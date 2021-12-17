交友App識朋友望脫單　結果遇渣男、色狼　這4類人或許不適合下載

很多人在遇到以下情況後，就會問自己「我適合使用交友軟體嗎？」

一直遇到找炮友的……配對成功的聊兩句就沒聊了……聊了幾個月，結果一見面落差超大，失落感好強烈……根本滑不到我有興趣的對象……



從A軟體換到B軟體、用了好幾年、刪了又載載了又刪，這些我都經歷過，事實上我是在用了大概2年以後，才真正認識到一個有辦法認真交往的對象（當時遠距交往約2年），接著兩個約會對象也都算正常人只是不適合，後來快四年的時間才認識現在的穩定伴侶。

到底你適合下載交友APP結識朋友嗎？如果你容易受騙，就千萬要避免！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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適不適合使用交友軟體取決於「心態」。

我第一次下載交友軟體來使用是在上海工作的時期，那時候身邊的朋友都是一對一對，所以一開始踏入網路交友的世界，我是抱著一種「要從這些男的海選出一個男友」的心情（很老實的說我當年就是這麼渴望脫單），當時工作很辛苦、滑APP也很認真，但不確定自己到底想要什麼對象，只能亂槍打鳥。

遇過第一次約會就毛手毛腳、帶我去朋友聚會結果把我一個人晾在旁邊、開頭就說是要找「高品質的炮友」的各種爛經驗……因為這樣，我不斷刪除APP，然後過一段時間覺得很空虛，只好又重新下載來玩，就像被一個渣男牽著鼻子走。後來回台灣一段時間後，休養生息也調整心態，才開始遇見比較合適的對象，也不再覺得交友的過程很痛苦。

把交友軟體視為認識對象的管道「之一」

把交友軟體視為認識對象的管道「之一」，而非「唯一」。同時開始嘗試各種不同的交友方式，包括去參加活動、聯誼、長輩介紹、朋友的朋友、討論區……我才漸漸釐清自己對感情的定位，和使用交友軟體應該抱持的態度。 雖然這時候知道自己還是想要有個伴侶，並非想要不婚人生，但覺得單身生活也很好。

回到一開始的問題，既然它是管道之一，那麼的確會有些人不適合、有些人適合，有些人可能需要調整心態後才會更適合，像我就很不適合聯誼。

經過自己多年的體驗和與個案的諮詢過程，如果你是有以下這些特質的人，可能就不是那麼適合使用交友軟體：

1.情緒很容易受到影響

在交友軟體上會遇到各種龍蛇雜處的人，很多也許都是你日常生活、同溫層中不會接觸的人，也可能會說出一些讓你匪夷所思的話、甚至讓你感覺非常不舒服，如果因為一個輕浮、無禮、沒水準的人說了一句話；跟你感情觀落差相當大的人，用言語調戲你；聊天對象反反覆覆不懂在做什麼，而這些會讓你生氣、痛苦一整天、甚至好幾天，那麼你可能就不太適合使用交友軟體。

2.看人只能憑感覺

能夠在交友軟體上高效率交友的原因，就是能快速看到對方的長相及客觀條件（學歷、工作、年紀、興趣），但如果你認為這些都不重要，只要感覺對了各種條件都不是問題，無法從APP上的資訊判斷一個人是否吸引你，一定要看到本人才能決定，那這樣使用交友軟體會讓你陷入選擇障礙，反而會浪費時間又更焦慮。

3.拿不起、放不下

這狀況通常會發生在戀愛經驗比較少的男女，有各種堅持和擔心，像是一定要聊多久才能見面、每次約會一定要提前多久約，害怕各種可能的發展，時時刻刻都擔心對方是壞人、騙子，但若幾次約會發展不下去又會很難受，任何的付出都覺得自己很受傷，這樣的特質使用交友軟體通常也會比較痛苦。（但也許經歷幾次感情之後可以度過這樣的情緒）

4.容易受騙上當

由於交友軟體上詐騙集團確實是存在的，不論是欺騙金錢或欺騙感情，如果耳根子太軟，只要對方說一些甜言蜜語、或高報酬率的投資，就會陷入對方的圈套，那麼確實也不太適合使用交友軟體。

如果你有這些特質，可以多試試看其他方式，例如 Meet the One 的心理學交友（見面之前不聊天）、或是實體活動，因為使用交友軟體的過程可能會讓你很痛苦；或是你也可以有意識的去認知到這些特質，試著調整自己的心態，交朋友的過程應該是一種體驗和享受，別讓談戀愛成為苦難！

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】