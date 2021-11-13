深圳近郊現粉黛草狼尾草海洋　石岩湖绿道一片毛絨絨變身打卡勝地

全長約30.8公里，深圳目前第一長的環湖綠道，沿線有市政、濕地、郊野三大主題公園、22個景觀節點。微時光選了綠道上三個最值得打卡的地方，可以露營/拍大片/誦經，最主要是綠道上已秋意濃，一起來抓住秋天吧！



50000m²粉黛+狼尾草打卡點——陌上花公園

在小x書裡陌上花公園被提到最多的是這裡的粉黛草，這裡粉黛草確實開得旺盛，毛絨絨的粉色植株給公園增添了浪漫的氣氛。我們拍下了粉黛草最茂密的樣子，現在已經是粉黛草盛開旺季，再晚些就要等明年才能打卡了！

陌上花公園的粉黛草+狼尾草海洋，點影都靚！仲有石岩濕地公園和隱世寺廟弘源寺，必去！（點圖放大看看）▼▼▼

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起初我們為了粉黛草而來，但到了公園之後，我們被漫山遍野的狼尾草群震撼了，這裡除了一個兒童樂園外沒有別的遊玩設施，整個公園一眼望去全是狼尾草海洋。帶上草帽，隨意的站在草叢邊，田園風大片這不就有了嗎？這麼乾淨純粹的背景實在太好出片啦！粉黛草和狼尾草都開在路的兩側，草叢中間也有小徑可深入草地拍照，拍照機位很多，小伙伴們就不要踩草啦。

除了粉黛草和狼尾草外，公園裡的樹也很特別，站在山坡上往樹叢望去，彷彿來到某個南法莊園般靜謐，濃郁的植被綠治癒了都市人的眼睛和心靈。石岩湖綠道環繞著石岩水庫，在陌上花公園的瞭望亭能俯瞰水庫全景，往另一面看則是一整片的狼尾草地，視覺效果不要太棒！

遊玩指南

1. 地址：石岩環湖碧道陌上花公園交通

2. 交通：公交車M535至石岩奮達科技站



露營野餐寶地——石岩濕地公園

今年深圳的秋天來得早些，石岩濕地公園的樹葉已經漸漸打扮成秋天的模樣。公園裡成片成片的草坪是絕佳的露營野餐聖地，最主要的是這里人特別少，隨便舖一塊野餐布就能擁有整片草坪！值得一提的是這裡停車位超豐富，可以攜家帶口玩露營啦！草坪周圍隨處可見狼尾草，在湖中央，在小徑邊，成片紫色黃色的狼尾草給草坪增色不少，下午4點-5點是夕陽落下給狼尾草蒙上一層落日濾鏡，氛圍感十足。

往公園裡面走，則能見到濕地公園的真面目。非常原生態的湖泊河流和看似雜亂無章的樹，鳥類藏在層層疊疊的植被裡時不時舒展歌喉。週末來這裡散散步，或帶孩子來感受大自然都是很好的選擇。公園裡任意一角都美得像幅畫卷，往小湖一瞥，黃綠漸變的葉子在湖中投下倒影，油畫的質感讓人忍不住狂按快門。

一尺間是公園內少有的人工風景，在廊下騎行，陽光明明滅滅，在這裡拍照也很有意境哦。到了傍晚有不少人都在綠道上騎行徒步，沿著濕地公園的綠道還可以通向其他的公園。

遊玩指南

1. 地址：石岩濕地公園停車場

2. 交通：公交車326路至石岩計生中心站，M535路至石頭山工業區站



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廢棄樂園中的小眾寺廟——弘源寺

弘源寺在石岩湖綠道上的末端，是弘法寺的下院，寺廟處在廢棄的石岩湖溫泉度假村里，整個度假村因水庫變成飲用級保護水源被圍了起來，想要進去散步的話只能在早上9點前和晚上6點後登記進入。但只要跟門衛說一聲是去弘源寺，便可任意時間進出。

弘源寺依山而建，因為疫情和地理位置的原因人並不多，更顯得寺廟清幽。離入口處大約五分鐘的路程便到了寺廟前，現場預約即可進入，無需門票。弘源寺一共有三座大殿和六個鐘樓，我們去到時正好趕上僧人們帶著義工和香客誦經，聞著寺廟獨有的檀香味，聽著法師們唱誦，身心不由得靜了下來。

晨鐘暮鼓清音起，雲水禪心梵音痴。殿前的雞蛋花隨風飄落，留下一陣清香，寺廟周圍的大樹響應著入秋的步伐沾染了金黃的秋意。寺廟內沒有小賣部或便利店，只有一個小窗口供遊客買香火，因疫情原因寺廟的齋飯也暫停對外供應。想要沉浸式感受弘源寺的氛圍還可以報名做義工哦！

遊玩指南

1. 地址：石岩湖溫泉度假村停車場

2、交通：公交車392路、高峰專線107路至紅星居委會站



石岩湖綠道除了以上三個打卡點外，還有青草排公園、俯仰之間公園，公園內有圖書館、足球場、籃球場等設施。徒步走完整個綠道大約需6~7個小時，但公園與公園之間比較「割裂」，並不是連在一塊，想要打卡單個公園的話建議直接驅車前往，每個公園都有充足的停車位。

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