「下嫁」這個概念就是過去的舊腳本。

今天的新腳本，兩個獨立個體是平等的，可能我事業比你好一些，但我長相沒有你好；可能學歷比你高一些，但我家庭背景不好……如果你還沉浸在舊腳本里的「門當户對」（這樣的男性所需要的太太，可能更需在家庭裏做更多犧牲和努力），就不要用新腳本要求對方說：我要獨立自主。

選擇的前提是不能雙標。

Q：無法跟「渣男」「普信男」談戀愛嗎？

A：普信男背後很可能是現在講的「爹味」，就是我很想教育你，你不喜歡，但這種做法可能也不傷害你。很重要的一點是，我們女性也得學會普通而自信，雖然很普通，但我也有驕傲的地方。我特別不喜歡動不動給男性貼「渣男」、「直男」的標籤，給女性貼「綠茶婊」的標籤，一個人是很複雜的。

比如我先生就是個很典型的直男，經常有人問我：作為一個女性主義者，你是怎麼能夠接受這樣的直男？我說，女性主義給我最大的幫助就是不要價值判斷這些差異化，我的東西不一定就比別人高。

Q：為什麼老實人總會收到好人卡？

A：有兩種可能性。

一種是這個老實人對誰都很好，有一天突然告訴你「我喜歡你」，人們會覺得這個老實人是因為選不到別的，所以選我。而在當今這個愛情新腳本里，獨特性太重要了，我希望你看到我的不同，所以有的時候霸道總裁反倒比「中央空調」、「婦女之友」要好——你誰都不理睬，只理睬我，是不是我很獨特。

第二種是因為你「看着比較無聊」，這是一件很殘忍的事，所以性魅力很重要。有的人真的會很執着於自己的某一款髮型或某一種穿着，但這種髮型、穿着在大多數女性裏並不受歡迎，如果你不想改，就會收到很多拒絕，你就等待一個很小眾的人來欣賞你。

還有談吐上的缺陷，有人會問「是不是社會秩序是性吸引的毒藥？」完全不是，不是這個人太有「秩序」所以不吸引人了，而有可能是性格上的缺陷太明顯，你跟他聊什麼都沒有回應，在戀愛裏的魅力就不足。

相關文章：單攻略｜7招衝破曖昧成戀人必殺技！惹他吃醋嫉妒即被抱緊處理（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 26

4. 性教育為甚麼重要？

Q：「為什麼你一喜歡我，我就不喜歡你了？」

A：這個事情你要細品。當別人喜歡我的時候，這個人喜歡的是包括我的身體，他對我有慾望，是不是因為：我對別人對我有慾望這件事，很排斥。

一個特別善解人意的姑娘找到我說，身邊不缺男朋友，但每次戀愛談到最多半年就談不下去了，她提到對方身上各種奇怪的原因，工作狂、斤斤計較、媽寶男……我們深入地聊，發現她從小就被媽媽灌輸女性要潔身自好，所以每次戀愛談到男方一旦提出了性需求，她就會立馬覺得自己的愛情被玷污了。

愛情它有個很重要的意義，就是性慾的昇華，這種性的關係讓人感受到層次豐富、更加愉悦的愛。

Q：你為什麼要用「小黃文」作為教學素材？

A：很多女性找到我說，她們的第一次性經歷特別疼痛，個案甚至出現痙攣。可是生理學上女性第一次疼痛的比例不應該這麼高，為什麼會這樣？然後我發現，很多女性的性教育是從言情小說上「學習」到：第一次性經歷是會痛到昏死過去的。

小說上會描寫這個女主角「整整一夜，她昏了又醒了無數次，在他手下被迫完成了從女孩到女人的蜕變」，這使很多女性在第一次中過度緊張，所有感官都在聚焦說我有沒有不舒服，有沒有疼痛，而不是我是不是快樂，他是不是方法到位。

