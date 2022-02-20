2公里長湖畔落羽杉現身深圳　26萬平方米紅葉林如童話世界

隨着春節假期的速凍打擊，深圳各處的角落漸漸披上了「紅裝」，落羽杉也迎來了一年中最美的觀賞季！



就讓小編帶你一起去尋找最美冬色！

1 深圳冬天的童話世界：洪湖公園

深圳的落羽杉分佈在仙湖植物園、洪湖公園、筆架山公園等地，其中在洪湖公園湖畔有着連綿2公里的落羽杉，生長得最為繁盛，這裏也是深圳人最常去的公園之一。

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紅紅火火高大筆直的落羽杉林映入眼簾，彷彿誤闖到冬日的童話森林世界之中！

最佳觀賞落羽杉的季節是秋冬，春節假期或許錯過了這樣驚豔的美景，但整個2月份也是觀賞落羽杉的最佳時機~

落羽杉多生長在水岸邊，軀幹挺拔高挑，像是立起的一座座尖塔。它的樹冠茂盛蓬勃，像一把把撐起大傘，扁扁的條形葉整齊地排列在枝頭，等待着季節的召喚。

洪湖湖畔，落羽杉前，白鷺齊飛，潔白的羽毛與紅黃相間的落羽杉相互映襯。小編還瞧見一隻白鷺獨自在湖中心捉魚，為這童話般的森林世界更添了幾許靈動的色彩。

無論是遛娃還是相約朋友一起前來，走在林間小路上感受這美好風光都是一種極致的享受。熱烈如火的葉子配上温暖的橘黃陽光，對孩子來說是踏入童話世界；對於深圳打工人來說，則是在忙碌外的片刻悠然~

在天氣晴好的周末，洪湖公園的落羽杉林中，人一度比樹要多。茂盛的大樹下和舒適的湖邊，隨地一坐，自成一方景色。甚至還有新人們選擇這裏拍攝婚紗照，讓落羽杉見證他們的愛情……

洪湖公園

【門票】免費

【地鐵】7號線洪湖站A出口



2 被打翻的調色盤：仙湖植物園

在深圳的城市一隅，藏着限定版秋色。讓四季不分明的南國深圳透出北國豔麗的秋色。我強烈建議大家把仙湖植物園列入秋日出遊清單，因為這裏有一年只能看一次的「金喬木」。

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整個仙湖植物園裏，落羽杉最密集的地方肯定是水生植物區，這裏位於仙湖東北一角，湖邊兩岸的杉樹早已披上「紅裝」等待遊人造訪。

落羽杉紅似火，連綿成片，層林盡染，樹影和藍天倒映在湖水中，湖中聽雨亭、船舫、曲折迴廊與落羽杉交相輝映，美得彷彿踏入了仙境。落羽杉在陽光的沐浴下褪去翠綠，枝葉慢慢染上了太陽的金黃色，隨着陽光更熱烈，落羽杉的顏色愈發濃烈，就像大自然畫了一幅色彩濃郁的油畫。

仙湖植物園

【門票】成人15元/人；學生5元/人；長者、殘疾人、軍人、兒童免費。

【地鐵】8號線仙湖路站C2出口



3 焦糖色樹林：筆架山公園

筆架山的落羽杉並不是漫山遍野，它不如洪湖公園裏的冬日童話世界，也不似仙湖植物園像一幅色彩濃郁的油畫，筆架山的落羽杉更像一抹焦糖色隱藏在綠蔭之中，更顯秋意。再沿着石道或者大路，往深處走，就能看見明洞橋，也是非常值得打卡的地點。

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明洞橋兩邊正好種植了兩棵落羽杉，不少行人都專程到這裏來拍照留念。綠色的湖水、藍色的天、白色的雲，配上秋日的落羽杉也別具一番風味。

落羽杉色彩濃郁而豐富，為筆架山這座生態公園又增添了一道亮麗的風景線。

雙硯湖一邊還藏着一個小小的野外天然兒童樂園，都是用環保材料，就地取材製作的遊玩設施，舊輪胎、樹墩，再加上多彩的塗鴉，小朋友們非常喜歡。中間有一個非常乾淨的沙池，正好在陽光下面，不少家長帶着孩子在這裏玩沙。

相比洪湖公園，筆架山公園的草坪顯得沒有那麼大，但是勝在她人少，人流被中心公園和蓮花山吸引，沒有那麼擁擠。

筆架山公園

【門票】免費

【地鐵】6/9號線銀湖站步行200米進入公園北門



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