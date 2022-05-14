無樓也可娶日本妻？娶老婆不用先買樓買車　日本結婚支出低過香港

元旦新年，日本沒人結婚，就像中國人不會選擇春節結婚一樣。但是，「結婚」依然是人們熱衷於談論的話題。日本年輕人也一樣，新年回家被問到的第一件事，便是「甚麼時候結婚」。

（本文內容節錄自《日本人的心態》。）



「結婚」是件幸福的事，卻也變成了一件頭疼的事。我在二○一九年的一次新書簽講會上，跟讀者們開過一個玩笑：如果你還沒有結婚的話，可以考慮到日本找一個日本媳婦，因為日本的結婚成本低。那麼，日本人結婚，成本到底低到甚麼程度？我們來算算經濟賬。

首先，在日本結婚，基本上可以不用考慮買房子。日本社會有一個基本的共識，年輕人的生活應該靠自己奮鬥。所以，一對新人在結婚時，「必須要有新房」的意識很弱，一般來說，都是根據兩人的收入情況，去租一套兩室一廳的房子結婚。

在東京這樣一個大城市裡，百分之八十五的年輕人都是租房子結婚。同時，丈母娘對女婿與女婿家人，沒有「必須給我女兒買房」的要求，也就是說，沒有「丈母娘經濟」。

而父母如果要買一套房子給子女結婚做新房的話，客觀上存在着「財產贈與稅」的問題。直系親屬的贈與稅是多少呢？如果贈與金額超過三千萬日元，稅金為百分之四十五。超過四千五百萬日元的話，稅金高達百分之五十五。在東京，買一套新房至少需要五千萬日元，父母將房子送給子女時，子女得去稅務局繳納兩千六百多萬日元的稅金。一套五千萬日元的房子，就變成了七千六百萬日元。問題還在於，子女是否有能力支付這筆巨額稅金。

如果在日本的小城市和農村，年輕人結婚時會在自家的土地上建一棟新房，這種情況還是有的。一方面土地不需要錢，另一方面建築成本低，一般有兩千萬日元就可以建造一棟很漂亮的「一戶建」（別墅式小樓）。

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其次，城市裡的日本年輕人，結婚時也沒有必須買車的習慣。

一方面，城市的公共交通十分發達，比如在東京，輕軌、地鐵線有三十多條，可謂四通八達，出行十分便捷。另一方面，政府機關和企事業單位，哪怕是一家拉麵店員工（包括臨時工），從家裡到單位的上下班交通費都由單位給報銷月票，個人不需要承擔。

還有一點，城市裡的停車費很貴，像我們亞洲通訊社所在的東京都港區赤坂這裡，包租一個車位，一個月需要七萬日元。而一般的政府機關和企事業單位，都不可能給員工提供免費的停車位。這就決定了你不可能開車去上班。日本有句話，叫「鄉下人買車，城裡人不買車」，說的就是這個道理。

但是在小城市和農村地區，因為沒有發達的公共交通，結婚時還真是必須買車，不然寸步難行。不過，在那裡，一戶人家一人一輛汽車，似乎已經是家庭生活的標配，買車不是甚麼值得誇耀的事。

「日本人結婚不用買房買車」，光是這筆錢，估計就省下了五百萬元人民幣。

日本結婚最大的的開支，是辦婚禮。日本人的婚禮，由三個部分組成：第一是結婚儀式。一般是在有模擬教堂的星級酒店、結婚式場、神社、寺院裡舉行。這筆費用最少的約五萬日元，最多的一般約一百萬日元。

第二是婚宴。婚宴一般是在星級酒店或結婚式場的宴會廳舉行，圓桌、西式分餐制為多，每一位參加者所需標準費用為一點九萬日元。

第三是祝賀派對。祝賀派對一般是在婚宴結束後舉行，主要邀請沒有參加婚宴的同學、朋友們參加。

日本社會有一個規矩，就是參加婚宴的人要送「御祝儀」（賀禮錢）。朋友一般是三萬日元，上司或企業經營者一般是五萬日元，親戚一般是五萬至十萬日元。在我們中國，舅舅是「大石頭」，輩分最高，所以要送的賀禮也是最大的。但是在日本，舅舅如果送來十萬日元的賀禮的話，新郎新娘一定會給個熱烈擁抱。

當然，參加派對的話，可以不送賀禮錢，送一束花、一件小禮物祝賀一下就可以。新郎新娘在確定婚宴參加者名單時，不管親戚有錢沒錢，都必須邀請，上司也必須邀請。但是同學朋友的話，閨蜜級的必須邀請，一般的只邀請參加派對，這樣可以減輕相互之間的經濟負擔。

那麼，舉行一場婚禮（包括結婚儀式、婚宴和派對），到底需要花費多少錢呢？日本厚生勞動省有一個調查數據，這一數據顯示，二○一八年，全國婚禮平均支出是三百五十四萬日元，其中，賀禮收入平均為二百二十四萬日元，新郎新娘自己負擔一百四十九萬日元。新郎新娘的負擔的部分中，有百分之七十二的人得到了父母與親戚的資助。這裡需要指出的是，二○一九年，日本公司職員的平均年收入為四百四十一萬日元。

看完這篇文章，是不是有了一種想找日本女人做太太的衝動呢？

書名：日本人的心態

作者：徐靜波

亞洲通訊社社長，資深媒體人，喜馬拉雅常駐首頁主播。創辦日文報紙《中國經濟新聞》和中文網站「日本新聞網」。曾採訪過中日兩國多位領導人。是日本電視台、東京電視台和鳳凰衛視、深圳衛視等的時政評論員，中日問題專家。著有中文著作《靜觀日本》《日本人的活法》《日本人的做法》《日本的底力》等。



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