特別有意思，一個寫言情小說的作者曾私信我說，其實自己是沒有性經驗的。

Q：那麼，男性性教育呢？

A：AV片是拍給男性看的，它其實是想要讓男性覺得爽，女性在裏面是個工具。但其實這些姿勢，現實生活中的女性肯定是不舒服的，一場性關係裏不需要這麼多的翻來翻去。

所以男性學習了這樣的影片，他會認為裏面的「誤區」是「知識」。女性其實可以教他們一些具體的方法，怎麼做是我喜歡的，對方其實也是願意調整的。

並且，我們都缺乏性愉悦的性教育，沒有人告訴你什麼樣的性是好的，特別容易成為性恐慌教育。我們學者並不是想講情色的東西，但這一塊真的需要更多的機會去討論。

5. 婚姻裏的各種複雜關係

Q：在親密關係中，我始終沒有安全感怎麼辦？

A：自從我先生出現在了我的vlog裏，他的各種訊息就被人翻了個底朝天，網友都想幫我找找「有沒有他跟別的女性親密的線索」。

我們倆就開玩笑說：你永遠無法證明的就是你沒有出過軌。

愛不愛，你自己是一定能體會到的。與其把精力放在如何防止另一半跟別人有染，不如想想我怎麼做才能讓你更快樂一點點。

Q：如何守護婚姻的邊界？

A：配偶是沒有權利說你不能出軌的，不能出軌的權利和責任由你自己來承擔。而不是「你對我不夠好、所以我去出軌了」，不成立。把這個牆給砌起來，異性朋友交往的邊界在哪裏我們很清楚，每個人守自己的邊界。

我跟我先生，兩個人經常暢聊想象中的「離婚後的快樂生活」。我們都覺得我們倆會過得很好，以性格來看，都能再找到一個伴侶，且還是能維持自己的經濟開銷、保持自己的愛好……最終，他說：「可是我覺得相對於離婚，我還是覺得跟你在一起，更快樂。」

商老師最喜歡引用的名言之一：婚姻是愛情的墳墓，但沒有婚姻愛情將死無葬生之地。

Q：如何規避爭吵？

如果婚姻裏沒有一些禁忌的話，就會變得沒有底線。婚姻裏一直有「敏感詞」這個說法。我們倆剛結婚的時候，經濟比較緊張，但我又覺得該花的錢必須要花，所以商先生就會問我：你又不掙多少錢，你把我的錢花到哪裏去了？我就很生氣地說：這不是你的錢，是我們的錢，你這個鄉下人。他覺得我攻擊他的出身，火徹底被點了起來。

後來，我們簽了個協議，我不能說他「鄉下人」，他不能說我「不賺錢」。如果夫妻當中約定了一些敏感詞，像核武器一樣你不能去碰，就可以減少80%以上的爭吵。

Q：離婚是一種出路？

A：離婚的處理會比你想象中複雜，有財產的分割、撫養權的討論、雙方父母贍養問題、對過去經濟共同體一些問題的補充等等，但今天的離婚，在我看來也是正常的。 當婚姻不再給我一種港灣的感覺，把它分掉，其實對你來說也是件好事。

6. 在好的愛情裏自我成長

Q：好的愛情帶來最大的益處是什麼？

A：好的愛情就是會讓你成為更好的自己。因為我們只有在親密關係中，才會看到赤裸裸的自己，情緒失控、爭吵、悲傷、挽留，成長在這種自我鏡像的對照和衝突中成長起來。這個過程中，時時刻刻看到自己和對方，都是獨立的個體，不是愛情的工具。在鏡像思維的衝突中，不斷完善自己，找到一個最舒服的狀態，同時也是你和社會連接最舒服的狀態。

我研究親密關係，有很大一部分是因為我的孩子。我以後會死掉，但是孩子還活着，我想給他們創造一個更好的世界。我女兒馬上要滿18歲了，她最近戀愛了，遇到了一些情感的困擾，我會提前跟她溝通4點。

致00後的愛情建議

1. 請記住你戀愛時有多快樂，分手的時候就會有多痛苦。

2. 有很多人不能接受一個高中生進入戀愛，所以你會要承受這些壓力，不要覺得人家是老古董，人家也有一套自己的邏輯體系，你得學會如何去處理。

3. 從中國的法律來講，14歲以下你是從中國的法律來講，14歲以下你是沒有性行為的權利的；14歲到18歲是半行為能力，如果18歲之前發生性關係，你需要讓媽媽知道；18歲以後這個權利是你自己的。

4. 一定要記住你的安全主控權是握在自己手上，不能交給別人，學會底線的保護。

相關文章：脫單｜曖昧期的5個戀愛禁忌 欲擒故縱有度 踢走憑實力單身厄運（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

相關文章：戀愛脫單｜是我在單戀還是他也有意思？曖昧期男生有這6種試探（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 12

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】